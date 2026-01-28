2026年1月28日



日鉄ソリューションズ株式会社





日鉄ソリューションズ、特例子会社Act.とポンデテックと連携し自社の使用済みPCの再生を開始



〜障がい者雇用の創出と資源循環を推進〜

取り組みの概要



本取り組みは、日鉄ソリューションズで使用を終えたPC（年間約6,000台）を対象に、標準化した再生（リファービッシュ）プロセスを適用し、再資源化のうえ市場へ再流通させるものです。再生工程はAct.が担い、端末の受取・検収、動作・外観点検、清掃、必要部品の交換、設定・ライセンス再登録までを一貫して行います。ポンデテックは、工程設計と標準作業手順・品質基準の策定、現場への技術支援、全体統括を担当し、安全かつ安定した運用を実装します。再生されたPCは、ポンデテックが運営するECサイト「PC next」等のチャネルを通じて再流通させ、機器の有効活用を推進します。



各社コメント



日鉄ソリューションズ株式会社 執行役員 齋藤 聡



本取り組みは、「使い終えたPCを廃棄するのではなく、次の価値につなげられないか」という従業員の提案から始まりました。



Act.とポンデテックと共に、IT資産を単なる消耗品ではなく、社会に還元できる循環資源とする仕組みを実際に形にできたことは、環境負荷の低減と、多様な人材が力を発揮できる新たな職域の創出という、私たちが大切にしている価値を確かな一歩として具現化したものです。



今回の取り組みをひとつの出発点として、日鉄ソリューションズは「未来につながる選択」を積み重ね、IT資産の循環と社会価値創出が両立する仕組みの実現に向けて取り組みを進めていきます。



株式会社Act. 代表取締役社長 井東 久也



今回、日鉄ソリューションズとポンデテック社との連携で、新たに、使用済みPCを再生して社会で再活用する「PC再生事業」に取り組むことができるようになりました。これは、「資源の循環」を実現する社会的意義のとても高い事業です。当社は、障がいのある方々にそれぞれの特性を活かして活躍してもらうことで社会に貢献する企業です。これからも、日鉄ソリューションズというIT企業の特例子会社ならではの取り組みを進め、「多様な人材が活躍できる場の創出」を実現していきます。



株式会社ポンデテック 代表取締役 財津 和也



今回の取り組みは、私たちが掲げる「雇用と循環を両立する」という理念を、日鉄ソリューションズ様・Act.様と共に具体化する大きな一歩です。使用済みPCを「廃棄物」ではなく「再び活かせる資源」として扱うことで、環境価値と社会価値を同時に生み出します。ポンデテックは、再生工程の標準化と品質管理のノウハウを活かし、安心して働ける現場づくりと、障がいのある方々の活躍を支えていきます。この協業を通じて、再生を起点に、雇用と循環の輪をさらに広げていきたいと考えています。