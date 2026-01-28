【ラベイユ】ブルガリアから届いた新作はちみつ「チェリープラム」やフランスから届いたお花形のはちみつキャンディ

L’ABEILLE 株式会社（本社：東京都港区南青山／代表取締役社長 白仁田雄二）が運営する世界12 か国80 種類以上のはちみつを販売するラベイユでは、春におすすめのはちみつ2 種、はちみつを使ったキャンディを2026 年2 月15日（日）から数量限定で発売します。

春らしい味わいのはちみつ2 種＆フランスから届いたお花型のはちみつキャンディ

L'ABEILLE株式会社春のギフト イメージ集合【はちみつ】ブルガリア チェリープラム【はちみつ】フランス 春の花々ボンボンフルール ミエル

春のシーズンにふさわしいはちみつがブルガリアとフランスから届きました。早春に咲く珍しいチェリープラムの花から採れた「ブルガリア チェリープラム」はちみつは、アプリコットジャムのような凝縮した果実感と清涼感のある余韻が魅力。酸味のある乳製品との相性がよく、クリームチーズやヨーグルトに合わせるのがおすすめ。

毎年、この季節に人気の「フランス 春の花々」はちみつは、菜の花、キイチゴの花から採れ、ミルキーな甘みとすっきりとした後味が特長。採れたてのいちごに練乳のように合わせたり、トーストやカフェオレとのマリアージュにもぴったり。

このほか、フランスから届いたお花形の可愛らしいはちみつキャンディ「ボンボンフルール ミエル」も登場。ホワイトデーシーズンのギフトや歓送迎の多いこの時期に春の贈り物としておすすめです。

ラベイユ コーポレートサイト：https://labeille.jp/

春シーズン おすすめのはちみつ

【はちみつ】ブルガリア チェリープラム

新発売

■商品名：【はちみつ】ブルガリア チェリープラム

■価格：125g 1,620 円、250g 2,970 円（税込）

■販売期間：2026 年2 月15 日（水）～通年

■養蜂家：アントン・アントノフ氏

■商品説明：早春に咲く珍しいチェリープラム（ベニバスモモ）の花から採れたはちみつ。アプリコットジャムのような凝縮した果実感と清涼感のある余韻。酸味のある乳製品と相性がよく、クリームチーズに合わせると、まるでチーズケーキのような味わいに。ヨーグルトに合わせると芳醇なはちみつの甘酸っぱさが溶け合い、フルーツヨーグルトのようにお楽しみいただけます。紅茶にたっぷり入れると、フルーティーな甘酸っぱさと紅茶の渋みが合い、繊細な香りと奥行のある味わいに。

ブルガリア養蜂家 アントン・アントノフ氏

ブルガリア北部、ドナウ川沿いの町ベレネで養蜂を営むアントン・アントノフ氏。祖父の代から続く養蜂一家の三代目で、約26 年にわたり養蜂を行っています。気候や開花のタイミングを見極めながら、自然の恵みを最大限に生かしたはちみつ作りを続けています。アントノフ氏が何よりも大切にしているのは、ミツバチの健康と自然との共生。花の咲く場所へ巣箱を移動させる「移動養蜂」により、より良い環境で蜜が採れるよう工夫しています。また、木を植え、環境を整える活動にも取り組み、自然との新たな出会いを楽しみながら養蜂を続けています。

【はちみつ】フランス 春の花々

春限定

■商品名：【はちみつ】フランス 春の花々

■価格：125g 2,160 円、250g 3,996 円（税込）

■販売期間：2026 年2 月15 日（水）～4 月頃※数量限定

■養蜂家：トーマス・ペルノー氏

■商品説明：フランスの春に咲く花々から採れる百花蜜。菜の花、キイチゴの花から採れるはちみつは、ミルキーな甘みとすっきりとした後味。ミルキーな甘みとやさしいコクはコーヒーやカフェオレとの相性がよく、やさしい甘みを加えつつマイルドな味わいに。やわらかいパンやトーストと合わせても、思わず笑顔になる美味しさ。春の採れたていちごに直接合わせると、いちごのフレッシュな酸味とはちみつのミルキーさがお互いを引き立てあうマリアージュ。

フランス養蜂家 トーマス・ぺルノー氏

5 歳ころから養蜂場に行っては養蜂を学んでいき、今年で養蜂歴30 年以上のベテラン養蜂家です。フランスに300 か所、スペインに10 か所の養蜂場があり、4500 箱の巣箱を持って、多様なはちみつを収穫しています。自然に優しい養蜂、はちみつに熱を加えない、みつばちによる自然発生的なポリネーションを通じ、自然をもっとよくすることが目標です。自然は、現世代のものではなく、子孫のものだという認識を持って、養蜂に臨んでいます。

お花形の可愛らしいキャンディとはちみつのギフト

ボンボンフルール ミエル

春のおすすめ

■商品名：ボンボンフルール ミエル（ラズベリー、レモン、オレンジ）

■価格：各52g 1,296 円（税込）

■販売期間：通年

■商品説明：フランスから届いたお花型の可愛らしいはちみつキャンディ。はちみつならではのやさしい甘さです。フルーツの甘酸っぱい風味が引き立つ、爽やかな味わいをお楽しみください。ラズベリー、レモン、オレンジの3 種をご用意しました。

