アユーラから、大人の髪のための新ヘアケアシリーズが誕生！！

株式会社アインファーマシーズ

アユーラは、新しいヘアケアシリーズ【2品目3,080円～3,300円（税込）】を、2026年4月24日（金）より新発売いたします。また、シリーズを手軽にお試しいただける1WEEKセット【2品セット1,650円（税込）】※1も同日発売いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22822/table/78_1_3239b36a68a9500b062d077cc28228c2.jpg?v=202601281151 ]左から ウェルバイタル シャンプー、ウェルバイタル トリートメント

年齢を重ねるにつれ、「以前よりうねりやすくなった」「うねりによって髪がまとまりにくくなった」と感じる方は少なくありません。この不規則で扱いにくい“うねり”は、毛髪の「形状」「色」「ツヤ」に変化を及ぼしながら髪印象に影響し、スタイリングのしにくさや、手触りの変化など、日常のヘアケアにおけるストレスにもつながります。

アユーラは、こうした生まれつきのくせ毛とは異なり、ストレスやホルモンバランスの変化、乾燥やダメージの蓄積など、年齢と共に内外の要因が重なって生じる髪の状態「エイジングうねり※2」に着目。スキンケアで培ってきた“ゆらぎ”の知見を活かして、うねりをほぐし、みずみずしく素直な髪印象へ導くことを目指したエイジングヘアケアシリーズを開発しました。シリーズ名の「ウェルバイタル」は、WELL＝満足に・健康に、VITAL＝生命の・活力に満ちた、という2つの言葉を組み合わせて名付けました。年齢を重ねても、内側から輝くような“健やかさ”と“生命力”を感じさせる存在でありたい――そんな想いを込めています。

「ウェルバイタル シャンプー」は、うねりを生む頭皮の汚れを落としながら、必要なうるおいを守る設計。きめ細かな濃密泡が頭皮と髪に密着し、頭皮を整えながら髪をなめらかに洗い上げます。すすいだ瞬間から、まるでうねりが解きほぐされたような上質な手触りを実感できます。

続いて使用する「ウェルバイタル トリートメント」は、心地よいなめらかさで髪1本1本を包み込むように素早くなじみ、内部を補修しながらキューティクルを整えます。髪のうるおいバランスを最適にすることで、しなやかな髪へ導き、するりと流れるような素直な指通りを叶えます。

いずれも、ジャスミン・グリーンティー・墨などをブレンドした、凛としたアロマティックハーブの香りを採用。清々しさと奥行きのある香調が、バスタイムに寄り添い穏やかなひとときを演出します。

アユーラの新しいヘアケアシリーズは、使い続けることで本来の美しさが目覚め髪に自信をもたらし、内側から輝くような、素直で芯のある髪印象へ導きます。上質な香りと使い心地で、ギフトとしてもおすすめです。

※1 一部店舗での取り扱いとなります

※2 年齢を重ねることによる髪の変化のこと

アユーラ ウェルバイタル シャンプー

＜ エイジングケア用シャンプー ＞ 300mL 3,080円（税込）

濃密泡が頭皮と髪1本1本に密着し、しっかりと洗い上げると共に

うねりにアプローチするエイジングケア用※1シャンプー。

みずみずしく素直な美しい髪に導きます。

【商品特長】

◆健やかな頭皮と髪へ

・濃密な泡がしっかり密着して、やさしく洗い上げる。

― アミノ酸系・弱酸性シャンプー

・うるおいで満たされた、健やかな頭皮としなやかな髪に。

― シラカンバ樹液、センブリエキス、マヨナラ葉エキス 配合

・天然の洗浄成分が汚れをしっかり落とし、頭皮を清潔に保つ。

― ソープナッツ※2 配合（洗浄剤として）

・バランスよく頭皮を整え、ゆらぎやすい頭皮と髪に寄り添い、健やかに保つ。

◆なめらかな指通りを実感

・泡立ちがよく、すすぎやすい泡で、洗い流しもスムーズ。

・髪にうるおいを与えながらキューティクルを整え、ダメージを補修する。

― ペリセア※3 配合（ヘアコンディショニング成分として）

・くし通りを良くし、フケや静電気の発生を抑制する。

― アミトース(R)※4 配合（ヘアコンディショニング成分として）

◆髪と頭皮をいたわるやさしい処方

・アルコール・鉱物油・防腐剤（パラベン）・合成着色料 無添加

・敏感肌の方のご協力によるパッチテスト済み（すべての方に皮ふ刺激が発生しないというわけではありません。）

●ジャスミン・グリーンティー・墨などをブレンドした、凛としたアロマティックハーブの香り。

●きめ細かくしっかりした泡が、頭皮と髪1本1本に密着して働きかけます。

●洗髪中も指通りなめらかで、きしまず心地よく洗い上げます。

【使用方法】

・十分に予洗いして頭皮・髪を濡らします。

・手のひらに適量をとり、軽く泡立ててから頭皮・髪になじませ、頭皮をマッサージするように洗います。

・その後、十分にすすぎます。

※1 年齢に応じたケア

※2 サピンヅストリホリアツス果実エキス

※3 ジラウラミドグルタミドリシンＮａ

※4 ジヒドロキシプロピルアルギニンＨＣｌ

アユーラ ウェルバイタル トリートメント

＜ エイジングケア用ヘアトリートメント ＞ 220g 3,300円（税込）

するするとなじみ、髪1本1本を包み込むエイジングケア用※1トリートメント。

年齢とともにうねる髪をあらゆる時も素直で、うるおいに満ちた美しい髪印象に導きます。

【商品特長】

◆うねりのない、素直でなめらかな髪印象へ

・コンディショニング成分をバランスよく配合し、うねりにアプローチ。

・速乾効果で、毎日のヘアケアタイムが快適に。

・キューティクルを整え、内外から髪を守る。

― グリコシルトレハロース 配合（ヘアコンディショニング成分として）

・ドライヤーの熱を味方にする「ヒートアクティブ効果」で、髪をコーティングして守る。

― 加水分解コラーゲンPGプロピルメチルシランジオール 配合（ヘアコンディショニング成分として）

・洗い流した瞬間から、なめらかで心地よい感触を実感。

― テトラへキシルデカン酸アスコルビル 配合（ヘアコンディショニング成分として）

◆うるおいあふれる、健やかなツヤ髪へ

・厳選された保湿成分が、髪をうるおいで満たす。

― シラカンバ樹液（保湿成分として）、ユズ果実エキス（ヘアコンディショニング成分として）配合

・髪に素早く浸透し、内外のダメージを補修する。

― ペリセア※2 配合（ヘアコンディショニング成分として）

・髪への保湿・補修効果が長時間持続し、フケや静電気の発生を抑制する。

―アミトース(R)※3 配合（ヘアコンディショニング成分として）

・必要なうるおいを逃さず、外部刺激から守りながら髪を健やかに保つ。

◆髪をいたわるやさしい処方

・鉱物油・防腐剤（パラベン）・合成着色料 無添加

・敏感肌の方のご協力によるパッチテスト済み（すべての方に皮ふ刺激が発生しないというわけではありません。）

●ジャスミン・グリーンティー・墨などをブレンドした、凛としたアロマティックハーブの香り。

●なじみがよく、髪1本1本にしっかり密着し、素早く浸透します。

●べたつかないのになめらかに包み込み、乾いた後はつるんとなめらかな感触。

【使用方法】

・シャンプーの後、水気をきります。

・手のひらに適量をとり、毛先を中心に髪全体になじませるように塗布します。

・２～３分そのままおいて髪内部に浸透させてから、十分にすすぎます。

※1 年齢に応じたケア

※2 ジラウラミドグルタミドリシンＮａ

※3 ジヒドロキシプロピルアルギニンＨＣｌ