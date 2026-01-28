【FC東京】『株式会社アカギ』新規オフィシャルパートナー契約のお知らせ
東京フットボールクラブ株式会社
新規オフィシャルパートナーとして『株式会社アカギ』と契約を締結することとなりましたので、お知らせいたします。【パートナーカテゴリー】
ゴールドパートナー
【『株式会社アカギ』様からのコメント】
株式会社アカギは人が生きていく為の三大要素、衣・食・住の『住』に関わる設備工事の材料メーカーです。
このたび、FC東京様が掲げる『スポーツ文化の振興ひいては地域社会の発展、国際交流・親善に貢献する』に共感し、東京フットボールクラブ株式会社様とオフィシャルパートナー契約を締結しました。
我々も東京本社を起点として、日本全国そして海外市場のより一層の拡充とグローバルな会社をめざしております。
常に前へ進み、日本トップのフットボールクラブチームをめざすFC東京様と力を合わせ、我々も配管支持金具メーカー国内No.1企業をめざしていくなか、常に前進・チャレンジする精神のFC東京様と同じ思いの元、共に協力し合い成長していきたいと思っております。
【会社概要】
＜代表者＞
代表取締役社長
渋谷宏明
＜本社＞
〒104-8251
東京都中央区新川2-28-7
＜設立＞
1968年5月1日
＜事業内容＞
建築設備資材総合商社
＜URL＞
http://www.akagi-nt.co.jp/index.htm
