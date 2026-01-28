【2025年第四半期成果報告】AI面接サービス『Our AI面接』の導入により一次面接工数を88.87%削減に成功。開発企業『JetB株式会社』が2025年第4四半期の自社利用データを公開【採用DX】

JetB株式会社『Our AI面接』がリセールパートナー（販売代理店）募集を強化

etB株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：竹内 勇人、以下JetB）は、自社開発のAI面接ツール『Our AI面接』を2025年10月から12月までの3ヶ月間実務に導入し、一次面接の工数削減効果の検証を行いました。187名の採用活動を実施した結果、従来と比較して88.87%の工数削減を達成し、AI面接の有用性を示しています。

本プレスリリースに記載しきれないデータはホワイトペーパーにまとめておりますので、詳細が気になる方はぜひご確認ください。

『Our AI面接』を一次面接に導入した結果

無料ダウンロード :https://ai-mensetsu.jp/documents/wh026/?utm_source=prtimes&utm_medium=whp026

今回の検証では、以下の結果を得られました。

検証データ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10333/table/95_1_7daf3e33023da7dc630106dfcb16aad7.jpg?v=202601281151 ]

（※1）AI面接を用いた一次面接の通過者。最終的な内定人数ではありません。

検証結果

本来の面接対応時間

40分 × 187名 ÷ 60 = 124.67時間

導入後の確認時間

合格者（16名）の動画確認（各20分）+ 不合格者（171名）の動画確認（各3分）

（16 × 20 + 171 × 3）÷ 60 = 13.88時間

削減時間

124.67時間 - 13.88時間 = 110.79時間

削減効果

110.79時間 ÷ 124.67時間 × 100 = 88.87%

コスト削減効果

110.79時間 × 1万円 = 約110万円（※2）

（※2）人件費を1時間1万円で計算

従来であれば約124時間を要していた一次面接業務を、AI面接ツールの導入により約14時間まで短縮することに成功。その結果、3ヶ月で約110万円の人件費削減に成功し、工数削減効果は88.87%と、大きな成果を得ることができました。

数字だけでは見えない、現場が実感した3つのメリット

今回の検証を通じて、採用担当者から寄せられた声をもとに、数値では表しきれない導入効果を整理しました。

書類では判断できなかった人材との出会い

「書類選考なし・全員面接」のフローに移行したことで、従来であれば不合格としていた層にも目を向けることができました。実際に、履歴書だけでは見えなかった熱意やコミュニケーション力を持つ候補者が複数名採用に至っています。

選考スピードの劇的な向上

候補者は24時間いつでも面接を受けられるため、日程調整の手間がゼロに。企業側も録画データを都合の良いタイミングで確認できるため、「応募から一次通過連絡まで」のリードタイムが大幅に短縮されました。

面接官の稼働を本来業務に集中

削減された約110時間は、候補者へのフォローアップや営業活動など、より付加価値の高い業務に充てられるようになりました。結果として、採用担当者だけでなく現場の生産性向上にも寄与しています。

また今回の調査では、以下4つの職種における削減効果の分析や、各採用担当者への使用感の確認も行いました。

- クリエイティブ職- ソリューション営業職- プロダクト営業職- 事務職

詳細なデータは資料にまとめておりますので、ぜひご確認ください。

調査データを公開した背景

資料を無料ダウンロード :https://ai-mensetsu.jp/documents/wh026/?utm_source=prtimes&utm_medium=whp026

AI面接ツールへの関心は高まっているものの、「実際にどれだけ効果があるのか」を示す定量データは依然として少ないのが現状です。導入を検討する企業にとって、費用対効果の見通しが立たないことが意思決定のハードルになっていると考えました。

JetBは『Our AI面接』の開発元として、自社での運用実績をオープンにすることで、AI面接導入を検討している企業の判断材料を提供したいと考えています。本データが、採用業務の効率化を模索する皆さまの一助となれば幸いです。

調査概要

『Our AI面接』の特徴

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10333/table/95_2_d8609dedb742814210acdc55f905da4d.jpg?v=202601281151 ]

『Our AI面接』は、高度なLLMを活用した、定額制のアバター型AI面接サービスです。リアルなAIアバターが自然に求職者と対話をするため、従来の感覚で面接を受けられます。

求職者にAI面接独特の緊張感を与えないことで、本来の魅力や本心を引き出しやすく、面接リソースの大半を削減しながら質の高い選考が可能です。

【主な機能・効果】

- 書類選考プロセスの廃止- 24時間365日対応可能な面接環境- スケジュール調整不要- ドタキャン・当日リスケ問題の解消- 面接内容の録画・後日確認機能- AIレポート機能：回答内容をAIが分析し、性格やスキルをスコアリングサービス資料をダウンロード（無料） :https://ai-mensetsu.jp/documents/wh005/?utm_source=prtimes&utm_medium=whp026

■JetB株式会社について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OaONT9JpXgU ]

JetB株式会社は、AI関連事業を行う東京都新宿区の企業。生成AIを活用したSaaSプロダクト『うちのAI』や定額制のAI面接サービス『Our AI面接』の開発、生成AI企業研修サービス『AI Switch』の提供などAI分野の幅広い事業を展開。また、LLMO（AIO）に最適化された特許取得のCMSである『JetCMS』や、AIライティングツール『うちのライター』の開発・提供を通して生成AIを活用したコンテンツマーケティング支援も行う。AIにWeb発注相談ができるWeb媒体『優良WEB』の運営も行っている。

コーポレートサイト :https://jetb.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=whp026本件に関するお問い合わせ先

公式サイト：Our AI面接(https://ai-mensetsu.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=whp026)