「誇張を超えてみな」ザコシからの“超誇張モノマネ”無茶振り地獄にケムリが悲鳴「もういいって！」「見えてるって！」“撮れ高の妖精”オダウエダ・植田の衝撃的な姿に『MAD5』メンバーも騒然『MAD5』#4

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）の#4を2026年1月26日（月）夜11時より放送いたしました。

『MAD5』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいきます。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトとして、全5回にわたりお届けします。

1月26日（月）放送の#4では、ABEMA本社に巣食う悪霊をお祓いするため、命知らずな『MAD5』が立ち向かう真夜中の除霊ロケを敢行。悪霊を祓うため、ABEMA本社内の捜索に出た一同はまず制作フロアへと足を踏み入れます。すると池田が突然「なんか足が重いっす…」「もう動けないっす」と早々に離脱。池田を残し、フロア奥の制作室に向かった4人は、そこで「プレゼンを全く聞いてもらえなかった」無念から悪霊と化した“元社員・長谷川貼る”の霊に取り憑かれた池田に遭遇します。“長谷川貼る”を成仏させるため、“悪霊のプレゼン”を受けることになった『MAD5』でしたが、ケムリが思わず「プレゼン聞いてもらえない理由も分かる」と厳しい評価を突きつけて...。さらに目隠しをした“長谷川貼る”にイタズラをしてブルース・リーっぽいリアクションを引き出す池田考案企画「ブルー・過ぎー」のシミュレーションを実施。『MAD5』に寄って集ってイタズラを仕掛けられた“長谷川貼る”は成仏することができたのか...？

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

また、次に向かった食堂では「モノマネの形を変える心残りがめちゃめちゃあるんだよ」と語る“モノマネ悪霊”に取り憑かれたハリウッドザコシショウが待ち構えます。「長州力の生き霊ですわ」と名乗る悪霊は、「なんでもっと誇張しないんだ！誇張を超えろっつーんんだよ」と訴えます。そして、「ケムリさん、超えてこいよ！」と指名されたケムリが、“誇張モノマネを超えるモノマネ”の無茶振り地獄に引きずり込まれることに。“誇張しすぎたIKKO”“誇張しすぎたもう中学生”を超える、渾身の“超誇張”モノマネを披露したケムリでしたが、「まだまだだな」「惜しかったな」と、ハリウッドザコシショウに憑いた霊はなかなか祓うことができず、「なんなんだよ、マジで！」「もういいって！」と悲鳴を上げます。ケムリは最後の力を振り絞り、「ゴイッゴイッゴイゴイゴイゴイッゴーイス！！」と、“誇張しすぎたダイアン津田を超えるモノマネ”で見事除霊に成功。「よかったー！」「ケムリくん、君のおかげだよ」と歓喜する『MAD5』メンバーに、ケムリは「関係ねぇよ！」と不満を爆発させました。

・令和ロマン・ケムリが全力誇張モノマネ 「これ何なんだよマジで」

https://x.com/ABEMA_Variety/status/2015649810255388702

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

そして、最後に向かったリモート室では「お腹空いた...お腹すいた...」と繰り返す、悪霊に取り憑かれた川北が登場。「ご飯に合うおかずをください」と懇願する悪霊にくっきー！は、とあるモノを差し出しますが...？「ご飯食べてるところを見られるの恥ずかしい」とリモート室にこもる悪霊の常軌を逸した行動で、笑いと恐怖が入り混じるカオス状態に...！果たして、無事悪霊を祓うことができたのか！？

また、ラストには“撮れ高の妖精”こと、オダウエダ・植田紫帆が登場しますが...。まさかの姿で現れた植田に「見えてるって！」「全部出てるじゃん！」と、『MAD5』メンバーも騒然！衝撃のラストとなった本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

なお、「ABEMAプレミアム」では除霊の仕上げとして、悪霊を妨げる“お札貼り”の模様を収めた『MAD5』#4完全版を限定配信中です。ぜひ、こちらもお楽しみください。

■ABEMA『MAD5』 番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

#4見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p4

#4完全版配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p104

出演：

くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

植田紫帆（オダウエダ）

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2048

#1： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p1

#2： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p2

#3： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p3

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）