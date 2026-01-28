＜FIRME＞「Xiaomi Redmi 15 5G（シャオミ レッドミー フィフティーン ファイブジー）」対応 ガラスフィルム 発売

株式会社 MY WAY SMART

◎株式会社MY WAY SMART(本社：福岡県福岡市)のブランド「FIRME(フィルミ)」は、メーカー 機種名 (Xiaomi Redmi 15 5G（シャオミ レッドミー フィフティーン ファイブジー）対応のガラスフィルムの販売を2025年12月19日に販売開始いたしました。

商品を見る :https://item.rakuten.co.jp/mywaysmart/fi001-26-xi-r15/

■ FIRME ガラスフィルム

“FIRME（フィルミ）”は、iPhoneからAndroid各種まで10万枚以上の販売実績をもつ

教育機関・IT企業・病院・各社法人様でも愛用される液晶保護フィルム専門店です。

■製品仕様

硝子素材：強化ガラス

仕様：クリアガラスフィルム

ガラス表面処理：オレオフォビックコーティング

表面硬度 硬度10H ガラス厚み 約0.3mm 全面吸着 ケースフレンドリー 指紋軽減 飛散防止

※全面吸着とは フィルム 全体に密着剤が塗布されている仕様となります。



■商品内容

・ガラスフィルム×1

・クロスセット×1

・日本語説明書パッケージ×1

■取扱サイト

▼ FIRME公式 ： https://www.firme.jp

▼ 楽天市場 ： https://www.rakuten.co.jp/mywaysmart/

▼ Qoo10 ： https://www.qoo10.jp/shop/mywaysmart

▼ au PAY マーケット ： https://plus.wowma.jp/user/39828508/plus/

▼ Yahoo!ショッピング ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/mywaysmart/

▼ Amazon ： https://www.amazon.co.jp/stores/page/41374239-E6F1-4D0A-A944-F0812219F09D

■フィルムの特徴

＜ 飛散防止 ＞

★硬度に絶対の自信あり

日本国内の厳格な試験機関で証明された10Hの表面硬度により、カッターナイフや鋭利な刃物による損傷から画面を保護します。通常の保護フィルム(4H～9H)を超える硬度により、傷や摩耗の心配を大幅に軽減させました。

飛散防止加工で万が一、割れたときも破片が飛び散らない！安全設計で割れたガラスフィルムでの怪我のリスクを低減します。

※画像はイメージです＜ 気泡防止 ＞

★貼り付けのストレスゼロ

独自のエアレス加工により、貼り付け時に気泡が入りにくい設計。万が一気泡が入っても、時間の経過とともに自然に消える特殊構造を採用しました。初心者でも簡単に貼り付けられ、失敗の可能性を限りなくゼロに。

特殊粘着層が画面に密着し、フィルムの浮きやズレを防止！画面の端までしっかり密着し、長期間安定した使用が可能です。

※画像はイメージです＜ 高い透過率 ＞

★クリアな視界で画面をより美しく

画面本来の鮮やかな発色を損なうことなく、

写真や動画を美しく映し出します。

屋外や明るい環境でも視認性を向上！細部までくっきり見えるクリアな視界を提供します。

特殊コーティングが皮脂や指紋の付着を軽減し、サッと拭き取るだけで簡単にキレイに！

長時間使用しても画面が汚れにくく、美しさをキープします。

※画像はイメージです＜ 一般的なフィルムの性能は標準搭載 ＞

★操作感度を損なわない

優れた透過率と滑らかな表面加工により、指の動きを正確に反映。ゲームやスワイプ操作もスムーズに行えます。

★ラウンドエッジ加工

ガラスフィルムの縁は滑らかに加工され、指が引っかからず剥がれにくい構造です。スマホを持ったときのグリップ感も損ねません。

★ケースと干渉しにくい設計

多くのスマホケースと併用できるよう設計されており、

フィルムの浮きや剥がれを防ぎながらしっかり保護します。

※画像はイメージです指紋防止

※画像はイメージです

滑らかな手触り

※画像はイメージです

ケースフレンドリー

※画像はイメージです

感度が落ちにくい

※画像はイメージです

スマホフィルム専門ブランド「FIRME（フィルミ）」｜株式会社MY WAY SMART

※本リリースは、スマホフィルム専門ブランド『FIRME』による発信です。



○FIRMEは、スマートフォン保護フィルムの企画・製造・販売を行う専門ブランドです。

豊富な対応機種と高品質な製品で、店舗販売・OEMなど幅広いニーズにお応えします。



○法人様向け卸販売について

FIRMEでは、法人様・団体様向けの卸売対応も承っております。

複数機種・大口注文のご相談など、お気軽にお問い合わせください。



▼ お問い合わせ窓口：https://mywaysmart.com/corporation/

▼ 運営メディア ：https://www.firme.jp/column/





MY WAY SMART(マイウェイスマート)は「一人一人が充実した時間を過ごすために」

便利さの裏側にある、時間不足をサポートできるサービスを目指しております。



現代社会は、テクノロジーの発展によりかつてないほど便利になりました。

しかしその一方で、私たちは時間不足という新たな課題に直面しています。



選択肢の多い時代に、「欲しい」が最短距離で手に入るスマートな買い物体験と

豊かな暮らしを実現するための価値提案を続けています。



会社名 ：株式会社MY WAY SMART

英語商標 ：MY WAY SMART CO.,LTD

所在地 ：〒814-0005 福岡県福岡市早良区祖原29-28-2F

代表者 ：代表取締役 白木 武範

業務内容 ：通信販売事業：スマホアクセサリーのOEM

創業 ：2009年10月

設立年月日 ：2015年4月

資本金 ：2,000万円

適格請求書発行事業者：登録番号 T9290001069766

コーポレートサイト ：https://mywaysmart.com/

関連記事： https://www.firme.jp/column/