全国の″今をときめくパン″が二子玉川に集結「二子玉川セレクトベーカリー2026」

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

「パンと出合う旅へ」をコンセプトに、編集者目線で全国のベーカリーを厳選する「セレクトベーカリー」。 2025年1月に初開催し3日間で約3万人が来場、大好評を博した「二子玉川セレクトベーカリー」が第2回を迎えます。本イベントだけ出店されるベーカリーや、食とライフスタイル分野で数々の企画を手がけてきたフードエディターでプロデューサーの八代 恵美子と各ベーカリーが生み出した限定パン、子ども向けお買い物体験「こどもパンマルシェ」が初登場！

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCC」）と株式会社atrio（本社：東京都大田区、代表：八代 恵美子）は、全国の人気ベーカリーを厳選したパンイベント「二子玉川セレクトベーカリー2026」（https://x.gd/61YSS）を、2026年1月30日（金）から2月1日（日）まで、二子玉川ライズ ガレリア（東京都世田谷区）で開催します。

「セレクトベーカリー」は、全国に蔦屋書店・TSUTAYAを展開するCCCと、雑誌や書籍にて食やライフスタイルの人気コンテンツを提案し、数々のブームを作り出してきたフードエディター八代 恵美子がコラボレーションした企画です。「パンと出合う旅へ」 をコンセプトに、編集者目線で全国の人気ベーカリーを厳選セレクト。他のイベントや催事ではなかなかお目にかかれないベーカリーに出合えるのが特長です。

「二子玉川セレクトベーカリー2026」は、2025年1月の初開催で、3日間に約3万人を動員し好評を博したイベントの第2回目。今回は出店規模を拡大し、関東初出店の店舗や「こどもパンマルシェ」などの新コンテンツも加わり、さらにパワーアップして開催します。

「セレクトベーカリー」は、パンのイベント開催にとどまらず、パンを通したコミュニティプラットフォームを目指しています。2025年1月の初開催以来、毎月のInstagramライブ開催やSNSキャンペーン、二子玉川 蔦屋家電でのパンワークショップなどさまざまな活動を通してお客さまとの交流を続けてきました。パンの楽しみ方や食べ方を知りながら、パン好きのみならず、美味しいもの好きが集まり、作り手とも繋がれる場の提供に取り組んでいます。

第2回となる今回は、店頭では登場しない 「二子玉川セレクトベーカリー2026」限定パン や、子どもだけでお買い物体験ができる 「こどもパンマルシェ」 など、大人も子どもも楽しめる体験型コンテンツを展開。滅多に味わうことができないパンをぜひ、ご賞味ください。

「二子玉川セレクトベーカリー2026」概要

■開催期間：2026年1月30日（金）～ 2月1日（日）

■場所：二子玉川ライズ ガレリア（東京都世田谷区玉川2-21-1）

■営業時間：11:00～18:00

※ベーカリーエリアのみ12:00～18:00

※商品がなくなり次第、随時各店舗閉店いたします。

※ベーカリーエリアでは、11:30から入場できるアーリーチケットを販売中です。（販売サイト：https://x.gd/sEEAQ）

■出店数：約30店舗（ベーカリー・パンのお供店舗）

■主催：セレクトベーカリー実行委員会（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、株式会社atrio）

■協力：二子玉川ライズ

■公式Instagram：https://www.instagram.com/select_bakery_official/

全国から選ばれたベーカリーが集結

編集者目線で厳選された連日行列ができる人気ベーカリーや、他のイベントではなかなかお目にかかれない今話題のベーカリーが集結。店頭にも並ぶことのない、ここでしかお目にかかれない 「セレクトベーカリー限定・幻のスペシャルパン」 も登場します。他のパンイベントではなかなか出合えない、関東初出店の店舗も多数登場します。



【ピックアップ店舗】

■『CONCENT MARKET(コンセントマーケット)』(兵庫・西宮市)

パンの百名店にも常連で選出される、阪神間エリア人気No.1ベーカリー

パンの百名店常連！国産小麦と自家製酵母で丁寧に発酵させた絶品パンが揃います。地元素材の組み合わせも絶妙。おすすめはオリーブ塩バタートーストは、しっとりもっちり食感でバターがジュワッと滲み出る逸品！

■『bonbon（ボンボン）』（岡山・総社市）

パンの街・岡山を代表する人気店

パンの街・岡山県総社市を代表するボンボン。素材を生かした確かなパンづくりと、日常を彩る"パンのあるスタイル提案"が支持され、県外からも多くのパン好きが訪れる人気店。名物ナッツフリュイは噛むほどに旨み広がる逸品。「二子玉川セレクトベーカリー2026」限定の「いちごのカンパーニュ」も登場。

