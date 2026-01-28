豆から愉しむ、HARIOという体験。抽出だけじゃない。世界の個性を、自分の手で。

HARIO株式会社

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SdF3U1T9_-Q ]

耐熱ガラスメーカーHARIO株式会社（本社：東京都中央区）は、世界の個性豊かな産地から厳選したシングルオリジンコーヒー豆3種を発売いたします。

本格的なドリップコーヒーを自宅で愉しめるよう、円すい形ドリッパー「V60」での抽出に最適な浅～中煎りに仕上げました。

HARIOがセレクトしたのは、パナマとタイという対照的なテロワールから届いた3種のシングルオリジン。それぞれの土地の気候・標高・精製方法が織りなす味わいを、HARIOならではの焙煎設計で最大限に引き出しました。

パッケージは味の特徴を直感的に理解できるシンプルで洗練されたデザイン。

コーヒー愛好家からビギナーまで、誰もが愉しめるラインナップです。

ラインナップは「パナマ Lerida Monniche, Geisha, Washed」と、「タイ Phayoi Mae Hong Son, Typica」の異なる精製で仕上げた2種。

100年の歴史を誇るパナマ・レリダ農園で生まれた「パナマ Lerida Monniche, Geisha, Washed」」。

「タイ Phayoi Mae Hong Son, Typica」は、無農薬の自然農法にこだわったタイ北部・メーホンソン県のPhayoi農園より、ティピカ種を異なる精製で仕上げた2種を展開。精製方法による味わいの違いを飲み比べて楽しめます。

今回のラインナップは、HARIOのコーヒー器具と組み合わせることで、“抽出”だけでなく“豆選びから愉しむ”という新しいコーヒー文化を体感していただける提案です。自分の手で淹れる時間を通して、世界のコーヒーをより深く、自由に味わっていただけます。

販売は、HARIO CAFE各店舗、HARIOネットショップにて順次展開。

https://www.hario.com/product/new/HCB.html

https://shop.hariocorp.co.jp/search?type=product&options%5Bprefix%5D=last&q=Coffee+Beans(https://shop.hariocorp.co.jp/search?type=product&options%5Bprefix%5D=last&q=Coffee+Beans)

今回のラインナップは、HARIOのコーヒー器具と組み合わせることで、“抽出”だけでなく“豆選びから愉しむ”という新しいコーヒー文化を体感していただける提案です。

自分の手で淹れる時間を通して、世界のコーヒーをより深く、自由に味わっていただけます。

Thailand Phayoi Mae Hong Son Typica

─ 同一農園・異なる精製で楽しむ、味わいの対話タイ北部・メーホンソン県の無農薬の自然の農法にこだわったPhayoi農園より、ティピカ種を異なる精製で仕上げた2種をご用意。

精製による風味の違いを比較できる、ユニークな体験をお届けします。

Thailand Phayoi Mae Hong Son Typica

「WASHED（ウォッシュド）」

クリーンで軽やかな飲み口魅力。

ナッツのような風味と優しい甘みが調和し、日常の一杯にぴったり。

「NATURAL（ナチュラル）」

果実味あふれるナチュラル精製ならではの個性。

ベリーのような風味とチョコレートのような余韻が楽しめます。

Panama Lerida Monniche Geisha Washed

悠久の伝統と自然の恵みが結晶

100年の歴史を誇る、パナマ・レリダ農園で生まれた一粒。

□製品概要

WASHED（ウォッシュド）

クリーンで軽やかな飲み口魅力。ナッツのような風味と優しい甘みが調和し、日常の一杯にぴったり。

□製品名：

HARIO COFFEE BEANS

THAI COFFEE Washed（200g）

□メーカー希望小売価格：\3,300(税込）

NATURAL（ナチュラル）

果実味あふれるナチュラル精製ならではの個性。ベリーのような風味とチョコレートのような余韻

が楽しめます。

□製品名：

HARIO COFFEE BEANS

THAI COFFEE Natural（200g）

メーカー希望小売価格：\3,300(税込）

GEISHA Washed

100年の歴史を誇るパナマ・レリダ農園産

□製品名：

HARIO COFFEE BEANS

GEISHA Washed（100g）

□メーカー希望小売価格：\4,950(税込）