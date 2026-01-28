カミナシ、「HCJ 2026」に出展

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズを提供する株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、2026年2月17日（水）～2月20日（金）に東京ビッグサイトで開催される「HCJ 2026」に出展します。

背景

「HCJ 2026」は、日本最大級のサービス産業・フードビジネス向け専門展示会です。ホテル・レストラン・給食・ケータリング・厨房設備など、業界のあらゆる商材・サービスが一堂に集まります。会場には、宿泊・外食・給食業界の設計・運営・購買・情報システムなどの担当者が多数来場し、活発な商談と情報交換が行われます。

カミナシは、本展示会において現場DXプラットフォーム『カミナシ』を出展します。『カミナシ』シリーズ製品は、紙による管理や属人的な作業をデジタル化し、現場における「ムダ」と「手間」を削減することで、業務効率化と品質向上を支援するソリューションです。ブースでは実際のデモンストレーションを通じて直感的な操作性を体験いただけるほか、導入事例や効果についてもご紹介します。

展示会概要

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズについて

- イベント名：HCJ 2026- 開催日時 ：2026年 2月17日（水）～2月20日（金）10:00-17:00 ※最終日は16:30まで- 会場 ：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール- 主催 ：国際ホテル・レストラン・ショー一般社団法人日本能率協会／一般社団法人日本ホテル協会／一般社団法人日本旅館協会／一般社団法人国際観光日本レストラン協会／公益社団法人国際観光施設協会フード・ケータリングショー公益社団法人日本給食サービス協会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法人日本メディカル給食協会／一般社団法人日本能率協会厨房設備機器展一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本能率協会- 公式サイト：https://hcj.jma.or.jp/- カミナシブース番号：W1-M31

現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、現場の基盤である「作業方法」「人」「設備」にフォーカスした製品群を展開しています。現場帳票をデジタル化する『カミナシ レポート』や現場従業員管理システム『カミナシ 従業員』、動画マニュアル・研修システム『カミナシ 教育』、設備保全システム『カミナシ 設備保全』を提供しています。多角的なクラウドサービスの展開を通じて、現場で働くノンデスクワーカー3,900万人の働き方をスマートにすることを目指しています。

https://kaminashi.jp/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp