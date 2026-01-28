お客様へ日頃の感謝の気持ちを込めて。決算・アウトレットセール「サイトロンジャパン感謝祭2026」を開催
株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、日頃より弊社取扱製品をご愛顧いただいているお客様に感謝の気持ちを込めまして、双眼鏡・天体望遠鏡関連製品、ミリタリー関連製品、カメラ交換レンズ等、当社取扱製品を特別価格で提供する決算・アウトレットセール「サイトロンジャパン感謝祭2026」を2026年2月7日（土）に、本社1Fにて開催します。
是非この機会に会場までお越しください。皆さまのご来場を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
■開催概要
「サイトロンジャパン感謝祭2026」
開催日時：2026年2月7日 (土) 10：00‐17：00
会場：株式会社サイトロンジャパン 本社1F 〒161-0031 東京都新宿区西落合3-9-19
対象製品：双眼鏡・天体望遠鏡関連製品、ミリタリー関連製品、カメラ交換レンズ等
例）
・サイトロンジャパン防振双眼鏡、大口径双眼鏡など、各種アウトレット品を多数ご用意！
・スマート望遠鏡Vespera（デモ機）が最大40%OFF！
・イタリアBERETTA社のキャップなどアパレルも販売！
・話題のサーマルスコープ「HIKMICRO」各種製品も特価にてご用意！
・天体望遠鏡関連の訳あり品（デモ・展示機）などアウトレット品も多数ご用意！
・ZEISS双眼鏡もアウトレット・展示品が10％～30％OFF！
・LAOWA/KamLanの箱潰れ品、店頭展示機、箱なし品など訳アリ品が最大50％OFF！
※機種やマウントによってご用意が無い場合がございます。
・WALTHER（ワルサー）やSIGHTRON BRIGHT-TECHのLEDライトもご用意！
・EAGLE INDUSTRIES 各種プレートキャリア、バッグも今回限りの大特価！
・VORTEX（ボルテックス）のキャップやネックウォーマーなどご用意！
・サバゲーや各種作業でも活躍する人気のHWIグローブも特価にてご用意！
※上記商品の他にも多数お買い得商品をご用意しております。
※数に限りがございます。なくなり次第販売は終了いたしますので、あらかじめご了承ください。
【注意事項】
・本セール品のお支払い方法は現金のみとなります
・駐車スペースはございません。できるだけ公共交通機関をご利用ください。車でご来店の際は最寄りのコインパーキングをご利用ください
・マイバッグのご持参にご協力ください
・大型商品は後日発送とさせていただきます（送料無料）
・初期不良以外のセール品の返品・交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください
・本セール対象商品の在庫や価格に関するお問合せはご遠慮ください
・本セールのオンラインショップでの開催はございません
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サイトロンジャパン
国内営業部 TEL:03-6908-3327
株式会社サイトロンジャパン
1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。
https://www.sightron.co.jp