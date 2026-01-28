日程調整ツールのSpir（スピア）、PRMツールPartnerPropとサービス連携を開始

株式会社Spir

日程調整ツール「Spir（スピア）」を展開する株式会社Spir（東京都中央区、代表取締役：大山晋輔、以下当社）は、パートナー関係管理システム「PartnerProp」を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：井上 拓海、以下：パートナープロップ）と、サービス連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、ベンダー・パートナー・エンドクライアントの3社間での日程調整を効率化し、パートナーマーケティングにおける商談創出から受注までのプロセスを、よりスムーズに推進できる環境を実現します。

導入に関するご相談はこちら(https://app.spirinc.com/t/_hS-FbgxnjxFaOUJsn3JY/as/ynw9dm7nszrkD6Xq-zWdr/confirm)

提携の背景：パートナーマーケティングにおける「3社間商談調整」の非効率

近年、BtoBビジネスにおいては、直販モデルに加えて、販売代理店やアライアンス企業など複数のパートナーと連携して市場開拓を進める「パートナーマーケティング」が拡大しています。

その中で、ベンダー・パートナー・エンドクライアントの三者が同席する日程調整において、まずベンダーとパートナーの間で日程を調整し、その日程をもとにエンドクライアントと再度調整を行う必要があります。日程が合わなかった場合には、再び調整をやり直すといったプロセスが発生します。

こうした調整プロセスは、ベンダー・パートナー双方にとって大きな負担となり、また大量の「カレンダーの仮押さえ」によって、リードタイムの長期化や商談機会の損失など、パートナーマーケティングの成長スピードを阻害する要因となっていました。

PartnerProp × Spir 連携による商談プロセスの最適化

こうした課題を解決するため、当社はパートナープロップが提供するPRM「PartnerProp」とのサービス連携を開始しました。

本連携により、PartnerPropで管理されている案件情報からシームレスにSpirの調整機能が活用でき、複数の関係者が関与する商談においても、日程調整をスムーズに行えるようになります。

ベンダーは、作成したSpirリンクをPartnerPropへ連携することで、パートナーが候補日を絞り込み、絞り込まれた候補日から3人目の関係者(顧客など)が日程を確定することが可能になります。

これにより、従来発生していた候補日抽出やカレンダーの仮押さえ、PartnerPropへのデータ入力、Web会議URLの発行、日程確定連絡、などがすべて効率化できます。

パートナーマーケティングの成果最大化に課題をお持ちの企業様は、ぜひ一度ご検討ください。

連携の詳細や導入に関するご相談は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

導入に関するご相談はこちら(https://app.spirinc.com/t/_hS-FbgxnjxFaOUJsn3JY/as/ynw9dm7nszrkD6Xq-zWdr/confirm)

株式会社パートナープロップについて

株式会社パートナープロップは「共創を、社会のエンジンに。」というミッションを掲げ、「パートナーチャネル」のアップデートを可能にするスタートアップ企業です。

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。https://www.itreview.jp/products/partnerprop/reviews

■『PartnerProp』サービスページ：https://partner-prop.com/(https://partner-prop.com/)

株式会社Spirについて

株式会社Spirは「相手も、自分も、思いどおりの調整を。」を実現する、予定管理から日程調整まで戦略的にタイムマネジメントできる日程調整ツール「Spir」を開発・運営しています。複数のカレンダーアカウントと連携し、日程調整からWeb会議URLの発行やカレンダーへの登録まで、親しみやすいUI/UXでストレスなく操作いただくことが可能です。

無料でも利用することができ、大手企業からスタートアップまで幅広く利用されております。

■『Spir』サービスページ：https://www.spirinc.com/(https://www.spirinc.com/)





社名｜株式会社Spir

設立日｜2019年3月

代表者｜代表取締役 大山 晋輔

事業内容｜日程調整ツールSpir（スピア）の開発・運営

URL｜https://www.spirinc.com/about

採用情報 | https://support.spirinc.com/ja/recruit

本件に関するお問い合わせ

株式会社Spir 広報担当

Email : info@spirinc.com