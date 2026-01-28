TOPPAN、大阪・梅田の体験型共創拠点「PLAT UMEKITA」で企画展「ぽかぽかぽんぽんぽん　～あなたとあたたまる三日間。～」を開催

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大矢 諭、以下 TOPPAN）は、大阪・梅田の生活者と企業をつなぐ“体験型共創プラットフォーム”「PLAT UMEKITA」において、2026年1月30日（金）から2月1日（日）の期間、企画展「ぽかぽかぽんぽんぽん ～あなたとあたたまる三日間。～」を開催します。

本企画展は、うめきた公園を利用する人々に、公園の過ごし方や日々の暮らしを遊びながらアップデートする体験を提供する「PLAT UMEKITA」が、定期的に開催する「あたらしい価値観を楽しい体験に変換する＝エシカルテインメント（※）」シリーズ企画です。

今回は冬のセルフケア・食をテーマに、忙しい年末年始を駆け抜けた心と身体を優しく労わる体験イベントを開催します。会場には食の専門家による身体が喜ぶレシピトークや、日々の疲れを解きほぐす参加型ケア、著名なゲストを迎えた語らいの場など、多彩なコンテンツが集結。古くからの養生の知恵を取り入れた温もりあふれるワークショップなどを通じて、寒さが厳しいこの季節に、身体を芯からじんわりと温めるひとときを提供します。

心も身体も「ぽかぽか」温まり、お腹も「ぽんぽん」に満たされるような、冬ならではのあたらしい公園の過ごし方を提案します。

（※）エシカルテインメント＝ETHICAL（倫理的な）とENTERTAINMENT（娯楽）を掛け合わせたTOPPANによる造語。企業の活動や製品・サービスのエシカルな概念と、楽しい体験を掛け合わせてデザインし、様々な方法で生活者を巻き込みながら編集・情報発信することを意味します。

■主なイベント内容

＜ぽかぽん飲食ブース＞

「SAVVY」セレクト店舗の"ぽかぽか"メニューが集合。こたつであたたまりながらお腹も"ぽんぽん"に。

１.すってんころりん／玄米揚げおにぎり・おにぎりバーガー ＜1/30(金)、1/31(土)＞

２.台湾料理 故郷（くーしゃん）／麻油鶏（薬膳スープ） ＜1/30(金)、2/1(日)＞

３.チャボさんのお茶／日本茶（茶葉） ＜1/30(金)＞

４.甜蜜蜜（ティムマッマッ）／香港粥セット・中国茶セット ＜1/30(金)、1/31(土)＞

５.はらいそSparkle／はらいそカレー・カレーおでん（4種） ＜2/1(日)＞

６.ミン家のキムチ／キムチ6種類 ＜1/31(土)、2/1(日)＞

７.安光包子（やすみつぱおず）／肉包子（肉まん） ＜1/31(土)、2/1(日)＞

※五十音順

＜ぷらっと手湯体験＞

都市の真ん中で、手からウェルビーイング。

「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park 」プロデュースのハーブが入ったあたたかいお湯に手を入れて末端から身体を温めていく「手湯」を無料で体験することができます。

＜ステージコンテンツ＞

●ぽかぽかお茶体験 無印良品の「自分だけの養生茶ワークショップ」

漢方理論に基づいた体質チェックをもとに、いまの自分にあった素材を使ってオリジナルのブレンド茶をつくるワークショップ。完成した養生茶は、そのまま持ち帰ることができるので、自宅でも日々の養生に取り入れることができます。「養生」や「漢方」がはじめての方でも、温かいお茶を飲みながら気軽に楽しむことができる内容です。

開催日時：1月30日（金） 15:00～16:00／1月31日（土）・2月1日（日） 13:00～14:00

●サウナの聖地【しきじ】直伝！冷えを癒やす究極のいたわり術

全国のホテル・旅館・診療所などで、地域の特徴や五感で感じるサウナをプロデュースしている笹野美紀恵さんをゲストに迎え、『サウナは単なる熱い箱じゃない』をコンセプトに、熱さを超えた「養生」のためのサウナ体験を学べるトークイベントを実施します。

開催日時：1月30日（金） 18:30～19:30

●好きな服が似合う私に。自信をまとう「美姿勢」セルフケア実演

ピラティス指導歴3000人以上、プロアスリートやシルク・ドゥ・ソレイユへの指導経験も持つ廣木愛美さんをゲストに迎え、好きな服やドレスを自信を持って着こなし、第一印象をアップさせる「美しい姿勢」を手に入れるためのトークショー＆実演イベントを開催します。

