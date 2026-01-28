【焼肉ライク】神室町の“あのホルモン”を歌舞伎町で。2/3（火）より『龍が如く』シリーズ最新作とコラボ！新宿歌舞伎町店が期間限定で「神室町昭和通り店」に。さらに全店コラボメニューも登場！

株式会社ダイニングイノベーション

株式会社焼肉ライク（本社：東京都港区、代表取締役：高橋尚也）が展開する「焼肉ライク」は、2026年2月3日（火）より、人気ゲームシリーズ『龍が如く』の最新作『龍が如く 極3／龍が如く3外伝 Dark Ties』とのコラボレーション企画を実施いたします。

本コラボでは、作中の舞台としておなじみの「神室町」の世界観を再現。

新宿歌舞伎町店は期間限定で「焼肉ライク 神室町昭和通り店」へと店名を変更し、『龍が如く』シリーズ内で登場した“ホルモン”に着想を得た店舗限定メニューを展開します。

さらに、龍をイメージした豪快なカルビは、歌舞伎町店を含む焼肉ライク全店でお楽しみいただけます。

また、ゲーム内の「神室町」マップには焼肉ライクの看板が登場。リアルとゲームが交差する、ファン必見のコラボレーションです。

キャンペーン概要１.新宿歌舞伎町店 限定

【実施期間】 2026年2月3日（火）～3月31日(火)

【実施店舗】 新宿歌舞伎町店

【内容】期間限定で「焼肉ライク 新宿歌舞伎町店」 → 「焼肉ライク 神室町昭和通り店」

へと変更いたします。また、店舗限定メニューを販売。

さらに限定メニュー1品につき「焼肉ライク 神室町昭和通り店」ショップカードを1枚プレゼント。

【商品】

・神室町昭和通り店限定 特上ホルモン

ハーフ：400円 / 10人前：3,890円

『龍が如く』ファンが神室町で焼肉を食べるなら、やはりホルモン。

ホルモンは、焼かれてこそ価値がある。

「真っ黒になるまで焦げて、脂を落とし、味を磨く」

そんな神室町流の焼肉体験を、心ゆくまで味わえるのは、“神室町の焼肉店”として生まれ変わったこの店舗だけです。

さらに、ホルモン10人前もご用意。あのシーンの追体験をしていただけます

・龍が如くカルビ 極 940円

龍をイメージした、1本牛カルビを丸ごと盛り付けた豪快な一皿。

特製の旨辛赤たれに漬け込んだカルビは、

ほどよい辛さと肉の旨みが口いっぱいに広がり、食べ応えも抜群。

通常のカルビのその先を行く、

豪快さとボリューム感は、「龍が如く 極」シリーズの名にふさわしい仕上がりです。

・神室町昭和通り店限定焼肉セット 極 1,590円

「龍が如くカルビ 極」「神室町店 特上ホルモン」を一度に楽しめる、

神室町限定の焼肉セット。

キャンペーン概要２.全店舗（新宿歌舞伎町店除く）

【実施期間】 2026年2月3日（火）～3月31日(火)

【実施店舗】 全店舗（新宿歌舞伎町店除く）

【内容】

・焼肉セット

ドラゴン焼肉セット 極 1,290円

・単品

龍が如くカルビ 極 940円

【実施店舗】

▶︎東京都：

新橋本店/浜松町店/田町芝浦店/渋谷宇田川町店/渋谷道玄坂店/新宿西口店/新宿南口店/高田馬場店/五反田西口店/北千住店/池袋東口店/南池袋店/秋葉原電気街店/秋葉原中央通り店/神田西口店/ 御茶ノ水店/錦糸町北口店/錦糸町南口店/武蔵小山店/飯田橋店/大森西口店/蒲田西口店/中野サンモール店/高円寺店/立川南口店/東久留米店/八王子店/国立店/両国店/浅草店/

▶︎千葉県：新京成八柱駅店/船橋ららぽーと前店/柏東口店/千葉C-one店

▶︎神奈川県：横浜鶴屋町店/横浜関内店/川崎店/大船店/溝の口店/平塚四之宮店/海老名さがみ野店/平塚北口店/本厚木ミロードイースト店

▶︎埼玉県：大宮東口店/川越クレアモール店/川口駅東口店

▶︎茨城県：守谷サービスエリア上り店

▶︎北海道：札幌狸小路店/函館漁火通り店

▶︎大阪府：近鉄鶴橋駅店/大阪福島駅前店/天満橋店/あべの橋店/十三店/なんば御堂筋店/難波なんさん通り店

▶︎京都府：京都河原町蛸薬師店

▶︎奈良県：大和西大寺駅店

▶︎兵庫県：神戸三宮店

▶︎新潟県：新潟駅前店

▶︎静岡県：静岡呉服町店

▶︎石川県：金沢諸江店

▶︎愛知県：名古屋新幹線口店/名古屋上前津店/中部国際空港セントレア店

▶︎岡山県：さんすて岡山店/岡山下中野店

▶︎広島県：ekie広島店

▶︎福岡県：天神西通り店/小倉魚町店

▶︎熊本県：熊本下通店

▶︎鹿児島県：鹿児島天文館店

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※価格はすべて税込です。

※写真はイメージです。

※個体差により写真と異なる場合があります。

※品切れの場合があります。予めご了承ください。

『龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties』とは

<ゲーム内に登場する焼肉ライクの看板イメージ＞

『龍が如く 極3/ 龍が如く3外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く3』をリメイクした『龍が如く 極3』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く3外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。

『龍が如く 極3』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語、『龍が如く3外伝Dark Ties』では、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公とした物語が描かれます。

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

焼肉ライク

”1人1台の無煙ロースター”を導入し、お客様のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店です。「1人でも色々な部位を注文できる」、「女性1人でもお店に入りやすい」、「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1,000円で焼肉が食べられる」といった焼肉の常識を覆す、まったく新しい焼肉の楽しみ方を提供しています。注文はタッチパネル、卓上にはセルフのウォーターサーバーを設置、お会計もセルフレジで全て自分のペースで焼肉を気軽に楽しめます。また、無煙ロースターの為、換気能力も高く、臭いを気にすることなくご利用できます。（※店舗によって形態は異なる。）

会社概要

株式会社焼肉ライク

本社 : 東京都港区新橋五丁目27番1号パークプレイス3F

設立 : 2019年4月

代表者 : 高橋 尚也

事業内容:飲食店の経営、フランチャイズチェーン加盟店の募集および加盟店の経営指導

店舗数：国内：73店舗 （2026年1月末時点）

東京都31店舗、埼玉県3店舗、千葉県4店舗、神奈川県9店舗、北海道 2店舗、新潟県1店舗、静岡県1店舗、愛知県3店舗、茨城県1店舗 、大阪府7店舗、京都府1店舗、奈良県１店舗、兵庫県1店舗、石川県1店舗、岡山県2店舗、広島県1店舗、福岡県2店舗、熊本県1店舗、鹿児島1店舗

HP ：https://yakiniku-like.com