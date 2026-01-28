エッジAIコンピューティング向け産業用NVMe SSD「N700Kシリーズ」を発売

ハギワラソリューションズ株式会社

ハギワラソリューションズ株式会社（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：葉田 順治）は、エッジAIコンピューティング向け産業用SSD「700シリーズ」の新ラインとして、PCIe Gen4対応 産業用NVMe SSD「N700Kシリーズ」を発売します。

「N700Kシリーズ」は、エンタープライズ向けNVMeコントローラと産業機器グレードのTLC NANDを採用したサーバー向けSSDで、フォームファクタとしてM.2 2280、U.2に加え、当社として初となるE1.Sをラインナップ。1U／2Uサーバーから高密度エッジノードまで、さまざまな筐体構成に対応したストレージ設計を可能にします。

通信インフラ、スマートファクトリー、医療画像、公共インフラなど、エッジ側での高速データ処理・解析用途に向けて発売開始いたしました。

概要

エッジ側でAI推論や動画解析、ログ集約を行うシステムでは、これまでのSATAインターフェース主体の構成から、NVMe／PCIeを前提としたサーバー設計への移行が進んでいます。特に、5G基地局やMECノード、産業用ラックマウントサーバーなど、高密度実装とスループットを両立させたい用途では、フォームファクタやインターフェースの選択肢が、システム全体の設計自由度を左右します。

一方で、一般的な民生・データセンター向けNVMe SSDは、広い動作温度範囲や電断対策、長期供給といった産業・インフラ向けの要求仕様が十分でない場合もあります。

「N700Kシリーズ」は、700シリーズのコンセプトを継承しつつ、NVMe／PCIe Gen4インターフェースと複数フォームファクタ対応によって、エッジサーバーならではの「性能」に産業用途の「信頼性」をバランスよく融合することを目指した産業用NVMe SSDです。

製品特長

NVMe／PCIe Gen4 x4対応による高スループット

PCI Express Gen4 x4インターフェースおよびNVMe 1.4に準拠し、Sustained Read最大7,210 MB/s、Sustained Write最大2,020 MB/sのスループットを実現。ランダムアクセスでも、Random Read最大822K IOPS、Random Write最大196K IOPSと高い処理性能を備え、エッジサーバー上でのAI推論や画像・センサーデータの同時処理に適した性能を提供します。

エッジサーバー設計の自由度を高める3フォームファクタ

M.2 2280、U.2 15mm、E1.S 9.5mmの3フォームファクタを展開。

・M.2 2280：スリム型エッジノードや産業用コンピュータ向け

・U.2 15mm：2.5インチベイを持つエッジサーバーやストレージサーバー向け

・E1.S 9.5mm：高密度実装とエアフロー設計を重視する1U／2Uサーバー向け

特にE1.Sは当社として初めて製品化するフォームファクタであり、今後増加が見込まれるE1.S対応サーバーシャーシでの採用を見据え、高密度・高性能なエッジストレージ構成を実現します。

産業機器グレードTLC NANDと広温度対応

BiCS5ベースのTLC NANDを採用し、0～70℃の標準温度モデルと、-40～85℃の温度拡張モデルを用意。屋外筐体や制御盤内など、温度変化が大きい環境を想定したエッジ装置においても安定動作を目指した設計としています。

PLP（Power Loss Protection）による電源異常時対策

高分子固体キャパシタによるPLP機構を搭載し、電源断発生時に完了済Writeコマンドを条件付きで保護します。サーバー筐体内の一時的な電源ドロップや、遠隔設置ノードでの不意の電断イベントに配慮し、ログデータや制御系データの保全性向上にも寄与します。

480GB～7,680GBまでの容量バリエーション

TLC構成で480GB／960GB／1,920GB／3,840GB／7,680GBの容量をラインナップ。

ベースとなるOS・アプリケーション領域から、映像・ログの長期蓄積、AIワークロード用の一時領域まで、用途に応じた容量設計が可能です。

LiveMonitorPlusとの連携による運用・保守の見える化

専用ツール「LiveMonitorPlus」に対応し、S.M.A.R.T.情報、推定寿命、書込累積量、温度推移などをグラフ表示できます。これにより、エッジノードの状態把握や予防保全、Secure Eraseの実行など、運用フェーズでのメンテナンス業務を効率化します。

セキュリティ・データ消去機能

TCG Opal 2.0にオプションで対応可能です。また、Secure Erase／Sanitize、Format NVMといったコマンドに対応しており、装置更新時や貸出機返却時など、データの完全消去が求められる場面での運用を支援します。

トレーサビリティと長期供給への配慮

全製品にユニークシリアル番号およびQRコードを付与し、SKU型番、NANDロット、製造日、FWバージョンなどの製造履歴を長期的に管理します。変更管理やEOL通知など、産業用途で重視されるライフサイクル情報の提供を通じて、長期供給を前提としたシステム設計をサポートします。

製品ラインナップ

動作温度：0～70℃（標準品）

動作温度：-40～85℃（温度拡張品）

製品仕様

ハギワラソリューションズ株式会社について

※Sustained Read/Writeとは、一定時間以上、連続して読み書き続けた場合に速度低下後も安定して維持できる実効性能の速度になります。- E1.S N700KH Series(https://www.hagisol.co.jp/products/storage/detail?serial_code=N700KH)- M.2 2280 N700K8 Series(https://www.hagisol.co.jp/products/storage/detail?serial_code=N700K8)- U.2 N700K2 Series(https://www.hagisol.co.jp/products/storage/detail?serial_code=N700K2)

ハギワラソリューションズは、20年以上前からNANDフラッシュメモリを使ったフラッシュストレージ市場に参入し、日本国内のインダストリアル市場（産業機器・組込み市場）において上位のシェアを維持し続けています。近年は産業用PC・ボード市場にも参入し、高信頼性フラッシュストレージと組み合わせた製品開発を積極的に進めています。

