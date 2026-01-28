福島・郡山発の社会起業家6組が東京へ社会課題をビジネスで解決する「KORIYAMA IMPACT STARTUP NEXT」2月24日、首都圏で初のMeet Up Dayを開催

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口一成）は、福島県郡山市が主催する社会起業家加速化支援プログラム「KORIYAMA IMPACT STARTUP NEXT（以下、KIN）」の第1期採択者による東京ミートアップイベント「こおりやま発・社会課題解決に挑む6組と出会う Meet Up Day」を、2026年2月24日（火）にCity Lab TOKYO（東京都中央区）にて開催します。

本イベントは、福島・郡山という地域の現場から生まれた社会課題に、ビジネスで挑む起業家たちが首都圏に集い、次の事業ステージに向けた「出会い」と「共創」を生み出すことを目的とした首都圏初開催のMeet Up Dayです。

■ 地域課題を起点に社会インパクトを生み出す6組の社会起業家

郡山市は、東北第２位の経済規模を有する産業が発展したまちです。発展の背景には、安積開拓の歴史に象徴される先人達の挑戦があります。そのフロンティアスピリットは現在にも受け継がれ、新たな価値を創造する挑戦が常に生まれている地域です。



これまで郡山市はその挑戦を支援してきており、令和７年度プログラムとなるKINでは、若者流出、子育て・保育人材不足、介護離職、高齢者の孤立、地域女性のキャリア分断、働く世代のメンタルヘルスなど、時代と共に多様化する地域特有の社会課題に向き合う6組の社会起業家が採択され、約半年間にわたり伴走支援を行ってきました。

今回の東京ミートアップでは、これら6組の起業家が、自身の事業の「現在地」と「次の一歩」をピッチ形式で共有。

協業・実証・共感投資・プロボノなど、多様な関わり方を通じた共創の可能性を、参加者とともに探ります。

■ 社会起業家のロールモデルによるトークセッションも実施

当日は第一部として、社会起業家のロールモデルによるトークセッションを実施します。

ゲストには、東北の教育現場で見つけた「不登校」という社会課題を起点に、全国規模で事業展開を行う教育スタートアップ・NIJIN代表の星野達郎氏を迎えます。

「地域で生まれた問いを、どのように事業として構造化し、社会に届けてきたのか」

そのリアルなスケールプロセスについて語っていただきます。

モデレーターは、数多くの社会起業家支援に携わってきた株式会社ボーダレス・ジャパン代表取締役COOの鈴木雅剛が務めます。

■ 首都圏と地域をつなぐ、新たな共創の起点に

本イベントを通じて、地域発の社会起業に対し、首都圏の企業・投資家・プロボノ人材・自治体関係者が関わることで、次の事業成長と社会インパクト創出を後押しする「接続の場」となることを目指します。

地方創生、ソーシャルビジネス、スタートアップ支援、共創投資などに関心のある企業・自治体・個人にとって、地域発の挑戦の最前線に触れ、自分なりの関わり方を見つける機会です。

■ イベント概要

イベント名：

こおりやま発・社会課題解決に挑む6組と出会う Meet Up Day

～社会起業家のロールモデルと、次の一歩へ～

日時：2026年2月24日（火）18:00～21:00

会場：City Lab TOKYO（東京都中央区京橋3丁目1-1 東京スクエアガーデン6階）

参加費：無料

主催：福島県郡山市

運営：KORIYAMA IMPACT STARTUP NEXT 事務局

（運営：株式会社ボーダレス・ジャパン）

詳細・申込：

https://koriyama-kin224.peatix.com/

■ KORIYAMA IMPACT STARTUP NEXT（KIN）について

KORIYAMA IMPACT STARTUP NEXTは、福島県郡山市が主催する、社会課題解決をビジネスで実現する「インパクトスタートアップ」を育成する加速化支援プログラムです。

シード・アーリー期の起業家を対象に、事業モデルの検証、資金調達、パートナー連携、インパクトの可視化・発信までを一貫して支援しています。

公式サイト：https://koriyama-impact-next.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ボーダレス・ジャパン

KORIYAMA IMPACT STARTUP NEXT 事務局

Email：program-info+koriyama@borderless-japan.com