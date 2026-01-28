KEF、英国北部音楽を世界へつなぐGeneratorによる日英音楽パートナーシップをサポート

株式会社KEF JAPAN(写真) アーティスト：ローレン・ヒート

2026年1月28日 - 英国発のプレミアム・オーディオ・ブランド ＜KEF（ケーイーエフ）＞ は、英国北部の音楽カルチャーを世界へ発信することを目的とした Generatorが日本と展開する新たな国際パートナーシップを支援することを発表いたします。本取り組みは、英国北部の才能をグローバルな音楽市場へとつなぐ重要なマイルストーンとなるものです。

本プログラムは、ティーズ・バレー地域連合および北東イングランド地域連合の支援のもと実施されるもので、世界有数の音楽市場である日本との連携を通じて、ロンドン一極集中からの転換を図り、新しい英国の音楽交流プログラムのあり方を提示することを目的としています。

Generator CEOであるミック・ロス氏の主導により、過去12か月以上にわたり、英国政府のビジネス・通商省（Department for Business and Trade）および英国レコード産業協会（British Phonographic Industry）主導のトレードミッションを通じて日本との関係構築が行われてきました。日本の音楽業界を代表する多くのキーパーソンとの対話を重ね、長期的かつ相互に価値を生み出すクリエイティブおよびビジネスのパートナーシップが築かれています。

この取り組みは、英国で初めて設立される、英国北部音楽輸出事務局（Northern Music Export Office）設立の基盤ともなるものであり、ウエスト・ヨークシャー、リバプール・シティ・リージョン、ティーズ・バレー、ノース・イーストの各自治体が連携するマルチオーソリティ・プロジェクトです。日本を含む重要市場とのクリエイティブ産業連携を強化するという、英国政府の方針とも強く合致しています。

英国北部から日本へ、新たな国際音楽交流のパスウェイ

2026年2月、Generatorは「Northern Music Exchange」という名のもと、日本において文化交流ミッションを実施します。本プログラムには、日本の音楽業界パートナーによって選出された、英国北部を拠点とする2名のクリエイターが参加します。

ティーズ・バレーを拠点とするクィア・ポップアーティスト

- ローレン・ヒート氏 / Loren Heat

ノース・タインサイドを拠点するプロデューサー

- チャド・ロジャース氏 / Chad Rodgers

2026年2月6日から16日にかけて実施される本ミッションは、日英のアーティストおよびプロデューサーが集い、日本と英国の音楽のクロスオーバーを探求する3日間の文化的コラボレーションを福岡で行うことから始まります。

また、Fukuoka Music Cities Summitにも参加し、Generator CEO ミック・ロス氏、Generator Chair デイビッド・ヘイリー氏、そしてChad Rodgersが、音楽都市、輸出、クリエイティブ・インフラをテーマとした国際的な議論に登壇します。サミット期間中には、Loren Heatが日本人アーティスト 岩崎桃香 氏との新作コラボレーションの楽曲を披露する予定です。

その後、プログラムは東京へと移り、渋谷のTokyo ORDを起点に、招待制の2日間にわたる「UK × Japan Music Summit」を開催します。続いて、弊社直営店であるKEF Music Gallery Tokyoにて、パネルディスカッション、リスニングセッション、ディスカッションを実施予定です。本サミットはCUEWとの共同開催となり、日本を代表するレコードレーベル、業界出版社、プロモーター、そしてクリエイティブ業界のリーダーが一堂に会します。

ステークホルダーコメント

KEF Asia Pacific代表 (excl China): ローレンス・チュのコメント

「KEFとGeneratorのパートナーシップは、日本が長年育んできた英国音楽への深い敬意を土台とした、真の文化交流を促進するものです。Generatorが大切にする“共創”と長期的な関係構築という姿勢は、日本における自然発生的で成熟したクリエイティブ文化の進化と強く共鳴しています。

グローバルな文化交流の拠点であるKEF Music Gallery Tokyoは、本国際コラボレーションを展開するうえで理想的なベースです。本ギャラリーを対話とクリエイティブなつながりのハブとして活用することで、本パートナーシップを日本において具体的かつ継続的な形で根付かせていきます。

