松尾研発スタートアップ×業界トップランナーが語る！大企業における生成AI活用の最前線

ChatGPTやCopilotを導入したものの、「業務効率化の実感が湧かない」「セキュリティ懸念で活用範囲が広がらない」とお悩みではありませんか？

生成AIの活用は、単なるツールの導入だけでは完結しません。特に大企業においては、全社的な導入ロードマップの策定や、セキュリティ基準のクリア、そして業務内容に応じた「汎用型AI」と「ローカルLLM（自社特化型AI）」の使い分けが成功の鍵を握ります。

本セミナーでは、通信・インフラ業界をはじめとする大企業のDX/AI活用を支援してきた業界トップランナーの井澤氏と、松尾研発スタートアップとしてAIセキュリティ・ガバナンスを専門とするAthena Technologiesの阿部が登壇いたします。

前半では「ChatGPT等の汎用AIを活用した全社導入のステップ」を、後半では「ローカルLLMを活用した複雑な業務課題の解決策」を、具体的な事例を交えて徹底解説します。

■下記のような方におすすめ

・生成AIを使用して業務効率化したい方

・生成AIを全社や事業部単位で導入する方法を知りたい方

・自社に特化したローカルLLMの活用と事例について知りたい方

・セキュリティの問題で特定業務に生成AIを使用できていない方

■アジェンダ

・オープニング

・一般的な生成AIを使用した大企業での業務効率化と導入ステップ

・一般的な生成AIだけでは難しい“複雑な業務”を、ローカルLLMならどこまで支援できるか

・Liveインタビュー + Q&A

■登壇者紹介

株式会社Athena Techologies

代表取締役

阿部 武

東京大学GCI 2022 Winterを優秀修了後、株式会社松尾研究所の共同研究プロジェクトでChief AIEngineerとしてプロジェクトをリード。

2023年12月に株式会社Athena Techologiesを創業し代表取締役へ就任。AI Security & Governance領域を起点に、オンプレなどの高セキュリティ環境下、運用可能な生成AI向けPaas基盤Athena Platformを開発。

創業から1年半で大手企業を中心とする20社以上のクライアントとDXプロジェクトを実施。

インディゴソリューションズ株式会社

代表取締役

元日本マイクロソフト 業務執行役員

井澤 智也氏

通信・IT業界において30年以上にわたり、戦略的パートナーシップ構築と大規模プロジェクトを主導。AIとクラウドを中心に、テクノロジーの社会実装を通じて企業の変革を支援。日本の主要通信キャリアとの協業をリードし、AI・GPUインフラを軸としたハイブリッドクラウド戦略を推進してきた。

2025年に設立したインディゴソリューションズ株式会社では、「潜在力を最大化するITと人材開発」をテーマに、DX、AIコンサルティング、企業変革支援、イノベーション人材育成を展開。企業のAI導入や新規事業立ち上げ支援に加え、上場会社の顧問、複数企業の戦略アドバイザーとしても活動。

■セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141002/table/16_1_046be7a03e1b3491a0cf14fd84aed1f0.jpg?v=202601281151 ]

ウェビナーに申し込む(https://zoom.us/webinar/register/4017679240072/WN_c-QFmLa9R4qyG6-kU-oeEA#/registration)

