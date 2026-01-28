サク山チョコ次郎『チョもだちビスケット』第2弾登場！“集めたくなる”が止まらない、シール26種がフルリニューアル！

株式会社正栄デリシィ

株式会社正栄デリシィ（本社：茨城県筑西市、代表取締役社長 中島豊海）は、“毎日をチョっと明るくしてくれる”チョコビスケット『サク山チョコ次郎』シリーズから、『チョもだちビスケット 第2弾』を2026年2月2日（月）に発売いたします。




なんチョ！

どれが出るかお楽しみ♪ 新デザインのチョコジローシール！

第1弾のシール全26種類を一新し、さらに楽しいラインアップでリニューアル！食べておいしい、集めてワクワクするシリーズとして、子どもから大人まで幅広くお楽しみいただけます。



表面はチョコジロー語にまつわる可愛いイラストがデザイン！


裏面には楽しいチョコジロー語辞典と表面のイラストにまつわる解説が書いてあります。







▽商品紹介ページ　


https://www.shoeidelicy.co.jp/chocojiro/about/chomobisu.html


商品特徴

口どけの良いバニラビスケットになめらかなチョコレートを組み合わせた、さっくり軽い食感のチョコビスケットです。


隠し味に黒蜜を使用し、コクのある味わいに仕上げました。



ビスケットは、チョコジローや仲間たちのかわいい柄がチョっと浮かび上がる立体デザインです。



チョこっと浮かび上がる様はまるで2.6次元？！


商品概要
商品名　　　：サク山チョコ次郎　チョもだちビスケット　第2弾
内容量　　　：35g
販売地区　　：全国
発売日　　　：2026年2月2日（月）
販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店など
希望小売価格：オープン価格




【この件に関するお客様からのお問合せ先】
株式会社正栄デリシィ　お客様相談室
TEL：0120-341743
受付時間：祝日を除く月～金曜日　9：00～17：00