■『CREAM（クリーム）』（群馬・高崎市）

注文を受けてから仕上げる、揚げたて生ドーナツ

キッチンカー出店で人気！できたての美味しさをお届け

注文を受けてから仕上げるドーナツは外はさっくり中はふんわり。揚げたての生地にとろりとあふれる自家製クリームをたっぷり詰めた一品は忘れられない美味しさ。「二子玉川セレクトベーカリー2026」のためだけに作った「ハワイアンリングマラサダドーナツ」が登場。新感覚！シュガーやココアをまぶしたリング状の新しいマラサダドーナツです。

■三宅商店カフェ工房（岡山・倉敷市）

倉敷を訪れたら“買わずに帰れない”記憶に残るジャム！

果物の旬をそのまま映すようにその季節その瞬間にいちばんおいしい果実だけを選び瓶に閉じ込めています。炊き上げは一釜ずつ丁寧に味を調整。仕上げに加えるリキュールが甘さだけではない奥行きのある味わいを生み出しています。岡山産果実のドライフルーツを宝石のように散りばめた贅沢な「蒜山ショコラ」も必見。

■『LOTUS Coffee Beans（ロータス コーヒー ビーンズ）』（兵庫・神戸市）

六甲の街に根づく焙煎コーヒーの専門店。パンのお供に最高の一杯を！

豆の個性に合わせて火加減や仕上げを微調整する"甘みを引き出す焙煎"が評判の、神戸・六甲のスペシャルティコーヒー専門店。人気のロータスブレンドは、やわらかな甘みと程よいコクで毎日飲みたくなる一杯。丁寧な焙煎とテイスティング対応も魅力。 「二子玉川セレクトベーカリー2026」限定の「パンのためのスペシャルブレンド」も登場！重厚感のある味わいがパンを引き立てます。

ここでしか出合えない！「二子玉川セレクトベーカリー2026」限定パン

セレクトベーカリーだけの特別な味わい

セレクトベーカリー プロデューサー・八代 恵美子と各ベーカリーが今回のためだけに試行錯誤を重ね、生み出した限定パン。普段は決して手に入らない渾身の一品です。

【限定パン ピックアップ紹介】■『COQUELICOT ROUGE（コクリコルージュ）』（三重・伊勢市）

「コクリコフラワーブレッド」

クロワッサンの美術館と呼ばれる店が贈る、華やかなフラワーブレッド。中心にミルク&ドバイチョコの2層を仕込んだ、見た目も華やかなペストリー。SNSでも大人気の元祖バイカラークロワッサンの店が放つ、新しい挑戦です。※形状が変わる場合もございます。

■『はなぱん』（静岡・沼津市）

「アジフライの恵方巻きパン」

店主はパン職人であると同時に兼業の漁師。自ら漁に出て仕入れた鮮魚を使ったパンが並ぶ独創的な店。フランスパンをくり抜いてアジフライや卵焼きを詰めた、ユニークな恵方巻き風パンは、海の幸の旨みがぎゅっと詰まった一品です。

■『HAL'S BAGEL.（ハルズベーグル）』（東京・自由が丘）

「サプライズ日替わり限定ベーグル」

2025年11月にオープンしたばかりの注目店から、店舗にも出ない、日替わりのアレンジベーグルが3日間限定で登場！池尻大橋の人気ベーグルカフェ の2号店として誕生したテイクアウト専門店で、日本では数少ない"NYベーグル"を日本人の味覚に合わせて追求しています。北海道産小麦を使った"むぎゅっ"と密度のある食感が特徴で、噛むほどに小麦の甘みが広がります。

