導入事例：伊勢市立図書館に公衆Wi-Fiサービス「FREESPOT」を導入。施設利用が活発化し、学習やイベントでのインターネット利用も快適に

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）の公衆Wi-Fiサービス「FREESPOT（フリースポット）」導入キット「FS-M1266(http://www.buffalo.jp/product/detail/fs-m1266.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、伊勢市立図書館にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。

伊勢市立図書館 様導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/government-city-iselibrary.html

歴史と文化の中心地・伊勢神宮を擁する三重県伊勢市。同市は、令和3年に策定した「伊勢市デジタル行政推進ビジョン」に基づき、市内公共施設へのWi-Fi環境整備を進めてきました。その取り組みの一環として、伊勢市立伊勢図書館と伊勢市立小俣図書館に公衆Wi-Fiサービス「FREESPOT」を導入。従来のインターネットコーナーに加え、会議室や視聴覚室、ホールなどでもWi-Fi利用が可能になり、施設の利便性が向上。タブレット学習や文化講座・サークル活動など、さまざまな利用シーンで快適にインターネットを利用できる環境を構築しました。

採用商品

FS-M1266

43,780円(税抜39,800円)

管理者機能搭載

法人様向けFREESPOT導入キット

http://www.buffalo.jp/product/detail/fs-m1266.html

WAPS-AX4

43,780円(税抜39,800円)

法人向けWi-Fi 6(11ax)対応

無線LANアクセスポイント

1201+573Mbps スマートモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/waps-ax4.html

BS-GS2008P

60,280円(税抜54,800円)

法人向け レイヤー2

Giga PoE スマートスイッチ 8ポート

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-gs2008p.html

関連ページ

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/government-city-iselibrary.html「フリースポット」特集ページ :https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/freespot.html伊勢市立図書館 公式サイト :https://iselib.city.ise.mie.jp/

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.