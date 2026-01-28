デイブレイク、高品質冷凍フルーツの加工場見学ツアーを開催

デイブレイク株式会社

特殊冷凍ソリューション事業を展開するデイブレイク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：木下昌之）は、株式会社POPLAB（本社：佐賀県鳥栖市、以下POPLAB）の協力のもと、高品質冷凍フルーツの加工場見学ツアーを開催しました。

高品質冷凍フルーツの市場拡大とプラットフォーム構築を目指してデイブレイクとPOPLABが2025年1月より推進する「アートロックフルーツプロジェクト」は、開始から約1年で製造パートナーが5社へと拡大。販売先や用途も着実に広がりを見せています。本プレスリリースでは、見学ツアーのレポートとともに、同プロジェクトの最新動向についてお知らせします。

高品質冷凍フルーツの加工場見学ツアーについて

本ツアーは、2025年12月に開催し100名以上が参加した「高品質冷凍フルーツ加工セミナー」の受講者の中から、特に冷凍フルーツ加工に関心の高い方を対象に実施したものです。当日は、佐賀県鳥栖市にあるPOPLAB本社にて、実際に販売されているアートロックフルーツの製造現場を公開。製造工程を間近で見学いただきながら、原料選定時のポイントや前処理の工夫、凍結時に注意すべき点など、品質を左右する重要なノウハウについて解説しました。案内役を務めたPOPLAB専務取締役・桐山一郎氏が、現場での実例を交えながら丁寧に説明し、参加者からはさまざまな質問が寄せられました。

参加者は、冷凍フルーツ加工への参入を検討している果物生産者をはじめ、冷凍フルーツの仕入れを検討する商社担当者など多岐にわたりました。実際の製造現場を見ながら商品説明を受けることで、アートロックフルーツの品質や再現性の高さ、今後の市場拡大の可能性を具体的にイメージできたという声が多数。POPLABとデイブレイクが進めるアートロックフルーツ加工グループへの参画意向が高まったという反響も寄せられています。

アートロックフルーツプロジェクトの成長

アートロックフルーツプロジェクトは、高品質冷凍フルーツの市場拡大とプラットフォーム構築を目指し、デイブレイクとPOPLABが2025年1月より始動しました（※1）。プロジェクト開始から約1年で製造パートナーは5社に拡大。果物生産者や食品製造事業者に加え、香川県ではJA香川県が参画し、生産者の収益拡大を目的とした冷凍事業がスタートしています（※2）。

この度開催した加工場見学ツアーのほか、高品質冷凍フルーツをテーマとしたセミナーや試食会を継続的に開催し、品質の高さや市場の可能性を伝える普及活動を推進。2026年1月には内閣府沖縄総合事務局が主催する展示商談会「食のいちゃりば展示商談会」にも出展し、沖縄県内の農産物の販路拡大に寄与するとして、来場者から多くの注目を集めました。これらの取り組みを通じ、新規事業の立ち上げや既存の冷凍技術の有効活用の手法として、食品事業者から高い関心が寄せられています。

JA香川県が展示会で提供した地元のブランド果実を使用したフローズンドリンク

（※1）デイブレイクとPOPLABが高品質冷凍フルーツの共同プロジェクトを始動(https://www.d-break.co.jp/news/250130-poplabpj/)

（※2）JA香川県、冷凍事業で生産者の収益拡大へ(https://www.d-break.co.jp/news/case-260122jakagawa/)

さらに、アートロックフルーツの販売先も着実に広がっており、小売店での取り扱いにとどまらず、いちごフェアなどの催事や飲食店といった多様なシーンで導入が拡大。高品質で安定供給が可能な冷凍フルーツとして、用途の幅が広がっています。

デイブレイクとPOPLABは、今後もプロジェクト参画事業者と連携しながら、高品質冷凍フルーツの市場拡大に向けて、品質向上や販路開拓を推進してまいります。そして、フルーツのロスの削減や生産者の収益拡大に貢献し、持続可能な果物産業の実現を目指してまいります。

デイブレイクの特殊冷凍機「アートロックフリーザー」について

「アートロックフリーザー」は、デイブレイクの食材研究データを踏襲し、独自に開発した特殊冷凍機です。2021年10月の発売以降、導入先は約700社を越え、多くの食品事業者に支持されています。一般的な冷凍の場合、細胞内の水分が氷に変わるときに細胞が損傷。特殊冷凍は、急速かつ均一に凍結することで氷結晶が小さく生成され、細胞の損傷を減らし、うまみ成分の流出を防ぎます。さらに、冷風の循環に技術が加わり、食品に与えるダメージを低減。素材本来の風味や食感を保ち、調理済みの食品も、できたての味を再現します。「アートロックフリーザー」は、これまで難しいとされていた食品の冷凍を可能にするとともに、従来を上回る高品質な冷凍食品を生み出しています。

デイブレイク株式会社について

「作り手から食べ手までのより良い未来を創造する」をミッションとして掲げ、特殊冷凍機に特化した国内唯一の専門会社として2013年創業。食品事業者への特殊冷凍機の販売および導入支援、特殊冷凍食材「アートロックフード」の流通事業など、特殊冷凍テクノロジーを活用したソリューション事業を展開。デイブレイクは、これからも特殊冷凍のパイオニアとして、食品流通のあらゆる課題を解決する事業を展開・推進してまいります。

https://www.d-break.co.jp/