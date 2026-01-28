【衝撃の４１％オフ!!】広島県の頂点に輝いた「夜叉うどん」が、1月26日よりグランプリ受賞記念キャンペーン第２弾を開催中！神楽門前湯治村での夜叉うどんが、なんと４１％オフ!!

ひろしま安芸高田大都市圏 プロモーション実行委員会

■県民投票で圧倒的支持！「夜叉うどん」が広島の頂点へ

広島県が主催する食の祭典「OK!! 広島（おいしいけぇ、ひろしま） “推し食”グランプリ」の最終結果が12月16日に発表され、安芸高田市の「夜叉うどん」が見事グランプリに輝きました。

総投票数8,794票のうち、2位に大差をつける4,114票を獲得しました。「安芸高田市のソウルフードを広島の顔に」という熱い想いと、唯一無二の“旨辛”な味わいが多くの県民の心を掴みました。

12月16日、広島県庁において横田知事（右から３人目）より表彰を受けた「夜叉うどん」江種恭匡氏刺激的な辛さの後に、芳醇な旨味が広がる「夜叉うどん」

■受賞の反響を受け、12月19日より「感謝キャンペーン」を開催中！

受賞発表後、SNSや店頭では多くのお祝いの言葉をいただきました。この大きな反響にお応えし、応援してくださった皆様への感謝を込めたキャンペーンを実施しており、1月26日よりキャンペーン第２弾を開始しました。

■第２弾キャンペーン内容：

神楽門前湯治村の公式LINEのお友達に41％オフクーポン配布[ひとり１回：レギュラー（880円）とスペシャル（1,100円）のみ]

■実施期間：

2026年1月26日(月)～2026年3月9日(月)まで

■実施店舗：

神楽門前湯治村内 [権兵衛]

■神楽門前湯治村 江種恭匡（うま辛伝道師）のコメント

「4,114票いただいたので41％オフです!!」 “どうせよくある割引でしょ”って思ってた人、甘いです。 夜叉うどんはそんな生ぬるいことはしません。 原価が悲鳴を上げるレベルの割引で提供します。

しかも、店頭の一杯だけじゃなくて、箱入り夜叉うどんや冷凍夜叉うどんも販売中。こっちは41％オフではありませんが、家で好きなタイミングで夜叉うどんを食べられる“安心のストック力”が魅力です。 神楽門前湯治村で夜叉うどんを味わって衝撃を受けたら、その勢いで家用も確保しておくことをおすすめします！

この機会を逃すのは、正直もったいないどころの話じゃないです。“また今度でいいや”って油断してると、気づいた時にはこのキャンペーンは終わってます。皆様、今すぐ神楽門前湯治村にお越しいただき夜叉うどんを味わってください。」

箱入り夜叉うどん冷凍夜叉うどん