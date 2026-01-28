CLACK、マイクロン財団の支援により、広島で高校生向けAI教育・キャリア教育プログラム「AI Bridge Hiroshima」を開始

認定NPO法人CLACK

認定NPO法人CLACK（以下：CLACK）は、マイクロン財団とのパートナーシップのもと、広島県内の高校生に対し、AI教育とキャリア教育を組み合わせた実践型プログラム「AI Bridge Hiroshima」を開始しました。

生成AIの実践活用が進まない状況や、地方におけるICT環境格差を背景に、AIを活用する力と将来を描く力の双方を育むことを目的とし、2025～2026年度で600名規模の学びの機会を提供します。

AI教育の初回授業では生成AIを活用した実践学習を実施し、後日行うキャリア教育には地元の半導体企業であるマイクロンメモリ ジャパン株式会社（本社：広島県東広島市、以下「マイクロン」）の社員も参加し、生徒とともに学びを深める予定です。マイクロン社員は、IT業界でのキャリアパスや必要なスキルを共有し、対話を通じた学生へのメンタリングに協力します。この取り組みは、日本の高校生がAIを使いこなし、デジタル技術の恩恵を十分に享受できるようになることに貢献します。

■「AI Bridge Hiroshima」実施背景

▼日本の高校生に見られる「使いこなしギャップ」

2025年7月発表の国立青少年教育振興機構の調査(*)によると、日本の高校生は生成AIの利用経験こそ6割超と米中を上回りますが、創作・学習・生活での実践活用は国際比較で最下位という「使いこなしギャップ」が明らかになりました。効率化への期待はあるものの、不安や活用イメージの不足から実践に踏み出しづらく、日本の高校生がデジタル技術の恩恵を十分に享受できていない実態が示されています。

対照的に、韓国・米国・中国では、生成AIやVR/ARが教育・生活に広く浸透し、若者のデジタル実装力が競争力の源泉となりつつあります。

▼プログラミング教育でも顕在化している「形式学習と実践スキルの乖離」

この「実践に至らない構造」はAIに限ったことではありません。日本では、学校でプログラミングを学んだ経験がある高校生は57％に達する一方、実際に自分でコードを書いた経験は14％にとどまり、形式的な学習と実践スキルの乖離が表れています。技術進化のスピードがさらに速いAI領域では、同じ課題が一層深刻化するリスクが高く、実践機会の不足は高校生のキャリア形成や将来の産業競争力にも影響を及ぼす可能性があります。

▼地方で特に顕著なICT環境・指導体制の課題 - 学校だけでは追いつけない現実

文部科学省の調査(*2)でも、日本の学校現場におけるICT活用度はOECDで最低水準にあり、端末・ネットワークともに整備が不十分かつ地域間での整備状況には大きな格差があります。

加えて、AI・デジタル分野は技術革新が極めて速く、教育制度がその速度に追いつかないという構造的な制約があり、現状すでに多様な職務を抱えている学校教員が最新知識を取り込み実践力まで育てることには限界があります。

こうした環境差と技術変化の速度が重なることで、地方のAI・デジタル活用における遅れや将来のIT人材不足を招く要因になっています。

CLACKは2018年より大阪で、困難を抱える高校生に対してデジタル教育とキャリア教育を無償で提供してきました。現場で培った知見とノウハウを活かし、高校生の実践的な活用力の底上げと、教員支援の双方を実現する地域連携型プロジェクトとして「AI Bridge Hiroshima」を始動します。

広島の高校生が未来の選択肢を広げられるよう、学びの機会格差の是正と地域全体のデジタル人材育成に寄与していきます。

(*1) 出典元：国立青少年教育振興機構「高校生の科学への意識と学習に関する調査報告書(https://www.niye.go.jp/wp-content/uploads/2025/07/kagaku_zentai.pdf)」

(*2) 出典元：文部科学省「デジタル学習基盤に係る現状と課題の整理(https://www.mext.go.jp/content/20241204-mxt_jogai01-000038845_001.pdf)」

■プログラム実施内容：初回授業の様子

12月16日に「AI Bridge Hiroshima」第1校目となる初回授業を実施しました。

授業では、生成AIの仕組みや活用方法を学ぶAI教育プログラムを実施します。高校生一人ひとりが実際にAIツールを操作しながら、創造的な発想や問いを形にする体験を通じて、AIを「使える」だけでなく「使いこなす」ための基礎を身につける内容となっています。

授業実施後、生徒からは以下のような声が上がりました。

・普段から使用しているAIの危険性を知ると同時に、その便利さを改めて感じる事ができ楽しかった

・AIを利用する側の知識が大事だと思った

・AIによってどのような仕事が増えるのか調べてみたい

キャリア教育プログラムは後日実施予定です。地元企業であるマイクロンの社員がボランティアとして参加します。生徒たちに向けてキャリアトークや働き方の紹介、進路選択に関する対話などを行い、広島で学ぶ高校生が「AI時代にどんな将来を描けるのか」を考える機会を提供します。

AI教育とキャリア教育を組み合わせることで、技術の理解に留まらず、学びと将来の選択がつながる実践的な教育体験を届けます。

■認定NPO法人CLACKについて

CLACKは、「生まれ育った環境に関係なく、子どもが希望とワクワクを持てる社会」をビジョンに掲げ、世代を超えた貧困連鎖の解消を目指し活動している団体です。大阪・東京を拠点に、無償のデジタル教育やキャリア教育、デジタルを活用した居場所を提供し、様々な困難を抱える中高生の自走に向けた伴走支援に取り組んでおります。

公式ホームページ：https://clack.ne.jp/

＜CLACKの主な事業・プロジェクト＞

■企業の使用済みPCが中高生の”自走”に繋がる「Pass the Baton（パスザバトン）(https://passthebaton.clack.ne.jp/)」

■デジタル教育とキャリア教育を行うプログラム「Tech Runway(https://techrunway.jp/)」

■デジタルを活用した中高生の秘密基地「よどがわベース(https://yodogawa-base.clack.ne.jp/)」「テクリエさぎのみや(https://techrie.clack.ne.jp/)」

企業から寄贈されたPCは1,800台を突破。プログラミング体験会には1,800名以上、3ヶ月以上の継続的なデジタル教育・キャリア教育プログラムには約500名の高校生が参加しました。



