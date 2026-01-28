Osaka City SCシーズン報告会2025 開催報告

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。

2026年1月23日（金）、2025シーズンを振り返る「Osaka City SCシーズン報告会2025」を開催しました。

本イベントでは、代表・監督・選手からの振り返りと来季への意気込み、そして地域貢献活動報告を行いました。今シーズン、厚いサポートを賜りましたパートナーのみなさまをお招きし、代表・監督・選手より感謝と来シーズンへの決意を共有する、非常に意義深い時間となりました。

■Osaka City SCシーズン報告会2025 プログラム

第1部 クラブの活動報告

１．代表 山地よりご挨拶

２．監督 伊藤よりご挨拶

３．選手よりご挨拶

４．地域貢献活動2025に関するご報告

５．フィジカルアドバイザー 糸井嘉男さんよりご挨拶

第2部 懇親会

代表 山地が語る「クラブの未来」

代表・山地からは、クラブ創設時の想いやこれまでの歩みを振り返りつつ、今シーズン最大の目標であった「関西2部昇格」を達成することができたことについて、パートナーの皆さまへ感謝が述べられました。

また、クラブが掲げる「日本史上最速でのJリーグ昇格へ」を通過点として、中長期的に目指すビジョンについても言及。サッカークラブにおける最高峰の世界大会「FIFAクラブワールドカップ」への出場、そして優勝というビジョンに触れ、大阪の街から世界一へ向けて今後も挑戦を続けていく決意が示されました。

監督が語る「圧倒的な強さで駆け抜けた1年」

大阪府社会人プラチナリーグでの優勝、関西サッカーリーグへの昇格を達成したこの1年。「圧倒的な強さ」で勝ち抜いた2025シーズンを監督の伊藤が振り返り、選手・スタッフとクラブ一丸となって戦い抜いた1年であったと語られました。

「同じリーグの他のチームは週1-2回の練習が一般的ですが、Osaka City SCの選手たちは週5回。そして、休日には試合に出ることを繰り返してきました。選手の質の高さとこの練習量が圧倒的な強さの秘訣です。また、彼らのほとんどは仕事や大学との両立をしています。朝から夜まで働いて、そこから練習をしています。そんな中で彼らは戦い抜き、リーグ優勝・昇格を達成してくれました。」

最後は、「数えきれないくらいの人たちのサポートがあったおかげで、1年を駆け抜けることができました。この輪がどんどん大きくなっていくことを願います。」という今後への展望を語ったご挨拶となりました。

リーグMVP・得点王を受賞！選手の声

2025シーズン、リーグ優勝・昇格に貢献した6名の選手が登場しました。MVP・得点王を受賞した野勢選手からは、結果についての言及やパートナー、サポーターの皆さまへの感謝が述べられました。

また、個人の結果に満足することなく、来シーズンも昇格を目指すことやチームに貢献していくという力強い決意が語られ、会場からは大きな拍手が送られました。

パートナーとともに「大阪の街を盛り上げる」

地域貢献活動の報告では、「夢を持つきっかけを提供する」「ひと・地域・企業を繋ぐ」「スポンサー様との協働」の3つの軸で、2025シーズンに実施した取り組みをご紹介。

サッカーを通じて地域とつながるクラブの姿勢をお伝えしました。

また、これらの活動はパートナー企業の皆さまのご支援があってこそ実現したものであり、改めてパートナーの皆さまとともに歩む意義を確認する機会となりました。

そして、来シーズンでは、「パートナーの皆さまとともに創り出す」機会を増やしていくことをお約束しました。

フィジカルアドバイザー 糸井嘉男氏から昇格祝い

フィジカルアドバイザーを務める糸井嘉男氏からは、昇格を果たしたチームへの祝福の言葉とともに、トレーニングの重要性やさらなる成長への期待が語られました。

トップレベルの世界で活躍してきた経験に基づくメッセージは、選手・スタッフにとって大きな刺激となる時間でした。

また、第1部の最後には、アドバイザーの糸井さん、代表、選手、そしてパートナーの皆さまと記念撮影を実施しました。

パートナー企業様×選手の交流

第2部では、はじめにプラチナパートナーであり関西2部昇格応援パートナーを務めてくださった株式会社ジオメイク様より代表でご挨拶。その後、懇親会が行われました。

歓談の場には選手も輪に加わり、パートナーの皆さまからは「来季も昇格を期待しているよ！」と激励をいただきました。

また、パートナーの皆さま同士の親睦も深まり、多くの笑顔と熱気が溢れる時間で、今年度の「Osaka City SCシーズン報告会」は幕を閉じました。

■「関西1部昇格へ」来シーズンに向けて

Osaka City SCは2026シーズンにおいて、「関西1部昇格」を明確な目標として掲げ、競技面・クラブ運営の両面においてさらなる成長を目指してまいります。

地域・企業・サポーターの皆さまとともに歩みを進めながら、大阪の街から世界を目指すクラブとして挑戦を続けてまいりますので、引き続きOsaka City SCへの温かいご支援・ご声援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/