【2月24日(火)19:30～開催】心が折れなかった・逆境を越えて立ち上がった経営者たちが語る少人数会食--「フェニックス経営者の会」in 渋谷

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年2月24日(火)19:30～“困難をどう乗り越えたか”を共有し合う経営者限定の少人数会食を開催すると発表した。

2026年2月24日(火)19:30～フェニックス経営者の会/心が折れなかった経営者たち

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4806988/view

孤独な経営者が“本音でつながる”ための交流会

先行き不透明な経済環境が続く中、経営者に求められるのは「折れない心」と「再起する力」。本イベントでは、資金繰り、組織トラブル、事業撤退など、表では語られにくい局面において「何が支えになったのか」「どんな思考や習慣が立ち直る力になったのか」を共有。経営者という立場だからこそ分かち合える本音の対話を通じて、気づきと勇気が循環する時間を提供します。当日は、特別ゲストとしてコンテンツマーケティングやM&A仲介支援を展開する、株式会社ウィルゲートの共同創業者・専務取締役COOである吉岡氏が登壇。高校卒業直後の学生起業から21期目・社員159名規模へと成長させてきた過程で、どのように困難と向き合ってきたのか、そのリアルなマインドセットを間近で聞ける貴重な機会となります。一度きりの名刺交換ではなく、長期的に支え合える“経営者としての仲間”と出会いたい方に向けた、静かで温度のある一夜です。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年2月24日(火) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上 (個人事業主・士業NG)

※上場企業は事業部部長以上（予算決済権有り）でご参加可

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(事前決済)10,000円

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(当日決済)11,000円

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4806988/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

株式会社COLOR.as 代表取締役 水野 真由美主催者のご紹介

株式会社COLOR.as 代表取締役 水野 真由美

早稲田大学商学部卒業。 大学卒業後、全日本空輸株式会社客室乗務部入社。 国内・国際線乗務を経て、展示会主催会社での海外営業サポート、化粧品メーカーでの商品企画開発／品質管理、2020年に株式会社COLOR.asを設立し、現在は航空業界出身者のセカンドキャリア支援事業を行っている。

コラボゲストのご紹介

株式会社ウィルゲート 専務取締役COO・共同創業者 吉岡 諒

1986年岡山生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。高校卒業3日後に学生起業。21期目、 159名のウィルゲートを経営。現在は、専務取締役 兼 M&A事業の管掌役員を務める。 Google【SEO対策】1位獲得、SEOで8,000社の支援。M&A仲介「ウィルゲートM&A」は6年で83組成約。 2018年SEO AIツール「TACT SEO」、2021年SNSを活用した営業支援「ソーシャルセリング」、2022年人材支援「プロトル」、2024年企業データベース「アポトル」をリリース。

Twitter: https://twitter.com/seoamigo

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/

