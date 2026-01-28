ポラール、”Makuake“で大きな反響、「POLAR Loop」ついに一般発売

ポラール・エレクトロ・ジャパン株式会社

スポーツ用ウェアラブルデバイスのリーディングカンパニーであるポラール・エレクトロ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区神田、代表取締役：榊原伸司）は、スクリーンレス（液晶画面なし）の革新的な設計が特徴のリスト型ヘルスケアバンド「POLAR Loop（ポラール ループ）」を、2026年2月5日（木）よりオンラインを含む全国のポラール製品正規取扱店にて発売いたします。また、ポラール公式オンラインストアでは本日より予約販売を開始いたします。希望小売価格は29,700円（税込）で、カラーはベージュ、ブラック、ブラウンの3色展開、S/MおよびM/Lの2サイズのリストバンドが同梱されています。

あわせて、交換用リストバンドおよびバックルも同時発売いたします。交換用リストバンドの希望小売価格は3,850円（税込）、カラーはベージュ、ブラック、ブラウン、オレンジ、ネイビー、グリーンの6色展開で、同様にS/MおよびM/L の2サイズが同梱されています。

交換用バックルの希望小売価格は2,090円（税込）で、カラーはブラック、ゴールド、カッパーの3色をラインアップ。本体付属のバックルと同じカラー展開となります。

限定リストバンドも同時発売

限定カラーのリストバンドを、ポラール公式オンラインストアで同時発売いたします。公式オンラインストアでは、本日より予約販売を開始いたします。限定カラーはピンクとティールの2色で、サイズおよび価格は通常カラーと同様です。S/MとM/Lの2サイズのリストバンドが同梱され、希望小売価格は3,850円（税込）となります。

Makuakeで目標額の1801%を達成し高い評価

2025年末にポラールとして初めて、クラウドファンディング「Makuake」での先行販売を実施しました。多くの皆さまからご支援いただき、応援購入総額は900万円、目標額の1801%を達成するなど、大変高い評価をいただきました。このたび、そのPOLAR Loopがついに一般発売となります。

〈POLAR Loop発売記念、ノベルティプレゼントキャンペーン〉

ポラール公式オンラインストアにてPOLAR Loopをご購入いただくと、先着100名の方へ、オリジナルのサーモタンブラーをプレゼントいたします。

キャンペーン期間：1月28日～2月28日（なくなり次第終了）

デジタルデトックスを叶える、スクリーンレスのPOLAR Loop

POLAR Loopは画面や通知、アラートを搭載しないことで音や視覚的な刺激から解放され、情報過多な日々から適度に距離を置くことができます。装着していることを忘れるほど自然な感覚で、アクティビティ、睡眠、身体の状態をバックグラウンドでデバイス本体へ自動記録。日常に溶け込むストレスフリーな使い心地で、健康管理をよりシンプルにサポートします。また、サブスクリプションは不要で、購入後すぐに無料でご利用いただけます。

POLAR Loopは「健康習慣の日常化」をサポートします。「健康が気になるけれど運動が続かない」「運動したいが時間がない」といった方でも、無理なく自然にヘルスケア管理ができるよう設計されています。激しい運動をしなくても、掃除や移動、階段の使用など、日常の小さな動きの積み重ねが活動量の向上につながります。POLAR Loopはこうした日々の動きも計測し、一日の活動量をアプリで確認できるため、自然と「動く習慣」が身につきます。24時間着用することで、日中の活動から夜間の睡眠まで、心身のコンディションを包括的にサポートします。

軽やかな着用感と上質なデザイン性

・重さはわずか29.5gで、装着していることを忘れるほど快適。

・本体とバックルには上質なステンレス素材を採用し、高級感のあるデザインに。

・軽さとフィット感にこだわった心地よいリストバンド。

・交換可能なリストバンドはS/MとM/Lの２サイズを同梱。

長時間使用でも安心

・最大約8日間＊の連続使用が可能なロングバッテリー。

・本体には約4週間分のデータ保存機能を搭載し、毎晩の充電やデータ消失の心配もなし。

＊24時間心拍計測時

日中の活動を自動で記録

・歩数や活動時間をバックグラウンドでデバイス本体に自動記録。

・専用アプリ「Polar Flow」で詳細データを確認可能。

・１日の目標活動量に対する達成度をパーセントで表示し、モチベーション向上に貢献。

運動を自動で検知し詳細を保存

・運動を自動検知し、運動時間、心拍数、カロリーなどのログを保存。

・「Polar Flow」アプリでの運動計測（マニュアル計測）も可能。

睡眠と休息状況を可視化

・睡眠の質、量、時間、深度などを自動モニタリング。

・睡眠による心身の休息状況を分析し、日々のコンディション最適化へ活用。

高精度な心拍センサー搭載

・ポラールのスマートウォッチにも採用されているPolar Precision PrimeTM心拍センサーを搭載。

・3色10個のLEDにより、異なる深さの血管を検知し、誤差を抑えた高精度の計測を実現。

ヨーロッパ品質とプライバシー保護

・製品はすべて欧州で設計・開発。

・ユーザーデータはEUの厳格な保護規定に準拠し、プライバシーを保護。

・アカウント削除時にはデータを完全消去。

サステナビリティへの配慮

・内蔵バッテリーの交換が可能（ポラールカスタマーサービスにて有償対応）。

・バッテリー交換により、デバイスを長期間ご使用いただけます。

※本製品はフィットネス・トレーニング用途であり、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではなく、医療機器には該当しません。

POLAR Loop LP :https://hb.polar.com/ja/polar-loop-0128

POLAR Loop 製品ページ :https://www.polar.com/ja/loop

＜POLAR Loop製品概要＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15404/table/45_1_2e8251caff088b900dcdee70fa8d36c0.jpg?v=202601281151 ]

＜ POLAR Loop交換ベルト製品概要＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15404/table/45_2_c76f72416f08c7060f2ba0749d9391a2.jpg?v=202601281151 ]

＜ POLAR Loop交換ベルト（限定カラー）製品概要＞[表3: https://prtimes.jp/data/corp/15404/table/45_3_f31536b5415151a1f3920ffde73250fd.jpg?v=202601281151 ]

＜ POLAR Loop交換バックル製品概要＞[表4: https://prtimes.jp/data/corp/15404/table/45_4_2d2579538ceec26207c942d8132bf90f.jpg?v=202601281151 ]

ポラールについて

Polar Electro（本社：フィンランド、設立：1977年）は、1982年に初のトレーニング用心拍計モニター装置を開発した、心拍トレーニングのスペシャリストです。同分野のリーディングカンパニーとして50年近くにわたり、徹底的な研究・分析に基づく革新的な製品を世に送り出してきました。その製品の正確さと性能の高さ、優れた心拍数モニター機能はトップアスリートや専門家に認められ、世界中で使われています。現在、世界80カ国以上で販売されています。ポラール・エレクトロ・ジャパン株式会社は、ポラールの100％子会社として2009年3月に設立されました。日本国内における様々な活動を通じて、スポーツにおける心拍トレーニングの重要性をアスリートや一般の方へ広く訴求しています。

公式HP :https://www.polar.com/ja

【お問い合わせ先】

ポラールサービスセンター Email: info.jp@polar.com