コスモスイニシア、「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証で最上位の「三つ星」認証を取得男性の家庭参画支援も評価され「イクメン推進企業」としても認証

■ 評価された主な取り組み（一部）●2014年度から働き方改革「WSI(Work Style Innovation)」を推進さまざまな取り組みや施策により、2023年度には育児休職からの復職率100%を達成しました。また、WSIの取り組み開始当初の2014年度は超過勤務時間平均32.6時間でしたが、2024年度には16.5時間に減少しています。また、有給休暇取得率は70%程度を維持するなど、男女ともに働きやすい風土が醸成されています。＜具体的施策例＞・生産性向上のための職場環境の整備・有給取得促進の休暇制度（Next GOOD休暇:半期に一度、公休とつなげて3日以上の有給休暇を取得し、連続5日間以上の休暇をとった際に３万円のインセンティブを支給）