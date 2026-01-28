【ステーキのあさくま】新名称がついに決定！50年の看板商品「学生ハンバーグ」に、厚さ1.5倍の『極厚！学生ハンバーグ』が新登場

株式会社テンポスホールディングス

【本リリースのポイント】

・約50年愛され続ける看板メニュー「学生ハンバーグ」に新商品が追加

・厚さ1.5倍の新商品名称を一般公募で募集し、応募総数1,167件から決定

・新名称は『極厚！学生ハンバーグ』、2026年2月4日（水）より全店で販売開始

株式会社あさくま（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：廣田陽一）は、約50年にわたり愛され続けてきた看板メニュー「学生ハンバーグ」に、新たに厚さ1.5倍のボリュームアップ商品を追加し、その新名称を一般公募により決定いたしました。

全1,167件にのぼる応募の中から選ばれた名称は、

『極厚！学生ハンバーグ』。

長年親しまれてきた「学生ハンバーグ」はこれまで通り販売を継続し、新たに加わる“極厚”仕様の商品とともに、2026年2月4日（水）より全国の店舗で提供を開始いたします。

■『極厚！学生ハンバーグ』について

― その名の通り、“極”の食べ応えを追求

『極厚！学生ハンバーグ』は、従来の学生ハンバーグの味わいはそのままに、肉の厚みを1.5倍に増した新商品です。より強い満足感と食べ応えを求めるお客様の声に応え、ラインアップに新たに加わりました。

■新名称公募の背景

― お客様の声から生まれ、名前も“お客様と一緒に”

「学生ハンバーグ」は、創業者・近藤誠司の「若者にお腹いっぱいお肉を食べてもらいたい」という想いから誕生し、50年以上にわたり多くのお客様に親しまれてきました。

近年、「もっとボリュームのある学生ハンバーグを食べたい」という声が多く寄せられたことを受け、2026年に厚さ1.5倍の新商品を開発。

この“お客様の声から生まれた商品”だからこそ、名称もお客様と一緒に決めたいという想いから、一般公募によるネーミング企画を実施しました。

応募時には、学生時代の思い出や家族とのエピソードなど、温かいメッセージが数多く寄せられ、SNS上でも大きな反響を呼びました。これらのお声は、今後公式SNSにて順次ご紹介していく予定です。

■「名付け親」の栄誉

ーネーム入り「学生ハンバーグ年間パスポート」を贈呈

新名称に採用された考案者の方には、感謝の気持ちを込めて、

世界にひとつだけの「学生ハンバーグ年間パスポート」を贈呈いたします。

このパスポートはご本人様のお名前を刻印した特別仕様で、

1年間、『極厚！学生ハンバーグ』『学生ハンバーグ』の両商品を半額でお楽しみいただけます。お客様とともに作り上げた商品であることを象徴する、“ファンの栄誉”としてご用意しました。

■株式会社あさくまとは

「学生ハンバーグ年間パスポート」イメージ

1948年創業の株式会社あさくまは、全国に68店舗のステーキレストランを展開。

名物ステーキやハンバーグ、全45品のサラダバーに加え、体験型の店舗演出やお客様参加型企画も好評を博しています。私たちは“食”を通じて、日常に「よろこび」を提供し続けています。

https://www.asakuma.co.jp/

■各種SNS

Instagram：https://www.instagram.com/steakhouse.asakuma/

X：https://x.com/asakuma_koho

Facebook：https://www.facebook.com/ASAKUMA.JP