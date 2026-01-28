株式会社サイバーエージェントが、新卒採用サービス『ABABA』『REALME』を導入

株式会社ABABA

株式会社ABABA(本社：東京都渋谷区、代表：久保駿貴・中井達也)は、このたび株式会社サイバーエージェント(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751)様に当社サービス『ABABA』および『REALME』をご導入いただいたことをお知らせします。

広告代理店事業を中心に、多角的な事業展開を推進する同社に両サービスをご活用いただくことで、より一層の事業成長と組織力の強化に寄与することを目指します。

◼︎導入の背景

事業領域の拡大に伴い、多様な人材との出会いがより重要になっている株式会社サイバーエージェント様。 同社ではこれまで、採用イベントなどのマス（集団）に向けたコミュニケーション施策を積極的に展開し、確かな成果を上げています。

その一方で、事業領域の多様化により、学生個人に焦点を当てた新たなアプローチ手法を検討するフェーズに入っていました。

また、全体のエントリー数は増加傾向にあるものの、これまで接点を持てていなかった未接触層に対する母集団形成も、解決すべき重要な課題です。

こうした背景のもと、就活生の間で急速に支持を広げているサービスとして『ABABA』および『REALME』に着目いただき、この度の導入決定に至りました。

ABABAは、さらに幅広い業界や企業規模の企業様へのサービス提供を加速させる方針です。今後も「隣人を助けよ」というミッションに基づき、就職・採用活動の支援を通じて企業様の成長を支援してまいります。

◼︎”就活の過程を評価する”新卒スカウトサービス『ABABA』

『ABABA』は最終面接まで進んだことのある就活生だけが登録することができるダイレクトリクルーティングサービスです。学生はサービス登録時に最終面接まで進んだ企業の情報を提出することで、その実績を見た企業からのスカウトを受け取れます。

企業はこの情報から学生の適性や志向性を非常に高い精度で把握し、スカウトを送付することができるため、採用活動の後半期においても企業・学生の双方にとって納得度が高いマッチングの創出を図ることができます。

就職活動の過程を評価する仕組みを作り、落ちても次に繋がる就職活動を実現することによって、社会課題とも言われる「就職活動うつ」に悩む就活生の心理的なストレスの軽減に寄与しながら、企業のブランディング保持にも貢献し、社会課題と事業課題の双方を解決していきます。

■学生・企業間の情報格差を解決する『REALME』

『REALME』は就職活動のAI面接と採用要件に関するビッグデータをもとに企業と学生の情報格差を解決するサービスです。

学生はAI面接を受験することで、自己分析を進めたり、自分に合った企業の情報を知ったりできるほか、志望企業の面接の練習をすることもできます。

企業はAI面接の結果をもとに、「能力」「性格」「価値観」計56項目の組み合わせで自社の採用要件に合う学生だけを見つけることが可能です。

これにより、母集団の質の向上に寄与するとともに、ミスマッチの最小化を図るサービスとなっています。

