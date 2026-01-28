「上司やお客様と話すのが怖い」…その悩み、解決します！　話し下手でもラクに言える、伝わる、今日から使えるヒントを満載

株式会社 青春出版社上司に書類を提出する抵抗感、会議でミーティングで意見を言う抵抗感、気難しいお客様と話すのが怖い、誤解されるのが怖い、怒られそうで怖い……

著者が企業でコミュニケーションアドバイザーとして活躍するなかで、増えていると感じるのが「上司やお客様と話すのが怖い」という相談だといいます。じつは、そのような悩みを抱えている人の根底には「誤解されるかもしれない」「怒られるかもしれない」という不安があるのです。

本書では、業務報告、会議やミーティングなど場面によって、また上司や取引先のタイプによって、どうすべきかを徹底解説します。

話し下手でもコミュニケーションが苦手でも、「ラクに言える」「シンプルに伝えられる」方法をまとめた一冊です。

本書の目次

著者プロフィール

森 優子（もり ゆうこ）

コミュニケーション・アドバイザー。「マリアージュコンサルタント事務所」代表。

短大卒業後、プロ野球「西武ライオンズ」のチアリーダーに従事。結婚・離婚を経てシングルマザーとなり、（株）リクルート、（株）リクルートキャリア にて企業営業を担当。入社2年目には、通期(年間4クオータ―)を通して「売上、新規売上、新規社数」の目標を完全に達成した者だけに与えられる「グランドスラム賞」を取り表彰される。

ビジネスシーンで活躍するかたわら銀座の3つの高級クラブで働き、いずれもナンバーワンの座をキープ。 2013年にホステスを引退後、コンサルタント業「マリアージュコンサルタント事務所」を開業。主にビジネスマンを対象として、仕事や人生の悩みやトラブルを解決するノウハウを伝えている。リクルートを卒業した2020年からは、企業の従業員向けコミュニケーションスキルアップ研修も行っている。

『雑談が上手い人下手な人』(かんき出版)が4万部を突破。『会話が上手い人下手な人』(かんき出版)、『相手を立てるのがうまい人』(三笠書房刊)など、コミュニケーションをテーマとした著作を発表し続けている。NHK「ひるまえほっと」や TBS 「その差って何ですか」など、テレビをはじめとした各種媒体でも活躍している。

書籍情報

話し下手でも、ラクに言えるコツ超シンプルに伝える！

著者：森 優子

発売日：2026年1月28日

定価：1,892円（税込）

ISBN：978-4-413-23429-0