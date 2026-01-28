AI顧問で経営をアップデートする！企業のあらゆる課題をワンストップで解決する「AI顧問」サービス「AIKATA」を正式リリース

株式会社AgLab

「AIで日本をアップデートする」を掲げる株式会社AgLab（本社：東京都港区、代表取締役：相川 直輝）は、企業のAI活用を相談・整理・実行まで一気通貫で支援する月額制の企業専属「AI顧問」サービス「AIKATA」を正式リリースしたことをお知らせいたします。

◆AIKATAとは

AIKATAは、企業様専属の顧問のように、AI教育コンテンツ・業務効率化システム・営業促進システム・相談相手など、様々な場面で活用できる月額制の「AI顧問」サービスです。

AI教育コンテンツや全自動議事録作成、最新AI搭載のチャットボットなど、企業様にとって欲しい機能がオールインワンとなっており、企業様のお困りごとに寄り添う相方(AIKATA)として、相談・整理・実行と一気通貫でサポートできます。

◆AIKATAリリースの背景

ChatGPTをはじめとした生成AIが急速に発展・普及している昨今、生成AIの業務活用・社内浸透などに悩みを抱える企業が増えてきています。

特に、「実際の業務に生成AI活用を落とし込めていない」「リソース不足で社内に専属のAI推進担当者を置けない」「AI人材の外注するとコストがかかる」などの課題を抱える企業様が多くいるのが現実です。

そのため、弊社は低コストで企業様の実業務における生成AI活用を推進するべく、相談・整理・実行までを一気通貫で担う企業専属の「AI顧問」サービス「AIKATA」をリリースいたしました。高額なコンサルティングサービスではなく、気軽に利用できる「AIKATA」を提供することで、企業規模に問わず、AIリテラシーの向上と実業務への生成AI活用を推進していきます。

◆AIKATAの特徴

AIKATAは、実務直結の教育コンテンツに加え、全自動議事録作成や業務用途別AIなどを搭載したAIKATAプラットフォームを提供する、企業専属の「AI顧問」サービスです。

単なるツール提供にとどまらず、実務でのAI活用相談や最新情報の配信などサポート体制も充実しており、企業の圧倒的な業務効率化を一気通貫で支援します。

◆AIKATA機能一覧(2026年1月現在)

・教育コンテンツ ： アーカイブ形式のオンライン視聴（100講義以上）

・全自動議事録作成 ： フォルダ管理・編集機能・URL共有機能

・業務用途別AI ： なんでも相談・画像生成・コード生成・長文要約

・営業管理ツール ： 営業成績管理ダッシュボード

・サポートLINE ： サービスに関する質問や実務相談が可能

今後も順次サポート企業様のAI活用を促進する機能を追加してまいります。

◆会社概要

【AIで日本をアップデートする】

株式会社AgLabは『AIで日本をアップデートする』を掲げ、法人向け生成AI導入研修・法人向けAIコンサルティング・システム受託開発・クリエイティブ制作を軸に、企業のAI活用をトータルで支援しています。

現状分析・戦略立案から、実装・運用まで伴走する「一気通貫のAIパートナー」として、即効性のある業務効率化から未来を見据えた新規事業の創出までトータルで支援しています。

『AIを誰もが使える社会』をビジョンに掲げ、地方自治体や地域メディアとの連携も強化しており、日本社会全体のAIリテラシー向上と普及に向けて日々奔走しています。

▼高知市と共同開催した「生成AI活用セミナー」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000170042.html

▼山形県みらい共創推進研究会「生成AI活用セミナー」に登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000170042.html

▼熊日日新聞社 会員企業向け「生成AI活用セミナー」

https://aglab.co.jp/news/3

会社名 ：株式会社AgLab（エージーラボ）

https://aglab.co.jp/

設立日 ：2025年2月7日

所在地 ：東京都港区北青山2-7-26 Landwork青山ビル2階

代表者 ：代表取締役 相川 直輝

事業内容 ：AI/SNSスクール運営・生成AI導入研修・法人向けAIコンサルティング

従業員数 ：30名（アルバイト・パート含む）

グループ会社：株式会社Anyglo（エニ―グロー）

https://anyglo.co.jp/

◆本リリースに関する取材・問い合わせ先

株式会社AgLab 担当：伊藤

MAIL：info@aglab.co.jp