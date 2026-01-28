【運用管理者の“明日のヒント”が集まる】企業の壁を越えてつながるユーザーコミュニティサイトを公開

株式会社ダイレクトクラウド

ファイルサーバーのDXから生成AIまで統合管理をする株式会社ダイレクトクラウド（本社：東京都港区、代表取締役：安 貞善、以下ダイレクトクラウド）は、2026年1月28日（水）、DirectCloudユーザー限定の公式コミュニティサイト「DirectCloudコミュニティ」を公開しました。

本コミュニティは「DirectCloudをもっと活かす、もっと繋がる」をコンセプトに、ユーザー同士が活用ノウハウを共有し、疑問を解決し、より高度なファイル共有環境を実現するための“共創型プラットフォーム”です。

■ コミュニティ開設の背景：DirectCloud管理者の“孤立”を解消する場を作りたい

企業のサービス・ツール管理者は、日々のセキュリティ対応・システム運用の中で、

「他社はどうしているのか知りたい」

「少しの疑問でも気軽に相談できる相手がいない」

という課題を抱えているというお声を聞きます。

DirectCloudにはこれまで、「活用方法をもっと知りたい」「他社の事例を参考にしたい」といった活用ノウハウや運用のヒントを求める声が多く寄せられていました。

これらの声にお応えするため、企業の枠をユーザー同士が自然と助け合い、学び合える“つながりの場”としてコミュニティサイトを立ち上げました。

■ DirectCloudコミュニティサイトでできること

・コミュニティ（ユーザー同士の交流・情報交換）

運用の工夫や設定の疑問、活用アイデアなど、日常の小さな悩みから専門的な相談まで気軽に投稿できます。

・Q&A（相互支援）

ユーザー同士で疑問を解決し、問題の一次解決率向上を促進します。

・ユースケース（他社の活用事例の共有）

「どのようにDirectCloudを使いこなしているか？」

実践的なノウハウを閲覧し、自社の活用のヒントとして役立てられます。

・導入事例

成功事例や活用シーンを紹介し、運用改善や高度化の参考にできます。

・イベントスケジュール

アップデート説明会、ユーザー向け勉強会、カンファレンスなどの最新情報をカレンダー形式で掲載。

・お問い合わせ

導入後の問い合わせへスムーズにアクセスできる導線を提供。

■ 期待される効果：ユーザー価値と顧客体験をさらに高める

DirectCloudコミュニティは、ユーザー企業にとっての利便性向上だけでなく、

DirectCloud自体のサービス価値向上にもつながる取り組みです。

【ユーザー企業のメリット】

・他社の“実践知”に触れられる

・些細な疑問を気軽に相談できる

・運用の質・スピードが向上

・DirectCloud管理者の負担軽減・孤独感解消

【DirectCloudとしての価値】

・活用促進によるユーザー満足度向上

・自然発生的なナレッジの蓄積

・企業を横断したコミュニティ文化の醸成

DirectCloudは、ユーザー同士が学び合うコミュニティを中心に、

より効率的で高度なIT運用を実現できる環境づくりを進めていきます。

今後は、ユーザー参加型イベントや活用コンテンツの拡充など、

“DirectCloudを使う楽しさと価値”をさらに高める取り組みも予定しています。

■会社概要

会社名：株式会社ダイレクトクラウド

所在地：東京都港区東新橋2-12-1 PMO東新橋 7階

代表者：代表取締役 安 貞善

資本金：4,000万円

設立 ：2004年 5月

URL ：https://directcloud.co.jp/company#com-profile

DirectCloudは、企業のセキュリティポリシーに準拠したセキュアな環境で、企業間のファイル共有やハイブリッドワークスペースを提供します。このサービスは、複雑なアクセス権管理、情報漏洩対策などのデータ管理をクラウド上でスマートに行えるクラウドファイルサーバーです。また、生成AIを活用してデータを効率的に活用することができるデータインフラでもあります。 さらに、データのライフサイクル管理や長期バックアップも簡単に行えるため、企業のデータ管理を包括的にサポートします。