導入事例：伊勢市立図書館に公衆Wi-Fiサービス「FREESPOT」を導入。施設利用が活発化し、学習やイベントでのインターネット利用も快適に
株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）の公衆Wi-Fiサービス「FREESPOT（フリースポット）」導入キット「FS-M1266(http://www.buffalo.jp/product/detail/fs-m1266.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、伊勢市立図書館にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。
伊勢市立図書館 様
歴史と文化の中心地・伊勢神宮を擁する三重県伊勢市。同市は、令和3年に策定した「伊勢市デジタル行政推進ビジョン」に基づき、市内公共施設へのWi-Fi環境整備を進めてきました。その取り組みの一環として、伊勢市立伊勢図書館と伊勢市立小俣図書館に公衆Wi-Fiサービス「FREESPOT」を導入。従来のインターネットコーナーに加え、会議室や視聴覚室、ホールなどでもWi-Fi利用が可能になり、施設の利便性が向上。タブレット学習や文化講座・サークル活動など、さまざまな利用シーンで快適にインターネットを利用できる環境を構築しました。
採用商品
FS-M1266
43,780円(税抜39,800円)
管理者機能搭載
法人様向けFREESPOT導入キット
http://www.buffalo.jp/product/detail/fs-m1266.html
WAPS-AX4
43,780円(税抜39,800円)
法人向けWi-Fi 6(11ax)対応
無線LANアクセスポイント
1201+573Mbps スマートモデル
https://www.buffalo.jp/product/detail/waps-ax4.html
BS-GS2008P
60,280円(税抜54,800円)
法人向け レイヤー2
Giga PoE スマートスイッチ 8ポート
https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-gs2008p.html
関連ページ
導入事例ページ :
https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/government-city-iselibrary.html
「フリースポット」特集ページ :
https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/freespot.html
伊勢市立図書館 公式サイト :
https://iselib.city.ise.mie.jp/
