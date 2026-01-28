小島よしおさんがPINCH HITTER JAPAN GROUPの特別宣伝部長に就任し、新CMを2月1日(日)より公開スタート

PINCH HITTER JAPAN株式会社

法人在庫買取サービスを展開するPINCH HITTER JAPAN株式会社（本社：長崎県諫早市、代表取締役社長：吉岡拓哉）は、小島よしおさんを起用した新CM「グローバル」篇を2026年2月1日より各メディアで順次放送いたします。

当社では「もったいないを笑顔に変える」という企業理念のもと、法人在庫買取サービスを展開し、全量一括買取・最短3営業日での買取りを実現することで、累計1万社以上の企業様と取引を重ね、年間取扱高は617億円に到達しております。

これまで国内中心で在庫買取を行ってきましたが、国内で得たノウハウを活かし、2025年に一気に海外展開を加速させたことで、現在では韓国・台湾・中国・タイ・ベトナム・インドネシアでもサービスを展開し、在庫の再流通を海外規模で行っています。

今回のCMについて

SDGsの浸透により「モノを捨てずに再流通させる」考え方が広がる一方、企業はブランド毀損を防ぐ観点から、買取後の販路をより重視するようになっています。PINCH HITTER JAPANは国内のみならず海外販路を持つことで、ブランドの価値を守りながら、さらに海外を含む適切な販路で再流通させることが可能となっております。

今回のCMでは海外の子どもたちをキャスティングし、小島さんの人気と海外販路を掛け合わせることで、在庫が海外で再流通していく姿を表現しています。

CM概要

タイトル：グローバル 篇 15秒・30秒

出演者：小島よしおさん

放送開始日：2026年2月1日(日)

CM動画：https://youtu.be/qyKcA-0Me6Q?si=R4ZJIx3zDbMYuCDf

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qyKcA-0Me6Q ]

撮影エピソード

4歳から11歳の子どもたちと一緒に「そんなの関係ねえ」を何度も撮影して行きましたが、ポーズもそれぞれの型があり、個性が光るシーンとなりました。

また最初は緊張気味だった子どもたちも、小島さんの全力パフォーマンスで、緊張がほぐれていき、カットがかかったあとは、小島さんの腕にぶら下がったりと、日本だけでなく海外の子どもたちの心も一瞬でつかんでおり、終始明るく温かい雰囲気に包まれた現場でした。

小島よしおさんプロフィール

1980年生まれ、沖縄県出身

早稲田大学在学中、学内サークルのコントグループメンバーとして活動。

2007年「そんなの関係ねぇ」ユーキャン新語・流行語大賞でトップ10、ゴールデン・アロー賞 新人賞を受賞。

2016年R-1ぐらんぷり 準優勝。

2020年よりYouTubeチャンネル「おっぱっぴー小学校」を開設し、子ども向けコンテンツを数多く展開している。

会社概要

PINCH HITTER JAPAN株式会社

代表者：代表取締役社長 吉岡拓哉

本社所在地：長崎県諫早市新道町71-5

東京支社：東京都中央区日本橋大伝馬町17-4 5階

事業内容：法人在庫買取・卸売事業／事業買取サービス「BIZCASH」運営／空きスペース買取サービス「カリレル」運営／採用サービス「N-biz」運営

グループ会社：株式会社R・E BROTHER'S, PINCH HITTER GLOBAL株式会社

公式HP：https://www.pinchhitterjapan.com