スポンサーに左右されない健康情報を伝えるYouTube新番組！登録者21.8万人超の人気チャンネル「ヘルスアカデミー」の新コーナーとして配信開始。

人生100年時代と呼ばれる現代、巷にはかつてないほど多様な健康情報が溢れています。一方で、広告やスポンサーの影響を受けた "不確かな" 情報も少なくありません。



「本当にその情報を信じて大丈夫なのか？」 「健康にいいと思ってやっていた習慣が、お金どころか、寿命すらも縮めてしまっていたかもしれない...」



そうした状況に疑問を投げかける新たな取り組みとして、2026年1月、YouTube新番組【岡田結実と学ぶ地上波タブーの健康新常識！】が始動しました。





この番組は、既存メディアの広告構造上、深掘りされにくいテーマにも踏み込み、これまで当たり前とされてきた健康法や治療法の知られざる側面や弊害にも鋭く切り込みます。メインMCを務めるのは、女優の岡田結実さん。毎日の健康管理にも関心が高い岡田さんが、視聴者代表として専門家に率直な疑問を投げかけることで、難解な医学テーマをあらゆる世代にわかりやすく、楽しく、お届けします。

第一回配信情報

本番組は、1月17日(金)より公開しています。

第一回配信：添加物の多い食品・5つの見分け方



記念すべき第一回目は、シリーズ累計90万部超のベストセラー著者であり、食品添加物のエキスパート、安部司先生をゲストにお迎えしております。

現代に生きる私たちは、1日あたり400もの食品添加物を摂取しているといわれています。食卓にどのような形で添加物が入り込んでいるのか。それが子どもたちの病気(高校生の肥満、小学生の糖尿病も急増)とどう関わるのか。岡田結実さんも仰天した「食品添加物を使った無果汁飲料・ラーメンスープなどの製造実演」も披露していただきました。

第二回配信: “無果汁” 飲料の裏側...小学生がコップ１杯分の砂糖をひと晩で飲み干すカラクリとは？【第一回動画配信】

・2026年1月17日(金)よる7時～ （本番組は毎週土曜・よる7時配信）



MC:岡田結実

2000年4月15日生まれ。大阪府出身。1歳でモデルデビュー。その後もジュニアモデルとして活躍し、17歳で俳優デビューを果たした。



近年では、NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」や、映画「他人は地獄だ」、舞台「醉いどれ天使」などに出演。



その他、バラエティーや番組MCなど、俳優・タレントとして多方面で活躍している。現在多数のレギュラー番組に出演中。

一般社団法人「加工食品診断士協会」代表理事初回ゲスト:安部司

総合商社の食品課において、食品添加物のトップセールスとして活動し、300品目以上の新商品開発にも携わる。2005年に出版した『食品の裏側 みんな大好きな食品添加物』では、食品添加物の実態や食生活の危機を訴え、70万部を超えるベストセラーに。



著書のシリーズ累計発行部数は90万部を超え、安全で安心できる「食」の実現に向けた啓蒙活動を続けている。

▼ 「ヘルスアカデミー」に関する情報