本取り組みは、日本とイングランド北部を結ぶ、長期的で持続可能な文化的架け橋の始まりを意味しています。」

Generator CEO：ミック・ロスのコメント

「Generatorは、英国北部の才能が、英国国内にとどまらず世界に向けて**“見られ、聴かれ、そして真剣に評価される”ために存在しています。日本は創造性に深い敬意を払う世界的な文化大国であり、これまでに築いてきた関係性から、北部が持つ声、アイデア、そしてエネルギーに対していかに大きな関心と期待が寄せられているかを実感しています。このパートナーシップは、私たちの明確な意思表明**です。世界水準のクリエイティブな交流は、ロンドン主導である必要はないということを証明しています。日本での私たちの取り組みは、日英 MUSUBI イニシアチブを直接的に支援するものであり、音楽とクリエイティブ・コラボレーションを通じて、長期的な文化的・経済的関係の強化につながっています。」



アーティスト：ローレン・ヒートのコメント

「日本にご招待いただき、本当に信じられないほど感謝しています。まるで夢のようで、一生に一度の機会だと感じています。これほど美しい場所が持つすべてを体験し、現地の素晴らしい才能と一緒に制作できることが待ちきれません。アーティストとして大きな野心を持っており、日本で持続可能な活動基盤を築いていきたいと考えています。今回が、その第一歩となり、これから何度も日本を訪れるきっかけになることを願っています。」



プロデューサー／ソングライター：チャド・ロジャースのコメント

「日本のパートナーの皆さんから、この旅に招いていただいたことを大変光栄に思っています。私自身、これまでで最も敬愛してきたクリエイティブ文化のひとつに身を置き、新しい場所に没入し、現地の素晴らしいアーティストたちと音楽を制作できることに、言葉にできないほどワクワクしています。この機会に心から感謝するとともに、この旅からどんな作品が生まれるのか、今からとても楽しみです。」

Generatorについて

Generatorは1991年設立の、英国を代表する音楽ディベロップメント組織です。草の根の音楽シーンから国際市場まで、英国北部の才能が正当に評価され、持続可能なキャリアを築けるよう支援を続けています。

Generatorについてはこちら(https://www.generator.org.uk)

- Generator CEO ミック・ロス（Mick Ross）

ミック・ロスは、英国北部を代表する音楽・文化・クリエイティブ開発エージェンシー「ジェネレーター（Generator）」のCEO。著名なミュージシャン兼プロデューサーとしてのキャリアを持ち、25年以上にわたり音楽とリーダーシップの両面から文化創出に携わってきた。

過去10年間はジェネレーターを率い、人材育成や業界連携を通じて、北部地域を英国のクリエイティブ経済の中核へと押し上げる未来志向のプラットフォームへと成長させている。目的意識とコミュニティを重視し、野心的かつ包摂的で、持続可能なクリエイティブセクターの構築に尽力している。

KEF MUSIC GALLERYについて

KEFは、2023年12月9日に KEF Music Gallery Tokyo をグランドオープンしました。東京を代表するラグジュアリーブランドやデザインカルチャーの発信地である青山において、これまでにない、上質で没入感のあるサウンド体験をお客様に提供しています。

KEFスピーカーを長年ご愛顧いただいているオーディオファンの方々はもちろん、日常のサウンドクオリティを高めたい方や、暮らしのアイテムにこだわりを持つ方々に向けて、高品質で魅力あふれるKEF製品と著名なアート作品をコーディネートした空間展示を行っています。

より幅広い方々にKEF製品の魅力に触れていただきたいというKEF本国の想いのもと、本ギャラリーは開設されました。創業60年以上にわたり培ってきたKEFの音へのこだわりを、ぜひ体感してください。

KEF MUSIC GALLERY TOKYO

〒107-0062 東京都港区南青山５丁目５番６号

東京メトロ表参道駅A5出口徒歩3分

11:00～19:00

試聴体験のご予約はこちら(https://jp.kef.com/pages/book-a-demo-form)

KEFオンラインストアお問合せフォーム

https://jp.kef.com/pages/contact-us

KEF について

1961年以来、KEFはオーディオ界の最前線で確固たる地位を築いてまいりました。初期の合成素材の採用から、現在では業界標準となっている先駆的なリファレンス・シリーズまで、技術革新、デザイン、そしてクラフトマンシップの基盤により、スピーカー設計の基準となる製品を生み出してまいりました。

BBCのエンジニアであるレイモンド・クックによって設立されたKEFは、設立当初の拠点であるKent Engineering and Foundryにちなんで名付けられ、現在も英国ケント州メイドストーンで代表的な製品の製造・開発を行っています。

オーディオファンに優れたリスニング体験を提供することを使命とし、革新的なスピーカー及びサブウーファーのコレクションは、ワイヤレス・スピーカー、ポータブル・スピーカー、ヘッドフォンを含むコレクションへと進化し、KEFはご自宅そして移動中のより多くの人々にハイフィデリティ・サウンドを提供しています。

