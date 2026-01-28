目的地は、着くまで秘密。散歩がちょっと楽しくなるiPhoneアプリ「Wherewalk」をリリース

TurtleSoft

個人事業主 TurtleSoft （山形市）は、散歩をもっと気軽に、楽しくするiPhoneアプリ「Wherewalk（ウェアウォーク）」 を1月27日にApp Storeでリリースしました。

Wherewalkは、近くの目的地をランダムに選び、行き先の名前を明かさないまま、方角と距離だけで案内する散歩アプリです。いつもの道に飽きたときや、短い気分転換をしたいときに、新しい発見のきっかけを提供します。

■ アプリの特徴

ランダムに目的地が選ばれるので、道中で毎回新しい発見が見つかります

目的地は到着するまで非公開

どこに向かっているのか分からないワクワク感を演出します。

案内はシンプルに「方角」と「距離」だけ

地図に縛られず、周囲の景色を楽しみながら歩けます。

短時間でも使える設計

通勤前や休憩時間など、気軽な気分転換にも最適です。

■ 開発の背景

シンプルなスタート画面方向と距離で目的地に案内到着すると目的地が明かされます終了すると散歩の概要が表示されます

散歩は健康にも良い一方で、「毎回同じコースになってしまう」「どこへ行くか考えるのが面倒」といった理由で、続かなくなることも少なくありません。

Wherewalkは、“考えなくても始められる散歩” をコンセプトに、目的地選びの手間をなくし、歩くことそのものを楽しめる体験を目指して開発されました。

■ こんな方におすすめ

あえて知らない道を通るのも楽しみ方のひとつです目的地のジャンルを自由に選択できます- いつもの散歩コースに飽きてしまった方- 忙しい日常の中で、短いリフレッシュ時間を取りたい方- 目的を決めずに、気ままに歩くのが好きな方

■ 今後について

Wherewalkは今後も、「無理なく続く」「使っていて心地いい」体験を大切にしながら、機能改善やアップデートを重ねていく予定です。

■ アプリ概要

アプリ名：Wherewalk

対応OS：iOS（iPhoneとApple Watchのユニバーサルアプリ）

価格：500円（買い切り）

配信開始日：2026年1月27日

URL：https://wherewalk-app.carrd.co

■ 企業情報

事業者名：TurtleSoft

事業内容：モバイルアプリの企画・開発

形態：個人事業主