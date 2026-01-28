パーソナルジムをもっと身近に。比較ポータル「ジムセレ」運営開始

株式会社パーソナルジムマーケティング

株式会社パーソナルジムマーケティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役：塩路高浩）は、パーソナルジム選びに特化した比較ポータルサイト 「ジムセレ」（https://personalgym.co.jp/）の運営を、2026年1月より開始いたしました。

「情報が多すぎて選べない」「自分に合うパーソナルジムが分からない」といった利用者の声を背景に、条件検索を軸とした“選びやすさ重視”のポータルサイトとして開発されました。

サービスの目的や背景

近年、パーソナルジムは全国的に増加し、ダイエットやボディメイクだけでなく、健康維持・運動不足解消など、幅広い目的で利用されるようになっています。

一方で、

- 情報が分散していて比較しづらい- 料金やサービス内容が分かりにくい- 自分に合うジムを判断する材料が少ない

といった課題も顕在化しています。

「ジムセレ」は、こうした課題を解消するため、比較ポータルとして立ち上げられました。

サービス詳細

１. 条件検索による“選びやすさ”

価格帯・目的（ダイエット／健康維持など）・男女別対応など、利用者のニーズに応じた条件検索が可能です。

２. 中立性を重視したサイト設計

広告費によって掲載順位が決まる仕組みは採用せず、利用者目線での情報整理・比較を重視しています。

３. 全国対応・拡張型ポータル

現在、全国100店舗以上のパーソナルジムを掲載。

今後1年以内に 2,000店舗規模 への拡大を目指しています。

今後の展開

今後は、 利用者による口コミ投稿機能の強化 パーソナルジム業界全体の動向をまとめた調査・レポートの公開などを予定しており、単なる情報サイトにとどまらず、業界全体の発展に寄与するプラットフォームを目指してまいります。

担当者コメント

代表取締役・塩路高浩

パーソナルジムは「高い」「ハードルが高い」というイメージを持たれがちですが、実際には目的や予算に応じて、さまざまな選択肢があります。

ジムセレを通じて、パーソナルジムをもっと身近に感じてもらい、

これまで一歩踏み出せなかった方にも利用のきっかけを届けたいと考えています。

将来的には、Webサイトにとどまらず、業界を代表する情報プラットフォームとして成長させていきたいです。