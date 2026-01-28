【ココイチ】後入れチーズで味変を楽しむ 「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」を2月1日より数量限定で販売

株式会社壱番屋

　株式会社壱番屋（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長 葛原 守）は、2026年2月1日（日）より、全国のカレーハウスCoCo壱番屋で、数量限定の「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」を販売いたします。




■厚切りのベーコンと香り豊かなスモークチーズが食欲をそそる！


　バジルの香りと香味野菜のうまみがきいたココイチ定番のスープカレーに、厚切りのベーコンをトッピングしました。キャベツ、じゃがいも、なすなどの野菜もたっぷり入ったボリューム感のある一品です。また、別皿でご提供するスモークチーズを後入れしていただくと、ふわりと香る燻製の風味とコクのあるチーズの味わいが加わり、味の変化をお楽しみいただけます。



　また、本商品は1月17日（土）から開催中の「ウルトラ創業祭2026」の対象メニューです。1食ご注文につき、スピードくじを1枚進呈し、当たりを引いた方にウルトラヒーローの刻印を施したオリジナルウルトラスプーンをプレゼントいたします。※



　この冬イチオシのスープカレーをぜひお楽しみください。




(C)円谷プロ

　※スピードくじの配布は、各店なくなり次第終了いたします。


　※「ウルトラ創業祭2026」に関する詳細は特設サイトをご覧ください。


　　https://www.ichibanya.co.jp/cp/sogyosai2026/


＜商品概要＞


●商品名：厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー


●価　格：店内飲食 1,055円（税込1,160円）


　※表示価格はライス200g、辛さ普通の場合です。


　※テイクアウトは店内飲食価格＋54円（税込）です。


　※宅配価格は宅配注文サイトにてご確認ください。


　　https://www.ichibanya.co.jp/takuhai/


●販売期間：2026年2月1日（日）から。なくなり次第終了


●販売店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）




■壱番屋 会社概要


社　名：株式会社壱番屋
設　立：1982年7月
本　社：〒491-8601　愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
代表者：代表取締役社長　葛原 守
事業内容：カレー専門店「カレーハウス CoCo壱番屋」の店舗運営及びフランチャイズ展開、その他の飲食事業など


公式HP：https://www.ichibanya.co.jp/comp/