春の贈り物 はちみつキャンディギフトデュオ

春限定

■商品名：春の贈り物 はちみつキャンディギフトデュオ

■価格：3,240 円（税込）

■販売期間：2026 年2 月15 日（日）～4 月7 日（火）※数量限定

■商品説明：春におすすめのはちみつ、フランス産のはちみつキャンディをギフトボックスに詰め合わせました。ホワイトデーや春のギフトにおすすめです。

・はちみつ ブルガリア チェリープラム 125g

・ボンボンフルールミエル（ラズベリー） 52g

春の贈り物 はちみつギフトデュオ

春限定

■商品名：春の贈り物 はちみつギフトデュオ

■価格：4,104 円（税込）

■販売期間：2026 年2 月15 日（日）～4 月7 日（火）※数量限定

■商品説明：春におすすめのはちみつ2 種をギフトボックスに詰め合わせました。ホワイトデーや春のギフトにおすすめです。

・はちみつ ブルガリア チェリープラム 125g

・はちみつ フランス 春の花々 125g

＜販売店舗＞

全国のラベイユ店舗、ラベイユ オンラインショップ：https://shop.labeille.jp/

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

ブランド紹介

■ラベイユ ブランド紹介

1946 年創業の蜂蜜ブランド。自社養蜂場の蜂蜜と世界の養蜂場を訪ねて買付けた世界12 か国80 種類以上の蜂蜜、蜂蜜食品などの商品を国内18 店舗とオンラインショップで販売しています。全国の店舗では、蜂蜜のソムリエである販売スタッフがお客様にぴったりの蜂蜜をご提案します。蜂蜜には、蜜源となる花に由来する風味があり、採れる花によって風味が異なります。ラベイユは生産者としての歴史や経験で培った独自の品質基準を元に生産・仕入から販売までを一貫して行い、採れ立ての蜂蜜の風味を大切にお届けしています。

ラベイユ麻布台ヒルズ 外観

■ラベイユ ショップリスト

＜首都圏エリア＞

荻窪本店、日本橋三越本店、新丸の内ビルディング、GINZA SIX、松屋銀座、麻布台ヒルズ、渋谷ヒカリエ、小田急百貨店新宿店、東武百貨店池袋店、荻窪店（LUMINE 荻窪）、そごう横浜店

＜中部・東海エリア＞

松坂屋名古屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ

＜関西エリア＞

阪神梅田本店、大丸心斎橋店、高島屋大阪店、大丸神戸店

＜九州エリア＞

福岡三越

＜そのほか＞

ラベイユ オンラインショップ https://shop.labeille.jp/

ラベイユ コーポレートサイト https://labeille.jp/

参考資料：ラベイユの蜂蜜について

■品質

ラベイユの蜂蜜は、全て養蜂場の場所、養蜂家の顔と名前が分かります。取引を開始する前に、世界中の養蜂場を訪ね、自然環境や養蜂家の技術、工場の衛生管理などいくつもの項目を審査します。養蜂家やその家族と長い時間を共に過ごして互いの理解を深め、信頼関係を結びます。養蜂家のひととなりや信念が蜂蜜の安全性や品質に影響するためです。仕入れた蜂蜜は蜂蜜先進国であるフランスやイタリアに学んだ蜂蜜の風味を損なわない技術と独自の品質管理基準で管理し、蜂蜜本来の豊かな風味をお客様にお届けしています。

品質イメージ

■品揃え

蜂蜜には蜜源となる花に由来する風味があり、採れる花によって風味が異なります。ラベイユは70 年にわたる養蜂家としての知識と経験、世界の買付で培った独自の品質基準を元に、蜜源となる花や果実の風味が生きた個性豊かな単花蜜を仕入れ、品揃えしています。そのため、フルーツの花から採れた蜂蜜はフルーツの果実を思わせる風味、ハーブの花から採れた蜂蜜はハーブの花々の香りを感じることができます。ラベイユでは自社養蜂場の蜂蜜と、世界12 か国から仕入れた80 種類以上の蜂蜜を品揃えしています。珍しい花から採れた蜂蜜や、厳しい自然環境で採れた蜂蜜、オーガニックの蜂蜜など、専門店ならではの品揃えも楽しめます。

品揃えイメージ

■サービス

蜂蜜は採れる蜜源によって様々な個性があり、その風味によって合わせる食材が異なります。どんなに美味しい蜂蜜であっても、食材との組み合わせを間違えると、残念ながらその美味しさは十分に味わうことができません。ラベイユのお店では蜂蜜全てをご試食いただき、味を確かめたうえでご購入いただくことができます。また、スタッフが蜂蜜ソムリエとして、世界12 か国80 種類以上の品揃えの中からお客様の好みや用途にあう蜂蜜をご提案します。それぞれの蜂蜜をとびきり美味しく召し上がれるマリアージュもご紹介します。

サービスイメージ

■都市養蜂

ラベイユは、都市と生き物の共生を目指すミツバチプロジェクトの主旨に賛同し、都市部で養蜂を行い、採れた蜂蜜をショップで販売しています。以下の店舗は、建物の屋上やテラス、近隣で養蜂を行っています。

L'ABEILLE 日本橋三越本店

L'ABEILLE 麻布台ヒルズ

L'ABEILLE 渋谷ヒカリエ

L'ABEILLE 東武百貨店池袋店

L'ABEILLE 大丸心斎橋店

L'ABEILLE 福岡三越

都市養蜂イメージ