″香り″でいちごの記憶をデザインする。YOUR MUSK 横浜赤レンガ倉庫店にて、心まで甘く整う没入型イベント『いちごの祭典』を期間限定開催

株式会社ノルコーポレーション

2026年2月5日(木)より、横浜赤レンガ倉庫で開催される『YOKOHAMA Strawberry Festival 2026』。このいちごの祭典に合わせ、YOUR MUSK by John's Blend横浜赤レンガ倉庫店では、五感で季節の訪れを感じる「いちご尽くし」の限定イベントを実施します。

冬の冷たさが残る空気の中に、いちごの甘酸っぱさとホワイトムスクの清潔感が溶け合う瞬間。単なる“香り選び”を超えて、自分自身の心の温度を1度上げるような、没入感のあるカスタム体験をお届けします。

限定フレグランス｜MUSK ICHIGO（ムスクいちご）

YOUR MUSK（ユアムスク）は、世界で一つだけのオリジナルフレグランスサシェ作りをお楽しみいただけます。約15種類ほどある香りの中からお好みの香りを3種セレクトし、サシェ袋と紐を組み合わせて、あなただけのフレグランスサシェが完成いたします。

いちごイベント開催中、期間限定で登場するフレグランス「MUSK ICHIGO」は、摘みたてのいちごにペアーの瑞々しさとスミレの透明感を重ねた、可憐で奥行きのある香りです。

John's Blendを代表するホワイトムスクの香りが全体を優しく包み込むことで、甘さが残りすぎない「大人のためのムスクいちご」が完成しました。

店頭での調香体験を通じて、今のあなたに寄り添う“黄金比”を見つける時間をお楽しみください。

TOP：グリーン、ペア、ピーチ

MIDDLE：ストロベリー、ヴァイオレット

BASE：ムスク、アンバー

【フレグランス組み合わせ例】

MUSK ICHOGO＋MUSK JASMINE＋ROSE MUSK ( 横浜赤レンガ限定 )

甘すぎず、大人なストロベリーフローラルの香りに仕上がります。

いちご柄サシェ袋（全7種）｜"つくる体験"を特別なものに

画像はイメージです

世界にひとつのオリジナルフレグランスサシェがつくれるYOUR MUSK（ユアムスク）に、期間限定でいちご柄のサシェ袋（全7種）が登場します。さらに、いちご柄に加えて、"赤・ピンクの水玉"なども入荷予定。柄を選ぶ時間から楽しく、組み合わせ次第で雰囲気が変わるのも魅力です。

香りを詰めて仕上げる工程まで、写真に残したくなる“かわいい”体験をお届けします。

オリジナルフレグランスサシェ作り「YOUR MUSK」

\3,300（税込）

所要時間：約15分

いちごカスタムパーツ（チャーム／ワッペン）｜ワンポイントで"私だけ"に

サシェ袋を彩る限定の「いちごチャーム」や「ワッペンチャーム」は、単なるデコレーションではありません。その日感じたときめきや、誰かを想う気持ちをそっと添えて、横浜での体験を自分らしく仕上げるためのアクセントです。

7種のいちご柄サシェ袋から選び、香りを詰め、最後にいちごのチャームを添える。

選ぶ・詰める・仕上げる、この工程そのものが、横浜で過ごした時間を"かたち"として持ち帰る特別な体験になります。

いちごチャーム（1種） \550（税込）

いちごワッペンチャーム（1種）\1,320（税込）

いちごの香りを身にまとう「STRAWBERRY SELECTION」

“今日のときめき”を日常でも楽しみたい方へ、いちごの香りを軽やかに身にまとうオードパルファム

「STRAWBERRY SELECTION」を期間限定販売いたします。

フレッシュなペアー＆ピーチの軽やかな瑞々しさから、甘酸っぱいいちごとスミレの可憐さがふわりと香ります。ラストノートには、ホワイトムスクやアンバーを調香し、全体をやさしくまとめました。甘さが残りすぎない、普段使いしやすい香り立ちをお楽しみください。

横浜赤レンガ倉庫での思い出を、"香り"でそっと呼び起こします。

いちごの香水「STRAWBERRY SELECTION」

\5,500（税込）

芳香持続期間：約5時間

内容量：50mL

“入った瞬間かわいい”があふれる空間へ

イベント期間中は、店内ディスプレイもいちごムード一色にチェンジ。いちご柄の限定素材やカスタムパーツが映えるよう、思わず足を止めたくなるポップな雰囲気でお迎えします。

ストロベリーフェス会場のにぎわいを楽しんだあとに、香りを選ぶワクワクをもうひとつ追加できるのが常設店イベントの魅力。見る→選ぶ→つくる→持ち帰る、までがスムーズに楽しめます。

※画像はイメージです。■店舗情報

YOUR MUSK by John's Blend 横浜赤レンガ倉庫店

住所 神奈川県横浜市中区新港1-1-2 横浜赤レンガ倉庫2号館 2階

営業時間 11:00～20:00

YOUR MUSKは、ご予約不要 でどなたでもご体験いただけます。

イベント開催概要

期間：2026年2月5日（木）～3月1日（日）

場所：横浜赤レンガ倉庫内「YOUR MUSK by John's Blend 横浜赤レンガ倉庫店」

対象店舗：「YOUR MUSK by John's Blend 横浜赤レンガ倉庫店」（常設店内で実施）

体験内容：オリジナルフレグランスサシェ作り「YOUR MUSK」

１.いちご柄サシェ袋（全7種）展開

２.いちごカスタムパーツ（チャーム／ワッペン）

３.期間限定の香り「ICHIGO MUSK（いちごムスク）」フレグランスボール

４.期間限定オードパルファム「STRAWBERRY SELECTION」販売

５.店内ディスプレイ

※各アイテムは数量限定のため、なくなり次第終了となる場合があります。

"着物"でおトクに YOUR MUSK｜全4店舗対象の限定キャンペーン開催

横浜や京都の歴史ある街並みを、着物で歩く。その特別な一日に、香りの彩りを添える「着物でおトクに YOUR MUSK」キャンペーンを同時開催します。 和装の美しさと、洋のムスクが融合するモダンな体感。お散歩の途中に立ち寄り、その日の気分を香りに閉じ込める時間は、旅の記憶をより深く、鮮やかに彩ります。

お散歩や食べ歩きの途中に、香りを選んでつくる"旅の思い出"はいかがでしょうか。

着物でご来店のうえ「YOUR MUSK」を体験・ご購入いただいた方を対象に

お会計金額から10%OFF

対象店舗：京都錦市場店／産寧坂店／横浜赤レンガ倉庫店／鎌倉小町通り店

対象期間：～2月28日（土）まで

※一部対象外・併用条件がある場合は店頭にてご確認ください。

※いちごイベントと期間が異なりますので、ご注意ください。

香りと暮らそう John's Blend

対象店舗一覧 :https://www.johns-blend.com/f/shoplist_

目に見えずとも、私たちの生活に様々な効果やイメージを与えてくれる、「香り」。

John’s Blendはいい香りを身近に感じることで、日々の生活が豊かになってほしいという想いから生まれました。

シンプルで柄に頼らないデザインと厳選された香りによって、今暮らしている空間がより心地よくなりますように。

様々なシーンでお使いいただけるフレグランスとボディケアアイテムにて、こだわりの香りをお楽しみください。