開催日時：1月31日（土）・2月1日（日） 14:30～15:30

●忙しい毎日を“ぽかぽか”に変える、心と身体のセルフケア

女優、モデル、タレントとして活動している坂東希さんをゲストに迎え、日常的に行っているセルフケアや明日から実践できる「心と身体をいたわるヒント」についてのトークイベントを実施します。

身体から心へアプローチするセルフケアを、ぜひ始めてみませんか？

開催日時：1月31日（土） 17:30～18:30

●心温まる歌声をあなたに。冬の“ぽかぽか”ライブ！

シンガーソングライターの荒谷翔大さんを迎え、聴覚からも心温まるライブを実施します。2025年3月にメジャー1st EP「ひとりぼっち」をリリースし、「ピーナッツバター」「真夏のラストナンバー」、10月には最新曲となる「煌めきワンダー」をリリース。6月には初の弾き語りでの全国ツアー、11月には2度目となるバンドセットでのワンマンツアーを開催。映画の劇中歌も担当するなど幅広く活動している荒谷翔大さんの歌声に酔いしれる時間を体験。

開催日時：2月1日（日） 17:00～18:00

■ 豪華ぽかぽかグッズや商品券・クーポンが当たる、ぽかぽん抽選会を開催

「PLAT UMEKITA」の抽選会場で簡単なアンケートに回答することで、豪華賞品が当たる抽選会に参加することができます。

※アンケートの回答にはオリジナルリーフレットの持参が必要となります。リーフレットの配布場所については「PLAT UMEKITA」ウェブサイト内ぽかぽかぽんぽんぽんのページを確認ください。

■ 企画展「ぽかぽかぽんぽんぽん ～あなたとあたたまる三日間。～」の概要

・会期： 2026年1月30日（金）～2月1日（日）

・開催時間： 11:00～20:00

・開催場所： 「PLAT UMEKITA」（大阪・梅田「うめきた公園」内）

・企画協力： うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park、SAVVY（株式会社 京阪神エルマガジン社）、無印良品 グランフロント大阪（株式会社 良品計画）

・主催： TOPPAN／PLAT UMEKITA

・企画・プロデュース： PLAT UMEKITA 企画編集室（TOPPAN、CINRA、ハーチ、事業構想大学院大学）

●うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park

健康とレジャーが融合した都市型ウェルビーイングのテーマパーク。温泉と運動を起点に、リラクゼーション、瞑想、食、学びなど、多彩なコンテンツが連なり、訪れるたびに過ごし方を選べる設計。遊び心があり、心と体が自然に整っていく体験を提供しています。

何度でも訪れたくなる新しい健康体験の拠点として、忙しい日々、頑張るあなたに心地よい変化をもたらします。

世代や目的を問わず、それぞれのペースで楽しめるのも大きな魅力。

大阪で自分らしいコンディションを取り戻す場所…

それが うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park です。

●SAVVY（株式会社 京阪神エルマガジン社）

関西のすてきを見つけるライフスタイルマガジン『SAVVY（サヴィ）』は、ランチやスイーツ、晩ごはんをはじめ、コスメ、雑貨、旅行まで、知って楽しい関西の“今”を身近に楽しめる情報を届ける月刊誌（毎月23日発売）です。

日々の暮らしに寄り添いながら、関西で暮らす方々がちょっとワクワクするような発見やおでかけのヒントが詰まった一冊です。

●無印良品 グランフロント大阪（株式会社 良品計画）

『10年後の住まい、100年後のくらし』を考える「無印良品 グランフロント大阪」。西日本の旗艦店として暮らしに役に立つモノ、サービス、情報を発信していきます。また、店内の「まちの保健室」では、「気軽に健康と向き合える場所を作る」をコンセプトに睡眠やお肌、女性のお悩みなどの健康相談や、様々なイベント・ワークショップを通じて、皆様の未病予防や健康維持のサポートをおこなっています。

■“体験型共創プラットフォーム”「PLAT UMEKITA」について

本施設はTOPPANが、CINRA, Inc.（本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤修吾）、ハーチ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：加藤佑）、学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学（本部：東京都港区 学長：田中里沙）と協働し、エシカル、サステナブル、ウェルビーイングなど新しい時代の価値観を楽しい体験に変換して提供する施設です。

三菱地所を代表企業とするグラングリーン大阪開発事業者JV9社が公民連携の上、大阪・梅田に開発中である約45,000平方メートル の都市公園”うめきた公園”内で運営する情報発信棟です。

・「PLAT UMEKITA」オフィシャルウェブサイト： https://platumekita.com

