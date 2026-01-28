京都市役所の新区画「ててまち」へ「十割蕎麦専門店 10そば 御幸町店」移転京都素材にこだわる「26(にーろく)ダイニング」との二毛作スタイルへ

株式会社よーじや

よーじやフードサービス株式会社(よーじやグループ)が運営する「十割蕎麦専門店10そば 御幸町店」(京都市役所前)は、2026年3月中旬をもって営業を終了し、同年4月下旬に新たに開業する京都市役所内店舗区画「ててまち」へ移転し、リニューアルオープンいたします。昼は「十割蕎麦専門店 10そば」、夜は昨年11月に誕生した、“京都の生産者さんとつながるお店”「26(にーろく)ダイニング」をオープンいたします。二毛作スタイルで営業する「京都市役所ててまち店」にぜひお越しください。

「十割蕎麦専門店 10そば 御幸町店」、京都市役所の新区画「ててまち」へリニューアルオープン

国産そば粉を使用したこだわりの十割そばを500円から提供する「十割蕎麦専門店 10そば」。

その1号店として2022年にオープンした御幸町店は、現在にいたるまで近隣のビジネスマンを中心とする多くのお客さまにご利用いただき、よーじやグループが掲げる「脱・観光依存」の実現に向けて地元の方に愛される店舗へと躍進してまいりました。一方で、独立店舗のため天候が売上に影響を受けやすく、集客の面でも課題がございました。そこで、より優れた利便性で、御幸町店のお客さまに引き続きご来店いただける同エリアに移転することを決意いたしました。

移転先の「ててまち」は、京都市役所西庁舎および北庁舎の寺町通沿いの１階部分に新しく開業する店舗区画で、地下街から直結しており、アクセスも抜群です。

「ててまち」という名称は、歴史ある町並みに新たな価値を加え、人と人、町と町、といったそれぞれが、手と手（テテ）をつないでいくような交流の場の創出を願うことから命名されました。弊社がコーポレートスローガンに掲げる「みんなが喜ぶ京都にする」ともリンクする点から、「ててまち」へ移転し再出発をする運びとなりました。「十割蕎麦専門店10そば 京都市役所ててまち店」では、注文を券売機方式にリニューアル。移転後も引き続き十割そばの魅力を発信し、何度も訪れたくなるお店を目指してまいります。

地域を支える京都市役所で、京都の魅力を伝える「26(にーろく)ダイニング」を出店

昼は「十割蕎麦専門店 10そば」として、夜は2025年11月によーじやグループの新業態として開業した、和食・創作料理店「26(にーろく)ダイニング」を営業いたします。「26(にーろく)ダイニング」では、「京都の生産者さんとつながるお店」をコンセプトに、京都府26市町村より集めたドリンクや食材を生産者さんの思いとともに提供いたします。京都各地のものづくりに目を向け、まだ知られていない価値を掘り起こし、食を通じて京都全体に活力を生み出したいと考えております。京都の中心にあり、地域を支える京都市役所から、京都の魅力を発信してまいります。

店舗概要

【店舗名】 十割蕎麦専門店 10そば 京都市役所ててまち店

26(にーろく)ダイニング 京都市役所ててまち店

【HP】 十割蕎麦専門店10そば(https://www.10soba-kyoto.com/index.php)

26(にーろく)ダイニング(https://www.26dining-kyoto.com/)

【オープン日】 2026年4月下旬

※「十割蕎麦専門店 10そば 御幸町店」は2026年3月中旬閉店予定。

※正式な開業日は改めて報道いたします。

【住所】 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

■「十割蕎麦専門店 10そば」とは

おいしさは、もちろんのこと。カジュアルで気軽。

豊富なバリエーションや彩り。

これまで、ちょっとなかった十割そばのお店です。

10そば【じゅうそば】って読んでください。

さくっと軽いそば粉使用のかきあげや

栄養バランスのとれた創作メニューで

十割そばをもっと身近に、さらにヘルシーに。

グルテンフリー＆低GIで、食べた後も軽やかな気分です。

■「26(にーろく)ダイニング」とは

26(にーろく)って、なあに？

どういう数字？

そんなハテナが浮かんだら、すでにわたしたちは

ちょっとうれしいのです。

それは、京都府の市町村の数。

つまり、京都まるごとの魅力。

26(にーろく)ダイニングには、京都府26市町村から

海、山、里の恵みが集まります。

仕事に妥協のない生産者さんたちが

きょうのお客さまのために自信を持ってお届けする食材です。

その思いを引き継いで、

わたしたちは、シンプルに、ていねいに、

おいしさを存分に引き出します。

京都のひとが、京都を誇れる。

京都を訪れた友人を案内したくなる。

それが、26(にーろく)ダイニングです。