【その他の限定パン一覧】

１.CREAM（群馬・高崎市）：ハワイアンリングマラサダドーナツ

２.美瑛（東京・吉祥寺[汀四1] ）：美瑛小麦のフォカッチャ（プレーン/チーズ）

３.小麦農家のベーカリー 六左衛門（埼玉・行田市）：宇治抹茶のクリームあんぱん

４.花の雨（兵庫・神戸市）：渋皮栗のブラウニー

６.天然酵母の蒸しパン屋 しのぱん（東京・府中市）：ハンバーグサンド、ローストポークサンド

７.ラウンド食パン工房 パンデマルタ（神奈川・小田原市）：恵方巻マルタ

８.峰屋（東京・新宿区）：愛媛の伊予柑峰パン

９.CONCENT MARKET（兵庫・西宮市）：ベルガモットとゴールデンレーズンの白ワイン食パン

１１.Sweet Kitchen（山梨・甲府市）：人気のクリームパン 限定アレンジ2種

１２.三宅商店カフェ工房（岡山・倉敷市）：蒜山ショコラ

１３.パンデアノー（東京・調布市）：アノトーネ3種

１４.TERRAS ベーカリー（兵庫・尼崎市）：小松菜のリュスティック

１７.製パン麦玄（山梨・山梨市）：ショコラオレンジバゲット

１８.bonbon（岡山・総社市）：スペシャルストロベリーカンパーニュ

２０.Local Bakery Shonan（神奈川・藤沢市）：キューブ湘南チョコレート

㉒LOTUS Coffee Beans（兵庫・神戸市）：二子玉川セレクトベーカリーブレンド

㉔ベーカリーキッチン FIRO（広島・広島市）：生チョコ大福苺バタ

㉕ブーランジェリークーロンヌ（茨城・取手市）：茨城名物 干し芋のブリオッシュ

㉖Happy Bagel（愛媛・西条市）：バレンタインショコラスペシャルパフィン

※限定パンはセレクトベーカリー公式Instagram（https://www.instagram.com/select_bakery_official/）でもご紹介します。ぜひフォローしてお待ちください。当日品切れる場合もございます。予めご了承ください。

新コンテンツ「こどもパンマルシェ」初登場！

有名ベーカリーがこどものために焼いた限定パンが勢揃い！

パン券をにぎって、ずらりと並んだパンの中から自分が食べたいパンを選ぶことができる、子どもだけでお買い物できるパンマルシェを開催。富山の超人気ベーカリー「PANDA PANDA」、大人気ミニパンシリーズを復刻した「考えた人すごいわ」、元祖バイカラークロワッサンで有名な三重県伊勢の行列店「COQUELICOT ROUGE」、オリジナル・ハワイアン・スウィートロール「KING’S HAWAIIAN」の4店が登場！見た目も味も絶品！大人も欲しくなるパンがたくさん並びます。親子で楽しい思い出をつくりましょう！

特別企画

■セレクトベーカリー[原h1] 限定キャップが登場！

アメリカのスポーツカルチャーをテーマにしたライフスタイルショップ「SOUVENIRS（スーベニアーズ）」が、セレクトベーカリーカラーの限定キャップを販売！好きなパンの刺繍を入れて自分だけのキャップを手に入れよう！

■アメリカNo.1※スウィートロール「KINGʼS HAWAIIAN（キングスハワイアン）」

日本へ本格上陸したオリジナル・ハワイアン・スウィートロール「KING’S HAWAIIAN」。独自のふわふわとした食感とほんのりとした甘みで不動の人気を誇っています。会場では、スウィートロールの他、ここでしか買えないKINGʼS HAWAIIANグッズを販売！

※出典：2024年Circana

セレクトベーカリー プロデューサー・八代 恵美子からのメッセージ

パンは、ただ「買って食べるもの」ではなく、

その土地の空気や、作り手の哲学、食べる人の時間までをつなぐ“文化”だと私は思っています。

「二子玉川セレクトベーカリー2026」は、行列や話題性だけではなく、本当においしい理由があるパン、

そしてわざわざ足を運ぶ価値のあるベーカリーだけを集めた、少し特別なイベントです。

県外不出のレアなパン、予約が取れない名店の味――

その背景には、素材選びや製法、焼きのタイミングにまで妥協しない職人たちの物語があります。ぜひパンを手に取りながら、「なぜこの味なのか」「どんな想いで作られているのか」にも思いを巡らせてみてください。

このイベントの楽しみ方に、正解はありません。

一期一会のパンとの出会いを楽しむのもよし、気に入った味をきっかけに、次は現地を訪れてみるのもよし。

パンを入口に、食の世界が少し広がっていく――

そんな体験をしていただけたら嬉しいです。

そして私たちは、リアルなイベントにとどまらず、オンラインやコミュニティを通して

パンや食を介した“つながりの場”をこれからも育てていきたいと考えています。

パン好きの方はもちろん、「おいしいものが好き」「食を大切にしたい」、

そんなすべての方に開かれた場所でありたいと思っています。

二子玉川という街で、今この瞬間にしか出合えないパンと至福の時間を、どうぞ存分にお楽しみください。