サンディスク、FIFAワールドカップ26開催記念、サッカーの歴史を記録に残す公式ライセンス製品を発表

サンディスクは本日、FIFAワールドカップ26公式ライセンス製品シリーズを発表し、同大会に向けたカウントダウンを開始しました。スポーツ大会史上最も充実した内容になると期待される同大会のために特別にデザインされたSANDISK(R) FIFAワールドカップ26公式ライセンス製品コレクションは、ファンやクリエイターからプロまで誰もが、世界最大のスポーツの舞台で繰り広げられる一瞬を捉え、記録し、振り返ることができる製品です。

伝統と革新が融合し、開催国と躍動の瞬間を表現したデザイン性に富むこのシリーズは、ホイッスル型のUSB-C(TM)ドライブや大会カラーのSSD、プロ水準のメモリーカードのラインナップで、歴史的瞬間を記録します。各製品にはFIFAワールドカップ26の公式ライセンスマークと開催国に着想を得たデザインがあしらわれており、サッカーの歴史を刻む逸品となっています。

サンディスクのコンシューマー製品担当シニアバイスプレジデントのJanet Allgaierは次のように述べています。「FIFAワールドカップ26は、人類史上最も多くの人が撮影し、記録し、共有するスポーツイベントの一つとなるでしょう。サンディスクはどんな瞬間も逃さない製品を提供できることを誇りに思います。公式ライセンス製品により、世界中の熱いファンやクリエイターが自分の手でサッカーの歴史を記録できるツールを提供します」

SANDISK(R) FIFAワールドカップ26公式ライセンス製品コレクションには、ホイッスル型のSANDISK(R) USB-C(TM) フラッシュドライブFIFAワールドカップ26エディションのほか、SANDISK(R) ポータブルSSD FIFAワールドカップ 26エディション、SANDISK(R) CFexpress(TM) Type B カード FIFA ワールドカップ26エディション、SANDISK(R) SD UHS-IIカードFIFAワールドカップ26エディションの各製品がラインナップされています。ユニークなホイッスル型のUSB-Cフラッシュドライブはグローバルエディションのほか、開催国エディションとして米国、カナダ、メキシコ版を用意し、今春にはプレミアム版のSANDISK(R) USB-C フラッシュドライブ FIFAワールドカップ26 ゴールドエディションもリリース予定です。いずれの製品もプロが使用するレベルの高い性能を備えつつ、本大会のために特別にデザインされた記念モデルです。

本シリーズの主な特長：

● 瞬時転送：ホイッスル型のSANDISK(R) USB-C(TM) フラッシュドライブ FIFAワールドカップ26エディションは、簡単かつ素早くファイルをデバイスから転送して外出先でコンテンツを管理できる製品で、あらゆる場所のファンやクリエイターと交流できます。

● 高性能SSD：SANDISK(R) ポータブルSSD FIFAワールドカップ26エディションは最大1TB*のストレージを備えており、高速で信頼性の高いコンピューターのバックアップやファイル転送を行えます。

● 8Kの性能：SANDISK(R) CFexpress(TM) Type B カード FIFAワールドカップ26エディションと

SANDISK(R) SD UHS-II カード FIFAワールドカップ26エディションは、4Kおよび8Kの動画¹撮影や超高速の連写が可能な設計で、重要な瞬間を逃さないプロ仕様となっています。

● トーナメントを耐え抜く耐久性：クリエイター、ファン、プロの熱い思いに応える設計で、最終戦の撮影にも、スタジアム間の移動にも安心して使用できます。

SANDISK(R) FIFAワールドカップ26 公式ライセンス製品コレクション(https://shop.sandisk.com/ja-jp/topics/fwc26)は、サンディスクオンラインストアで本日より販売を開始します。SANDISK(R) USB-C(TM) フラッシュドライブFIFAワールドカップ26エディションは64GB*と128GB*、SANDISK(R) ポータブルSSD FIFAワールドカップ26エディションは1TB*、SANDISK(R) CFexpress(TM) Type B カード FIFAワールドカップ26エディションは256GB*、SANDISK(R) SD UHS-II カード FIFAワールドカップ 26エディションは128GB*の容量で展開します。SANDISK(R) USB-C フラッシュドライブFIFAワールドカップ26 ゴールドエディションとSANDISK(R) CFexpress(TM) Type B カード FIFAワールドカップ26エディションは今春発売予定です。価格は、いずれもオープンプライスで、サンディスクオンラインストアで購入いただけます。

※本メディアアラートは、2025年10月28日に米国で発表されたMedia Alertの抄訳版に変更を加えたものです。

■サンディスクについて

サンディスク(Nasdaq: SNDK)は、革新的なフラッシュソリューションと高度なメモリー技術を提供し、願望やシーンが交差する瞬間に立ち会い、人々やビジネスが前進し続け、可能性を押し広げる一翼を担います。Instagram(https://www.instagram.com/sandiskjp/)、Facebook(https://www.facebook.com/sandisk.japan)、X(https://x.com/SanDiskJP)、LinkedIn(http://linkedin.com/company/sandisk)、YouTube(http://youtube.com/sandiskcorp)でサンディスクをフォロー、およびInstagramでTeamSandisk(https://www.instagram.com/teamsandisk)に参加してください。

