パートナープロップ、日程調整ツール「Spir」と連携開始

株式会社パートナープロップ

「パートナーマーケティング」を実現する国内のリーディングカンパニーとしてPRM(パートナー関係管理システム)を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：井上 拓海、以下：パートナープロップ）は、同社が展開するPRM「PartnerProp」において、日程調整ツール「Spir（スピア）」を展開する株式会社Spir（東京都中央区、代表取締役：大山晋輔、以下Spir）とのサービス連携を開始いたしました。

本連携により、ベンダー・パートナー・エンドクライアントの3社間で行われる案件商談の日程調整を効率化し、パートナーマーケティングにおける商談創出から受注までのプロセスを、よりスムーズに推進できる環境を実現します。



■パートナーマーケティングにおける「商談同席・日程調整」の壁

近年、BtoBビジネスにおいては、直販だけでなく、販売代理店やアライアンス企業など複数のパートナーと連携しながら市場を開拓する企業が増えています。こうした中で、パートナー企業が主導して商談を進めるケースも一般化し、ベンダー・パートナー・エンドクライアントの三者が関与する商談が多く見られるようになっています。パートナープロップは、このような環境変化を背景に、パートナーと共に成果を創出するための仕組みとして「パートナーマーケティング」を支援するPRM（パートナー関係管理システム）を提供してきました。一方、パートナーマーケティングを実行していく現場では、取次契約などの形態において、パートナーがエンドクライアントとの商談を進める際に、ベンダーへ商談同席を求める場面も少なくありません。その際、まずベンダーとパートナーの間で日程を調整し、その日程をもとにエンドクライアントと再度調整を行う必要があります。日程が合わなかった場合には、再び調整をやり直すといったプロセスが発生します。

こうした調整プロセスは、商談確定までに時間を要するだけでなく、即時性を欠くことで一時的に時間がブロックされてしまい、結果として商談機会を逃してしまう要因にもなっていました。日程調整にかかる非効率は、パートナーマーケティングにおける成果創出を推進する上で、現場における見過ごせない課題となっています。

■パートナーマーケティングの実務を支える新たな連携 ― Spir連携

こうした課題を解決するため、パートナープロップは日程調整ツール「Spir」との連携を開始しました。本連携により、PartnerPropで管理されている案件情報とSpirの調整機能が連携し、複数の関係者が関与する商談においても、日程調整をスムーズに行えるようになります。従来、商談同席を含む日程調整では、関係者間で複数回のやり取りが発生し、その都度スケジュールを仮押さえする必要がありました。

本連携では、こうした調整プロセスを簡素化し、商談日程の確定までをより円滑に進めることができます。また、調整履歴はPartnerPropの案件管理上に蓄積されるため、後から振り返ることも可能です。これにより、商談同席を含む日程調整にかかる負荷を軽減し、パートナーマーケティングの成果創出を下支えする商談プロセス全体の効率化を支援します。

■本連携により実現する価値

本連携により、ベンダー・パートナー・エンドクライアントの三者が関与する商談において、日程調整にかかる手間や時間的ロスを抑えながら、商談を進めることが可能となります。調整の即時性が高まることで、商談機会を逃すリスクを軽減し、パートナー主導の商談においてもスピード感を持った対応を実現します。また、日程調整や商談同席に関する履歴がPartnerPropの案件管理上に蓄積されることで、これまで属人的になりがちだった調整プロセスを可視化し、後から振り返ることが可能になります。これにより、パートナーマーケティング施策全体の改善や、商談プロセスの最適化にもつなげることができます。

パートナープロップは、本連携を通じて、パートナーマーケティングにおける「実務」や「成果創出」にまでより踏み込んだ支援を行い、パートナーと共に成長するビジネス基盤の構築を支援していきます。

■株式会社Spirについて

株式会社Spirは「相手も、自分も、思いどおりの調整を。」を実現する、予定管理から日程調整まで戦略的にタイムマネジメントできる日程調整ツール「Spir」を開発・運営しています。複数のカレンダーアカウントと連携し、日程調整からWeb会議URLの発行やカレンダーへの登録まで、親しみやすいUI/UXでストレスなく操作いただくことが可能です。

無料でも利用することができ、大手企業からスタートアップまで幅広く利用されております。

■Spirサービスページ：https://www.spirinc.com/

■株式会社パートナープロップについて

株式会社パートナープロップは「共創を、社会のエンジンに。」というミッションを掲げ、「パートナーチャネル」のアップデートを可能にするスタートアップ企業です。世界市場規模38兆円と巨大市場となっているPRM（パートナー・リレーションシップ・マネジメント）領域を牽引し、日本を代表とするリーディングカンパニーとして企業間の共創を促進する社会の実現を目指します。

パートナーマーケティングを実現するPRM「PartnerProp」とは

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。https://www.itreview.jp/products/partnerprop/reviews

■『PartnerProp』サービスページ：https://partner-prop.com/

■「パートナーマーケティングとは？」：https://partner-prop.com/partner-marketing/

