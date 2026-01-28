【2026さっぽろ雪まつり 大通会場11丁目】世界的に人気の雪ミク・サンリオ・KADOKAWA作品の雪像が勢ぞろい！

株式会社えんれいしゃ

今年のさっぽろ雪まつり・大通会場11丁目では、北海道を応援するキャラクターであり札幌観光大使も務める雪ミク（初音ミク）による「雪ミク Sweet Snow Ver.」雪像をはじめ、株式会社サンリオのハローキティと今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンの雪像「雪といっしょに、笑顔をとどけよう！」を展開いたします。

さらに、前回より11丁目に登場したKADOKAWA雪像が、今年は内容を一層充実させて登場。

2026年1月14日より放送開始のTVアニメ「【推しの子】」の雪像や、2026年10月より放送開始予定のアニメ「パンどろぼう」雪像など、注目度の高いKADOKAWA作品の雪像展示に加え、関連物販・展示ブースも展開いたします。

【さっぽろ雪まつり大通会場11丁目 開催概要】

日程： 2026年2月4日(水) ～ 2月11日(水・祝)

内容： 1) 中雪像 6基（「雪ミク Sweet Snow Ver.」、TVアニメ「【推しの子】」ほか）

2) 小雪像 3基（TVアニメ『メダリスト』、アニメ「おでかけ子ザメ」&「夜は猫と

いっしょ」コラボ雪像ほか）

3) KADOKAWA物販ショップ

4) KADOKAWA展示ブース

5) イベント特設ステージ

キャラクターコンテンツと雪像が融合した11丁目ならではの見どころを多数ご用意しておりますので、ぜひこの機会にご取材賜りますよう、お願い申し上げます。

雪ミク（初音ミク）雪像 今年のテーマは“しあわせパティスリー”

雪ミク2026 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net／協力：グッドスマイルカンパニー

北海道を応援するキャラクターであり、札幌観光大使を務める「雪ミク（初音ミク）」の雪像です。今回は“しあわせパティスリー”をテーマにした衣装で登場！ペットキャラクターの「ラビット・ユキネ」も一緒にデザインされています。2010年から毎年異なるデザインで雪像化しており、今年で17年連続での展示となります。（会場でのグッズ販売コーナーはございません）

今年のサンリオの雪像は ハローキティ&ポムポムプリン！

2月4日(水)、6日(金)はグリーティングイベントも開催！

雪ミク（初音ミク）公式サイト :https://snowmiku.com/2026/(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. CB260605

「みんななかよく」を企業理念に掲げるサンリオが、冬の贈り物として、ハローキティと今年30周年のアニバーサリーイヤーを迎えたポムポムプリンが、「なかよし」のしるしであるリボンを持った雪像をお届けします。

