KOLC＋、50GBファイルのアップロードに対応

株式会社コルク

株式会社コルク（東京都豊島区、代表取締役：堤正雄）は、BIM/CIMクラウド「KOLC＋（コルクプラス）」での最大アップロードサイズが「50GB／ファイル」に対応したことをお知らせいたします。大規模な点群データを分割せずに１ファイルでモデル統合可能になりました。

開発の経緯

これまでの最大アップロードサイズは「20GB／ファイル」でしたが、大規模な点群データの利活用が増えてきたことで、現場によっては点群データを複数ファイルに分割してKOLC＋にアップロードするという非効率な運用が発生していました。そこで、インフラ構成を見直し、1ファイルあたり「50GB」まで処理可能な仕組みを導入いたしました。今回の対応による価格変更はなく、既存契約には新仕様を適用済みです。KOLC＋では、今後も円滑なデータシェアリングを実現するため、サービス向上に努めてまいります。

「アップロード拡張」オプションの変更点

新）50GB／ファイル

旧）20GB／ファイル

※ オプション価格に変更はありません

※ 既存契約には適用済みです

料金プランは以下のページを参照ください。

https://kolcx.com/feature/pricing/(https://kolcx.com/feature/pricing/)

導入検討やトライアルのご相談は、以下よりお問い合わせください。

https://kolcx.com/support/contact/(https://kolcx.com/support/contact/)

■ KOLC＋（コルクプラス）とは

KOLC＋は、BIM/CIMモデルや点群をクラウド上で統合・共有・活用できる「BIM/CIMクラウド」です。国土交通省などの情報共有システム（ASP）としても利用でき、利用社数は500社以上になっています。国土交通省の「建築GX・DX推進事業」での補助対象ソフトウェアにも認定されています。

サービスサイト：https://kolcx.com(https://kolcx.com)

機能一覧：https://kolcx.com/feature/(https://kolcx.com/feature/)

■ 株式会社コルクの会社概要

所在地： 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14階

代表者： 堤 正雄

事業内容： 建設業向けBIM/CIM共有クラウド「KOLC＋」の企画、開発、運営

会社HP： https://kolg.co.jp(https://kolg.co.jp)