肉オムライス専門店「肉とたまご」吉祥寺店が2026年1月28日（水）グランドオープン

オムライス専門店を展開する株式会社TGK（ティージーケー、本社：東京都千代田区、代表取締役：春山佳久、https://tgk.ltd/）は、2026年1月28日（水）、肉オムライス専門店の肉とたまご吉祥寺店を吉祥寺サンロード沿いにオープンいたします。

本店舗は日本橋店や渋谷店に続き、スチームコンベクションオーブンを導入。熱風（コンベクション）と蒸気（スチーム）を組み合わせることで、ハンバーグをよりふっくらと焼き上げ、肉汁をたっぷりと閉じ込めた、さらに美味しい肉オムライスをご提供いたします。

店舗情報：

店名：肉とたまご吉祥寺店

住所：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-12

Google Map：https://maps.app.goo.gl/ewYYp2K998sETeh97

最寄り駅：吉祥寺駅

営業時間：11時～22時（最終注文時間：21時30分）

休日：1月1日、その他臨時休業日

席数：12席（カウンター6席、テーブル6席）

主なメニュー：

チーズハンバーグオムライスチーズハンバーグオムライス

定価：1,690円

目玉焼きハンバーグオムライス目玉焼きハンバーグオムライス

定価：1,740円

和牛ハンバーグオムライス和牛ハンバーグオムライス

定価：2,700円

ハヤシオムライスハヤシオムライス

定価：990円

肉オムライス専門店「肉とたまご」について

オムライス専門店だからこそ、考えついた肉とたまごの一体化。肉（MEAT）、たまご（EGG）、そして肉とたまごと相性の良いチーズ（CHEESE）、皆が大好きな食材を1皿に凝縮した一品をご提供しております。2023年1月、2024年3月に肉とたまご1号、２号店を新宿に、2025年9月に3号店を日本橋、2025年10月に渋谷に出店し、この度2026年1月に5号店を吉祥寺にオープンいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZOdnpyLTPFk ]

肉とたまごの紹介動画

株式会社TGKについて

株式会社TGKは、創業者の安藤隼人が個人事業主として2007年9月にオムライス専門店を開業し、2011年10月に法人化、その後約18年間オムライス専門店を運営しております。ふわとろオムライス専門店「神田たまごけん」を東京都と福岡県に10店舗（FC店含む）、肉オムライス専門店「肉とたまご」を東京都に5店舗運営しております。今後さらに店舗数を拡大してまいります。

株式会社TGKの概要

本件のお問い合わせ先

- 名称：株式会社TGK（ティージーケー）- 英語表記：TGK Ltd.- 設立：2011年10月28日（創業：2007年9月）- 代表取締役：春山 佳久- 資本金：5,000千円- 所在地：〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町三丁目5-9-704- コーポレートサイト：https://tgk.ltd/

電話番号：03-6820-7520

E-mail：pr@tgk.ltd