マーケティングERP「Xtrategy」、Google認証対応でログイン利便性と安全性を強化

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：与謝秀作）は、当社マーケティングERPシステム「Xtrategy（クロストラテジー）」において、Google認証（Googleアカウントによるログイン機能）への対応を実装したことをお知らせいたします。

■ Google認証対応の背景

昨今の企業システムでは、セキュリティの強化とログイン体験の向上が不可欠となっています。

このたびXtrategyでは、企業ユーザーがより安全かつスムーズに利用できる環境を提供するため、Google認証への対応を進めました。

■ 新機能：Google認証の特徴

今回の対応により、以下のような利便性と安全性が強化されます：

- Googleアカウントによるワンクリックログイン：別途パスワード入力の手間を削減- 高水準のセキュリティ基盤活用：Googleの信頼性ある認証インフラを利用- 社内アカウント運用の簡素化：ユーザー管理負荷の軽減

企業ユーザーは、社内既存アカウントと連携した形で容易にログインでき、日常的なアクセスがよりスムーズになります。

■ Xtrategyとは

「Xtrategy」は、マーケティング戦略の企画から実行、効果測定に至るまでを一元管理するERPシステムです。

マーケティング活動に伴う複雑なプロセスや情報断絶を解消し、チーム全員が統一したデータ基盤のもとで戦略的に業務を推進できる環境を提供します。具体的には次のような価値を提供します：

- 組織全体での情報整理・共有とプロジェクト進行管理- リソースと予算の最適化- 効果測定を含む戦略の継続的改善プロセス

これらにより、マーケティング部門や事業推進チームの業務効率化と成果最大化を支援します。

■ 今後の展開

フィシルコムは今後も、ユーザーの利便性とセキュリティ向上を重点に置きながら、Xtrategyの機能拡充と価値強化を継続してまいります。