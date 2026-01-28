船井総合研究所、HDI-Japanと「公認コンサルティングパートナー(ACP)」契約を締結

株式会社船井総合研究所

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する経営コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：真貝大介、以下、船井総合研究所）は、HDI-Japan（運営：シンクサービス株式会社、本社：神奈川県川崎市 代表取締役：山下辰巳）と公認コンサルティングパートナー（ACP：Authorized Consulting Partner）契約を締結いたしました。 本締結に伴い、コンタクトセンターのHDI国際スタンダードに基づく「三つ星・五つ星」認定取得支援や「国際認定」、ES（従業員満足度）調査などのコンサルティングサービスを2026年1月より開始いたします。

■背景と目的

船井総合研究所は2026年1月より、コンタクトセンター・マネジメントの専門企業である株式会社プロシード（以下、プロシード）と経営統合いたしました。プロシードの事業は、船井総合研究所のエンタープライズ支援本部 プロシード事業部として承継され、コンタクトセンターのパフォーマンスマネジメント専門部隊として運営最適化やCX（顧客体験）向上支援を行っております。

同事業部は、COPC(R) CX規格の日本唯一の代理店として、長年にわたりグローバル基準の知見をもとに国内企業のセンター改革を支援してまいりました。 このたび、さらなる支援体制強化のためHDI-Japan公認コンサルティングパートナー（ACP）に加盟いたしました。 顧客接点が多様化する昨今の「コンタクトセンター」において、顧客満足の要となる「サポートセンター」領域の強化は不可欠と考えられます。 これにより、プロシードが持つ「運用効率化」の知見と、HDIが持つ「顧客視点の品質・ホスピタリティ」という世界基準を融合させ、消費者がより快適にサービスを享受できる社会の実現と、クライアント企業の顧客接点改革を包括的に支援してまいります。

■提供サービスの概要

公認コンサルティングパートナー（※１）として、HDI国際認定オーディタ（七つ星(サポートセンター国際認定)、および五つ星認証について、監査が実施できることを証明したものです）を有する専門家が、以下のHDIメソッド（※２）に基づいたコンサルテーションを提供いたします。

● HDI格付けベンチマーク支援（三つ星、五つ星など）

● HDIサポートセンター国際認定プログラム

● 従業員満足度（ES）調査および改善支援

※１ 公認コンサルティングパートナーについて：

HDI国際認定オーディタを有する企業及び団体が認定され、HDIの各種メソッドに基づいた公式なコンサルテーションを提供する資格です。

詳細：https://www.hdi-japan.com/hdi/partnership/consulting.asp

※２ HDIメソッドについて：

HDIのメソッドとは、サポートサービスの品質を「顧客の視点（クオリティ）」と「ビジネスへの貢献（パフォーマンス）」の両面から評価・改善する国際的な手法です。単なるマナーの良し悪しだけでなく、顧客の感性的な満足度を測る「5つのクオリティ評価項目（サービス体制・コミュニケーション・対応スキル・プロセス・困難な対応）」や、センター運営の成熟度を測る「8つの要素」に基づき、サポートセンターをビジネスの成功に貢献する組織へと導きます。



■各組織について

【HDI-Japanについて】

HDI（Help Desk Institute）は、1989年に米国に設立されたITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体であり、世界初の国際認定資格制度を築きあげました。HDIはどのベンダーからも中立で、人的ネットワークや情報共有を促進しています。HDI-Japanは日本のサポートサービス業界の要請に応えて、世界のHDIと同じコンセプトで2001年に設立されました。

● 運営：シンクサービス株式会社

● URL：www.HDI-Japan.com

【株式会社船井総合研究所について】

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する日本最大級の経営コンサルティング会社として、業種・テーマ別に「月次支援」「経営研究会」を両輪で実施する独自の支援スタイルをとっています。また、支援別に、「成長実行支援」「採用・人的資本経営支援」「企業価値向上支援」「DX（デジタルトランスフォーメーション）支援」を通じて、社会的価値の高いサステナグロースカンパニーを多く創造することを目指しています。クライアント先には、その現場に密着し、経営者に寄り添った実践的コンサルティング活動は様々な業種・業界経営者から高い評価を得ています。

