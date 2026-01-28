目的地は、着くまで秘密。散歩がちょっと楽しくなるiPhoneアプリ「Wherewalk」をリリース
TurtleSoft
個人事業主 TurtleSoft （山形市）は、散歩をもっと気軽に、楽しくするiPhoneアプリ「Wherewalk（ウェアウォーク）」 を1月27日にApp Storeでリリースしました。
Wherewalkは、近くの目的地をランダムに選び、行き先の名前を明かさないまま、方角と距離だけで案内する散歩アプリです。いつもの道に飽きたときや、短い気分転換をしたいときに、新しい発見のきっかけを提供します。
ランダムに目的地が選ばれるので、道中で毎回新しい発見が見つかります
■ アプリの特徴
目的地は到着するまで非公開
どこに向かっているのか分からないワクワク感を演出します。
案内はシンプルに「方角」と「距離」だけ
地図に縛られず、周囲の景色を楽しみながら歩けます。
短時間でも使える設計
通勤前や休憩時間など、気軽な気分転換にも最適です。
シンプルなスタート画面
方向と距離で目的地に案内
到着すると目的地が明かされます
終了すると散歩の概要が表示されます
■ 開発の背景
散歩は健康にも良い一方で、「毎回同じコースになってしまう」「どこへ行くか考えるのが面倒」といった理由で、続かなくなることも少なくありません。
Wherewalkは、“考えなくても始められる散歩” をコンセプトに、目的地選びの手間をなくし、歩くことそのものを楽しめる体験を目指して開発されました。
あえて知らない道を通るのも楽しみ方のひとつです
目的地のジャンルを自由に選択できます
■ こんな方におすすめ- いつもの散歩コースに飽きてしまった方
- 忙しい日常の中で、短いリフレッシュ時間を取りたい方
- 目的を決めずに、気ままに歩くのが好きな方
■ 今後について
Wherewalkは今後も、「無理なく続く」「使っていて心地いい」体験を大切にしながら、機能改善やアップデートを重ねていく予定です。
■ アプリ概要
アプリ名：Wherewalk
対応OS：iOS（iPhoneとApple Watchのユニバーサルアプリ）
価格：500円（買い切り）
配信開始日：2026年1月27日
URL：https://wherewalk-app.carrd.co
■ 企業情報
事業者名：TurtleSoft
事業内容：モバイルアプリの企画・開発
形態：個人事業主