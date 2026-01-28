クラウドファイルサーバーFileforce「電子取引ソフト法的要件認証」を取得

ファイルフォース株式会社

クラウドストレージ「Fileforce」を提供するファイルフォース株式会社（本社：東京千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）が運営する「電子取引ソフト法的要件認証」を新たに取得いたしました。当社はこれまでに「電子帳簿ソフト法的要件認証（保存）」および「電子書類ソフト法的要件認証」を取得しており、今回の認証取得により、電子帳簿保存法における主要3区分において、法的要件を満たすソフトウェアとして認められました。

「電子取引ソフト法的要件認証制度」は、電子計算機を使用して作成・授受される国税関係書類の電子取引データについて、改正電子帳簿保存法第7条に定められた保存要件を満たしているかを、JIIMAが第三者機関として審査・認証する制度です。今回の認証取得により、「Fileforce」が電子取引データの保存に求められる法的要件を満たしていることが公的に確認され、ユーザー企業は電子取引データや証憑書類等を安心して保管・管理いただけます。

当社は今後も、企業の文書管理に関わる業務の電子化・効率化を支援し、法令遵守と業務生産性向上の両立に貢献してまいります。

電子取引ソフト法的要件認証制度について

https://www.jiima.or.jp/certification/denshitorihiki/

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず23,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMパートナーを含む

