【新宿の訪日外国人観光客約200人に聞きました】訪日外国人観光客のスマホ利用・充電環境に関する意識調査

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメント（東京都新宿区、代表取締役社長：都甲義教）が運営する訪日外国人観光客の“リアルな声”を対話形式で引き出すインバウンド調査サービス『youknowme（読み：ユノミ）』は、全国にモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社インフォリッチ（東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣）と共同で、訪日外国人観光客222名を対象に、東急歌舞伎町タワー（東京都新宿区）にてアンケートを実施し、「訪日外国人観光客のスマホの使い方・充電環境に関する調査」を行いました。

＜トピックス＞

１.どんな人が日本に観光に来ている ?

新宿・歌舞伎町からみる「訪日外国人観光客」の今を徹底分析。

２.約半数以上が旅行中スマホバッテリーのせいで不安に。

旅行中の訪日外国人観光客のスマホ事情

３.約9割がバッテリー節約を実施。

旅行中スマホのバッテリーに不安を感じる訪日外国人のバッテリー節約術とは？

【調査概要】

調査期間：2025年11月13日（木）～11月27日（木）

調査場所：東急歌舞伎町タワー

対象者：訪日外国人観光客

調査形式：調査員によるアンケートをベースとした聞き取り調査

回答者数：合計222名

※回答率(％)は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までを表示しているため、合計数値は必ずしも100％とはならない場合があります。

協力：株式会社インフォリッチ（CHARGESPOT）

どんな人が日本に観光に来ている？新宿・歌舞伎町からみる「訪日外国人観光客」の今を徹底分析！

インバウンド調査サービス『youknowme（読み：ユノミ）』は今回、新宿・東急歌舞伎町タワーにて、訪日外国人観光客200人以上に調査を行いました。今回は「スマホ利用・充電環境」についてアンケートを実施。新宿・東急歌舞伎町タワーの調査から、意外と知らない訪日外国人観光客の方々のインサイトを明らかにしていきます。

まずは、回答者の基本属性を聞いたところ、以下の結果となりました。

調査の結果、新宿・歌舞伎町には様々な国から偏り無く、訪日外国人観光客が来街していることがわかりました。また、年齢層は20～30代が中心で比較的若く、パートナーや友人、家族と共に新宿・歌舞伎町に来ている方々が中心になっていることがわかります。

旅行中スマホバッテリーに不安を覚える人は半数以上。旅行中の訪日外国人観光客のスマホ事情

次に、スマホの利用について調査しました。まず、旅行中持ち運んでいるデバイスについて質問した結果、全体の93.2%がスマートフォンを持ち歩いている一方で、モバイルバッテリーの所持率は55.4%にとどまっていることがわかりました。

持ち歩いているスマートフォンに関して、どのように利用しているか聞いてみたところ、最も多かったのが地図の利用（92.3%）、続いて写真撮影（83.2%）、翻訳・通訳（74.5%）と続いています。近年は地図から支払いまで、旅行中の様々なシーンでスマホが必要になります。訪日外国人観光客の方々も、複数の用途でスマートフォンを利用されているようでした。

しかし、「日中、バッテリー残量に不安を感じることはありますか？」という質問に対して、「時々感じる」「非常に頻繁に感じる」と感じた人は5割以上にのぼります。さらに充電している場所を聞いてみると、「ホテルで充電している」という人が66.7%となり最も多くなりました。次いで、「母国で購入したモバイルバッテリー」という回答は、37.8%、「駅、空港、観光施設などの充電ステーションを利用（11.3%)」」「カフェ、レストラン、新幹線などでコンセントを借りて充電（5.4%)」という声も聞かれました。

前述した通り、モバイルバッテリーの所持率は約5割となっています。日中バッテリーに不安を覚えた時にすぐに充電する環境に無い人も多く、日本人と同様、日中スマートフォンを充電できる場所を求めている人も多いのではないでしょうか。

約9割がバッテリー節約を実施。旅行中スマホのバッテリーに不安を感じる訪日外国人のバッテリー節約術。

実際に、バッテリーに不安を感じ始める残量を聞いたところ、最も多かったのは「20%以下」。30%以下になると約4分の１以上の方々が不安になることがわかりました。

アンケートにご協力いただいたお客さまと不安に感じるバッテリー残量

さらに、何かしらバッテリーに不安を感じることがあると回答したのは約7割におよび、特に「外出中・旅行中全般」（17.0%）、「充電できない／ホテルから遠い」時（14.8%）、「移動中（電車・バス等）」（9.1%）に不安を感じることがあるという回答が集まりました。

また、バッテリー節約のために行動している人は9割にもおよび、「省電力モードを使う」（61.1%）、「画面の明るさを下げる」（52.5%）、などの工夫が行われていることがわかりました。

「ここに充電スポットがあれば便利」だと感じる場所がある人は約9割となり、「飲食店」（23.1%）、「公共交通（駅・電車内・空港等）」（19.4%）、に充電スポットを求める声が多くなりました。

【youknowmeコメント】

キャッシュレス決済環境も整ってきた現在の日本では、地図閲覧だけではなく、料金の支払いや、宿泊施設の予約、翻訳、写真撮影まで、あらゆるシーンでスマートフォンが不可欠な存在になっています。今回の調査からも分かる通り、特に若年層の観光客に関しては、旅行中のアクティビティのほぼすべてをスマートフォンで完結させていると言ってもよいでしょう。旅行中においても、スマートフォンは重要なライフラインとなっており、充電切れは観光体験の停止を意味するといっても過言ではないでしょう。観光体験を絶えず楽しみ続けるために、「充電」はもはや必須のインフラであると考えられます。

都内ではモバイルバッテリーの貸し出しサービス等が広く普及してきていますが、日本全国で見ると街中に充電できる環境が少ないことは、日本人として暮らしていても感じる通りです。長時間滞在する飲食店や、移動中に利用する交通機関などにも充電できる環境が整えば、バッテリー不足の不安を取り除くことができます。また、場所を選ばずに充電が可能な、モバイルバッテリーサービスの拡充も求められているといえるでしょう。

