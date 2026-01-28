創業80周年記念「HATA Characters」第3段　企業キャラクター誕生

ハタ鉱泉株式会社

ハタ鉱泉株式会社 企業マスコットキャラクター「ラムニン」

「ラムネ飲料生産数世界No.1」(2025年3月現在 自社調べ)飲料メーカー ハタ鉱泉株式会社(本社:大阪市)は2025年からスタートした「HATA Characters」第3段として企業キャラクター「ラムニン」誕生を発表しました。今回は自社キャラクターを支援する妖精、企業活動情報をより多くの方へと伝える使命を担ったマスコットキャラクターです。ハタ鉱泉創業80周年という節目の年でもあり、より多くの方にラムネを親しみ楽しんでいただきたい想いが結晶となり誕生に至りました。

「ラムニン」について

キャラクターデザインは自社キャラクターデザインを担当していただいた＠ツネモク様を引き続き起用させていただき、ハタ鉱泉のラムネ飲料をより感じていただけるデザインを意識しました。ラムネ開栓に使う玉押し栓をモチーフとした帽子、自社キャラクターにもある胸のラムネ玉、眉はラムネ瓶の窪みをイメージ、HATAのH耳飾りを装着し、ラムネの透明感爽快感を表現した水色ボディ。他にも様々なハタ鉱泉のラムネに関連する事柄を詰め込んだキャラクターです。

「ラムネ」が「人(ニン）」にいつまでも愛されて欲しいという意図を込めて「ラムニン」という名称を名付けました。

語尾は「ニン」です。

「ラムニン」今後の展開

ハタ鉱泉公式Youtubeチャンネルでの動画出演、公式XやInstagramでの告知活動、巨大化ラムニンの着ぐるみ化、プロモーション動画作成、イベント・展示会への登場など、様々な場での活動を予定しております。自社オリジナルキャラクターをサポートする役割も担い、キャラクターとラムニンの関係性の構築や展開も考えております。

80周年からその先へ

昭和・平成・令和、創業100周年からその先の未来までラムネ飲料を親しんでいただき、より多くの方にラムネで笑顔になっていただきたい想いをハタ鉱泉株式会社は実現していきます。

会社概要

社名：ハタ鉱泉株式会社

本社所在地：大阪市都島区都島北通1-10-20

代表取締役：秦 啓員

事業内容： 清涼飲料水製造業および販売業

WEBショップ：https://www.hata-kosen.jp/

公式X：https://x.com/hataramuneworld

公式Instagram：https://www.instagram.com/hata_kosen_ramune?igsh=NzRpcHIyMm85dm80

ツネモク様：https://potofu.me/tsunemoku

立ち絵片手上げポーズ