2月4日(水)と6日(金)の2日間は、ふわふわの雪にさそわれてハローキティとポムポムプリンがさっぽろ雪まつりへごあいさつをしに来場！

また、今年は雪まつりにちなんだ、特別なデジタルグリーティングカードイベントも実施。あなたの大切な人にメッセージを届ける、つながる、そんな冬にしてみませんか？

【キャラクターグリーティング実施概要】

各回先着50組限定で、ハローキティまたはポムポムプリンとグリーティング撮影会を開催。

来場者にはオリジナルステッカーをプレゼント。

●開催日：2026年2月4日(水)、6日(金) 2日間

●場所：さっぽろ雪まつり大通会場11丁目 南側サンリオ雪像前

●グリーティングスケジュール：

各日 １.10:00～ ２.11:00～ ３.12:00～ ４.13:00～ ５.14:00～ ６.15:00～

※各回1キャラクターのみ登場いたします。（ハローキティ登場予定１./３./５.、ポムポムプリン登場予定２./４./６.）

※当日の天候により、時間の変更・短縮、やむを得ず中止をする場合がございます。

※各回開始10分前より整列を開始いたします。案内開始前からの待機・整列はご遠慮くださいますようお願いいたします。

【デジタルグリーティングカードイベント概要】

スマートフォンで撮影した写真がハローキティやポムポムプリンの雪まつりオリジナルデザインのメッセージカードとしてSNSに投稿/共有できるイベントです。

●実施期間： 2026年2月4日（水）～2月27日（金）

●参加方法： １. 会場内他で掲出されている二次元コードを読み込んで、特設サイトにアクセス

２. デザインを選択し、写真を撮影

３. 各種SNSに投稿または、ダイレクトメールにて送信

特設サイトイメージ

デザインイメージ１.（全3種展開）

デザインイメージ２.（全3種展開）

デザインイメージ３.（全3種展開）

LIVE感満載のスペシャルライトアップを毎日開催！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、音楽（MIDI）を使って照明（DMX）をダイレクトにコントロールするPCアプリケーション「COUGEN」を使用して、ライトアップを実施いたします。SNOW MIKU 2026 テーマソング「SHIAWASE FOR YOU！/ いよわ feat. 初音ミク」に合わせて雪ミク雪像のライトアップイベントを開催いたします。

また、今年は2026年1月14日から放送開始のTVアニメ【推しの子】の雪像を、Ｂ小町の大人気楽曲3曲メドレーにあわせたスペシャルライトアップをも実施いたします。どちらもお見逃しなく！

【ライトアップスケジュール】

2026年2月4日（水）～ 11日（水・祝）18：00 ～ 22：00

※上記時間にて、定期的にライトアップが行われます。

※長時間の撮影や専有など周囲の迷惑となる行為はご遠慮ください。

※天候状況などにより、実施を中止等する場合がございます。

国内外問わず人気のKADOKAWA 作品の雪像・公式SHOPが登場！

今年もKADOKAWA作品の雪像が11丁目に登場！さらに昨年よりも2基増えた全6基の中小雪像と作品展示ブース、公式ショップを展開します。

【雪像展示】

●中雪像名称：TVアニメ「【推しの子】」（https://ichigoproduction.com/）

TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』10周年記念雪像

（https://re-zero-anime.jp/tv/）

アニメ「パンどろぼう」雪像（https://pandorobo-anime.com/）

●小雪像名称：アニメ『メダリスト』雪像（https://medalist-pr.com/）

アニメ「おでかけ子ザメ」&「夜は猫といっしょ」コラボ雪像2026

（https://odekake-kozame.com/）（https://yoruneko-pr.com/）

TVアニメ「幼女戦記」雪像（https://youjo-senki.jp/）

【公式ショップ｜KADOKAWA GOODS SHOP in 2026さっぽろ雪まつり】

●営業時間：10:00～20:00

●場所：さっぽろ雪まつり大通会場11丁目 東側

【展示ブース｜KADOKAWA ギャラリーハウス in 2026さっぽろ雪まつり】

●営業時間：10:00～20:00

●場所：さっぽろ雪まつり大通会場11丁目 北側

豪華声優陣をゲストに迎えるスペシャルステージを開催！

2026年1月より新シーズン放送のアニメ『メダリスト』とTVアニメ「【推しの子】」、4月よりシーズン4が放送されるTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』の声優による、スペシャルトークステージを開催します！

【ステージイベント】 会場：さっぽろ雪まつり大通会場11丁目内 特設ステージ

■2026年2月7日(土) アニメ『メダリスト』スペシャルステージ in さっぽろ雪まつり

・時間：14:00～14:30

・出演者：春瀬なつみ（結束いのり役）、市ノ瀬加那（狼嵜 光役）

■2026年2月8日(日)

TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』 スペシャルステージ in さっぽろ雪まつり

・時間：12:00～12:30

・出演者：小林裕介（ナツキ・スバル役）、高橋李依（エミリア役）

■2026年2月8日(日)

TVアニメ【推しの子】第3期放送記念 スペシャルステージ in さっぽろ雪まつり

・時間：13:30～14:00

・出演者：高橋李依（アイ役）、伊駒ゆりえ（ルビー役）

※いずれも天候などにより日時や出演者、内容は予告なく変更またはやむを得ず中止となる可能性がございます。

※会場のスペースには限りがございます。状況によっては入場規制をかけさせていただく場合がございます。

※場所取りや長時間にわたる場所の専有はご遠慮ください。