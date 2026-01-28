小学生限定クエストを“今だけ大人も”一緒に大冒険！ドラゴンクエスト アイランドスペシャルクエスト「ホミロットと冬の大冒険スタンプラリー駆け込みキャンペーン」

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、現在小学生限定で実施しているスペシャルクエスト「ホミロットと冬の大冒険スタンプラリー」を開催中。そしてこの度、1月30日（金）から3月1日（日）までの期間限定で大人の方でも本クエストをお楽しみいただける「駆け込みキャンペーン」を開催いたします。

本クエストは、アトラクションエリア内に隠された冬限定モンスターのスタンプを探しながら、エリアを巡るスタンプラリー形式のクエストです。大冒険キャンペーン期間中は、ゴールドチケット以上をご購入の方を対象にこれまで小学生限定で開催していた本クエストに、大人の方も参加することが可能となります。また、対象年齢関わらずクエストをクリアされた方には、ホミロットや玉ねぎスライムがデザインされた、ドラゴンクエスト アイランド限定のオリジナルステッカーをお渡しいたします。

週末のお出かけに、淡路島のドラゴンクエスト アイランドで家族そろって特別な冒険の世界へ出かけてみませんか？

▲武器屋でオリジナルステッカーを手に入れよう！▲スタンプラリーシートを持って冒険でかけよう！■スペシャルクエスト「ホミロットと冬の大冒険スタンプラリー」駆け込みキャンペーン 概要

開催日：

2026年1月30日（金）～2026年3月1日（日）

対象：

ゴールドチケット、プレミアムチケット、プレミアムオールインワンチケットを購入し、アトラクションへ入場された方

場所：

「ドラゴンクエスト アイランド」内、お城入口にて専用のスタンプノートをお渡しします

料金：

無料

※別途、アトラクション入場チケットが必要となります

内容：

イベント参加者は、お城入口にて専用のスタンプラリーシートを入手後、アトラクションエリアに隠されたスタンプを集めるスタンプラリーに挑戦いただきます。全てのスタンプを集めエリア内の武器屋にて、スタンプラリーシートを提出した方には「ドラゴンクエスト アイランド」オリジナルステッカーをプレゼントいたします

HP：

https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

▲ドラゴンクエスト アイランド限定のスタンプラリーシート▲オリジナルステッカー■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！

（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX